從立即備戰操演　驗證國軍平戰轉換能力

▲國防部宣布自6月22日至26日實施為期5天4夜的「立即備戰操演」，並強調將採取「實兵、實地、實時、實裝、實做」方式進行。（示意圖／記者林敬旻攝）

●張亞柔／自由業

國防部宣布自6月22日至26日實施為期5天4夜的「立即備戰操演」，並強調將採取「實兵、實地、實時、實裝、實做」方式進行。表面上看，這是一項年度計畫性的聯合作戰演訓，但若結合近年台海周邊安全情勢與現代戰爭型態發展觀察，其真正意義並不在於演習時間長短，而是在於驗證國軍面對突發危機時的快速反應能力，以及從平時轉換至戰時狀態的整體運作效能。

「立即備戰操演」的核心價值 對整體防衛體系運作效能的驗證

近年來，台海周邊軍事活動日益頻繁，從共軍機艦常態化進入台灣周邊空海域，到海警船、科研船及各類灰色地帶行動持續增加，都顯示區域安全環境正面臨長期且複雜的挑戰。

與此同時，現代衝突也早已不同於過去正式宣戰後才展開軍事行動的模式，而是可能先透過認知作戰、網路攻擊、法律戰、經濟脅迫、海空施壓及局部軍事挑釁等方式逐步升高情勢。因此，對國軍而言，如何在危機初期迅速完成戰備提升與兵力部署，已成為防衛作戰的重要課題。

近年共軍對台軍事施壓的特徵之一，便是透過常態化軍事活動不斷壓縮我方預警與反應時間。從聯合戰備警巡、環台軍演到各類灰色地帶襲擾，其共同目的除了消耗我方應處能量外，也在測試指揮體系、部隊調度及整體應變機制的反應速度。

當前台海安全挑戰的特徵，不僅在於威脅是否存在，更在於威脅可能以何種形式、何種速度出現。換言之，防衛作戰的關鍵已不只是戰力規模，而是能否在有限時間內完成平戰轉換，將既有戰力有效投入戰場。

此次操演最值得關注之處，在於強調聯合作戰機制的驗證。現代戰場講求跨領域整合，戰爭勝負已不再取決於單一軍種的表現，而是整體作戰體系能否有效運作。陸軍、海軍、空軍、資通電作戰部隊、後備力量以及各級指揮系統，必須在同一套作戰架構下完成協同運作，才能有效應對快速變化的戰場環境。

以防空作戰為例，空軍負責空中攔截與制空任務，海軍則透過艦載雷達與防空系統提供預警及防護，陸軍防空部隊則肩負重要目標與關鍵基礎設施防護任務，而各項情資與目標資訊又必須透過指揮管制系統即時整合與分配。若任何一個環節出現延誤，都可能影響整體防衛效能。同樣地，在反登陸作戰、港口防衛或關鍵設施防護任務中，也需要各軍種同步運作，才能形成完整防禦體系。

除了聯合作戰能力外，國防部此次也特別將「後勤持續支援能力」列為操演重點之一。近年各國軍事衝突經驗顯示，戰爭的勝負往往不僅取決於武器性能與兵力規模，更取決於後勤體系能否持續運作。彈藥補給、油料供應、裝備維修、醫療後送及通信維持等能力，都是支撐部隊長期作戰的關鍵因素。若後勤鏈遭到破壞，即便擁有先進武器，也難以維持持續作戰能力。

從近年國軍演訓發展趨勢來看，訓練模式也正逐步朝向實戰化方向調整。過去演習較偏重程序驗證與既定劇本推演，如今則更加重視實兵部署、狀況誘導與即時應變能力的驗證。從漢光演習延長演訓時間、強化無劇本演練，到各項戰備任務訓練與聯合作戰驗證，都顯示國軍正逐步將訓練重心由程序導向轉為能力導向。

若將此次立即備戰操演與後續漢光演習一併觀察，更能看出國軍近年建軍備戰思維的轉變。立即備戰操演著重快速反應、戰備提升與兵力部署能力驗證，而漢光演習則聚焦於持久作戰、軍民整合與整體防衛韌性的檢驗。

前者驗證部隊能否在最短時間內完成平戰轉換，後者則檢驗整體防衛體系能否在長時間、高強度壓力下持續運作，兩者相互銜接，共同構成現代防衛作戰的重要訓練鏈。

事實上，面對當前台海安全環境，國軍所面對的挑戰已不只是如何打贏一場戰爭，而是如何在危機尚未演變成全面衝突前，維持足夠的應變能力與嚇阻效果。平戰界線日益模糊的今天，部隊能否迅速完成戰備轉換、指揮系統能否有效運作、後勤體系能否持續支援，都將直接影響防衛作戰成效。

因此，此次「立即備戰操演」的核心價值，不僅是一次例行演訓，更是對整體防衛體系運作效能的驗證。唯有持續透過實兵驗證、跨軍種整合與實戰化訓練，將演訓成果轉化為常態化戰備能力，才能確保國軍在危機來臨時具備迅速反應、有效應處與持續作戰的能力，進一步強化整體防衛韌性與國家安全。

▼當前台海安全挑戰的特徵，不僅在於威脅是否存在，更在於威脅可能以何種形式、何種速度出現。換言之，防衛作戰的關鍵已不只是戰力規模，而是能否在有限時間內完成平戰轉換，將既有戰力有效投入戰場。（圖／資料照）

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