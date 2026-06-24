從教官到保全　政策繞了一大圈

▲行政院政務委員季連成表示，將研議引進月薪逾五萬元的「第五級保全」進駐校園，補強反毒與校安工作。（圖／記者李毓康攝）

●楊智強／全教總政策部副主任

行政院近日研議引進月薪逾五萬元的「第五級保全」進駐校園，補強反毒與校安工作。消息曝光後，外界焦點多放在薪資待遇與退休軍警再任問題，但整起事件真正值得討論的，其實是政府政策前後矛盾。

過去為避免「雙薪肥貓」爭議，政府對退休軍公教再任公職設下限制。若薪資超過一定標準，退休給與可能受到影響。這套制度建立於公職人力相對充裕的年代，目的在避免國家重複支付人事成本。

如今情況早已不同，近年來不少學校面臨校安人員招募不易的問題，流動率高也是長期存在的現象。為了解決人力缺口，政府決定提高待遇設置第五級保全，希望吸引更多人投入校園安全工作。問題是，最可能具備相關經驗與管理能力的退休軍警，卻仍受現行制度約束。政府一邊說缺人，一邊又限制人力回流，豈不矛盾？

再者，十年前推動教官退出校園時，社會普遍認為校園應走向教育專業化與去軍事化。如今校安問題日益複雜，政府又開始尋找具有軍警背景的人力進入校園。教官走了，校安人員來了；校安人員不夠，又出現第五級保全。名稱不斷改變，但政策最後仍回到同一個問題，校園需要具備紀律管理與危機處理的專業人力。

如果退休軍警真是校園需要的人才，現行制度為何仍把他們當成必須防範的「雙薪肥貓」？如果第五級保全真有其必要，政府又為何不先檢討阻礙人力回流的規定？

從教官到校安人員，再到第五級保全，政策繞了一圈又回到原點。第五級保全爭議凸顯的，不只是校安問題，更是制度沒有跟著現實調整的沉痼。當缺人的單位愈來愈多，相關規範卻仍停留在人力過剩的年代，再好的新方案恐怕都只能事倍功半。

校園安全需要的是穩定的人力，而不是不斷更換名稱的新制度。與其繼續修修補補，不如重新檢視那些早已不合時宜的規定。否則政府左手喊缺人，右手卻把人才擋在門外，最後受影響的，還是第一線的校園現場。

▼如果退休軍警真是校園需要的人才，現行制度為何仍把他們當成必須防範的「雙薪肥貓」？如果第五級保全真有其必要，政府又為何不先檢討阻礙人力回流的規定？（示意圖／CFP）



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