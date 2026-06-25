2026年環太平洋軍事演習之研析





▲「2026年環太平洋軍事演習」（RIMPAC 2026）為是項演習的第30屆，主題為「夥伴：整合且做好準備」（Partners: Integrated and Prepared），預定於2026年6月24日至7月31日在夏威夷群島周邊海域舉行。（示意圖／翻攝dvidshub.net）

●作者 ／ 台灣智庫國防安全小組



「環太平洋軍事演習」（Rim of the Pacific Exercise, RIMPAC，下稱環太軍演）是全球規模最大的海上軍事演習，自1971年首次舉辦以來，其歷史演變與核心目的隨著權力平衡與全球地緣政治的轉變而調整，大概可以分成四個時期，包括：冷戰時期（1971～1980年代末）、冷戰後轉型期（1990年代）、包容與試探期（邀請中國參加，2012～2016年）及實戰化嚇阻期（2018以後）。

「2026年環太平洋軍事演習」（RIMPAC 2026）為是項演習的第30屆，主題為「夥伴：整合且做好準備」（Partners: Integrated and Prepared），預定於2026年6月24日至7月31日在夏威夷群島周邊海域舉行。

近十餘年來由於中國解放軍軍事力量的擴張，對於第一島鏈及太平洋周邊國家形成安全挑戰，在美國的支持下，該演習規模日益擴大，已成為太平洋地區多邊安全合作與戰略嚇阻的重要平台，對於第一島鏈及太平洋地區的和平與穩定有其關鍵作用。本文分從美軍參與演習艦艇、第一島鏈國家角色日益顯現、戰略意涵及政策建議等面向，析論如後。

美軍參與演習艦艇

依據美國海軍太平洋第三艦隊發布的訊息，此兩年一度的環太軍演規劃於2026年6月24日至7月31日在夏威夷群島及其周邊地區舉行，屆時將有31個國家參加，演習將動用一支多國部隊，包括約40艘水面艦艇、5艘潛艦、140架軍機和超過25,000名人員。

美軍作為東道主，派出包含航空母艦、兩棲攻擊艦、飛彈巡洋艦、驅逐艦及核潛艦在內的完整打擊群，據悉美軍實際參與環太軍演人數將超過15,000人，亦即占總演習兵力六成以上。有關美海軍參與2026年環太軍演艦艇數量。

區分 數量（艘） 艦名 / 型號 特色與演練重點 航空母艦 1 羅斯福號 美方部隊核心領導艦，搭載第9航艦航空聯隊（CVW-9），具備強大遠程打擊與制空能力。 巡洋艦 1 長津艦 提康德羅加級，配備神盾戰鬥系統與大量垂直發射系統（VLS），擔任區域防空與指揮核心。 神盾驅逐艦 4 漢密爾頓號、迪卡特號、邁耶號、萊文號 阿利．伯克級，重點演練反潛與多目標飽和防禦。 兩棲突擊艦 1 埃塞克斯號 兩棲登陸與立體突擊演練旗艦，可搭載 F-35B 戰機及 MV-22B 魚鷹機。 核攻擊潛艦 2 夏洛特號、哥倫比亞號 洛杉磯級核潛艦，隱蔽實施深海反潛與反艦對抗。 後勤船隻 3 蒂珀卡努號、瓜達盧佩號、錢伯斯號 包含補給油輪、油彈補給艦及彈藥補給艦，為演習提供各國不可或缺的後勤支援。 海岸防衛隊 1 金博爾號 演練「灰色地帶衝突應處」、「非傳統安全合作」與「多國執法整合」。

第一島鏈國家角色日益顯現

2026年環太軍演仍是以美軍為主力，其餘參與演習國家大都派1～3艘艦艇參與，其中加拿大派遣飛彈巡防艦「渥太華號」（HMCS Ottawa, FFH-341）、「雷吉納號」（HMCS Regina, FFH-344）及柴電潛艦「布克號」（HMC Corner Brook）共3艘艦艇；紐西蘭派遣飛彈巡防艦「蒂馬納號」（HMNZS Te Mana, F111）及後勤補給艦「奧特亞羅瓦號」（HMNZS Aotearoa, A11）等2艘艦艇；墨西哥也派遣遠洋巡邏艦「華雷斯號」（ARM Juárez, POLA-101）及兩棲登陸艦「烏蘇馬辛塔號」（ARM Usumacinta, A412）2艘艦艇，餘其他國家派遣1艘艦艇或人員參與演習。

值得特別注意的是，近年來環太軍演漸漸將重心指向第一、二島鏈，美國、日本、澳洲、南韓及菲律賓五國組成了實質上的「印太戰略核心」。

此次演習彰顯第一島鏈國家的重要性，例如，南韓海軍金仁浩少將首次擔任環太軍演核心「聯合海上部隊」（CFMCC）指揮官，日本也派出由少將指揮的艦隊參與演習，菲律賓則是派出新型飛彈巡防艦參與演習，顯見第一島鏈國家已成為該演習的核心成員。有關南韓、日本及菲律賓等第一島鏈國家參演艦艇。

國別 數量 艦名 特色與演練重點 南韓 3 艘 正祖大王號 (世宗大王級神盾驅逐艦) 最新一代 8,200 噸神盾艦，具備攔截彈道飛彈及先進區域防空能力，為首次參與國際大型聯演。 島山安昌浩號 (柴電潛艦) 配備絕氣推進系統 (AIP) 與潛射彈道飛彈 (SLBM) 發射能力，展現國防科技與水下威懾力。 天子峰號 (露天峰級兩棲登陸艦) 負責運送海軍陸戰隊及登陸載具，已完成與菲、星兩國之跨國編隊航行演練。 日本 1 艘 金剛號 (神盾驅逐艦) 編入 RIMPAC 的核心主力水面艦。 菲律賓 2 艘 米格爾·馬爾瓦爾號 (新型飛彈巡防艦) 成軍後首次參演，配備防空與反艦飛彈，象徵由「近岸巡防」轉型為「具現代防空能力」之里程碑。 加布里埃拉·希蘭號 (大型巡邏艦) 由海岸防衛隊派遣，具備遠洋執法與救難能力，重點參與跨國搜救與海上執法科目。

戰略意涵

環太軍演自1971年啟動以來，今年為第30屆，此每兩年舉行一次之多國部隊聯合演習，規模有日益擴大趨勢，對於團結民主夥伴致力維護航行自由，有其重要性。在美軍太平洋艦隊籌備下，31個國家海軍齊聚一堂，驗證海軍聯合作戰及海軍與海巡聯合執法，其所突顯之戰略意涵，概可歸納如後。

首先，此次環太軍演為歷來參與國家最多的一次，各國參與艦艇，包括約40艘水面艦艇、5艘潛艦、140架軍機和超過25,000名人員。太平洋地區因為中國軍事力量的擴張，使得本區可能成為兵凶戰危地區，美軍號召30個國家共襄盛舉參與2026年環太軍演，目的就是彰顯民主夥伴的團結，同時向中國等威權與獨裁國家傳遞遵守國際自由航行規範的強烈信號。

其次，美國川普總統持續要求盟友提高國防預算，並要求盟友分擔更多的防衛責任，未來在聯合作戰的權責上，勢必重新做調整。本屆環太軍演「聯合海上部隊」指揮官首次由南韓海軍將領出任，這項安排打破該職位55年來一向由美、澳、加等英語系傳統盟邦將領擔任的慣例，意味著美國與盟友在防衛作戰角色的轉變，對地緣政治與多邊軍事安全上有其深遠戰略意涵。

再次，2026年環太軍演旨在透過多國聯合作戰演練，提升各盟國海軍在反潛、防空、兩棲登陸、海上攔截及人道救援等多元課目的協同協調能力，同時驗證海軍與海巡的相互協同。藉由此演習將各國海軍齊聚太平洋地區，進行水面與水下戰力的跨國軍演，讓參演盟國海軍深入瞭解擊沉演練、反艦飛彈飽和防禦等高強度實戰課目，同時瞭解灰色地帶衝突、非傳統安全與跨國人道救援等，強化盟國之間的相互操作性。

政策建議（代結語）

我國雖然受到中國因素掣肘，美國沒有邀請我國參與2026年環太軍演，但鑒於該演習的重要性，以及美國讓參與國擔任更重要的演習指揮職，顯示美軍在未來的聯合作戰中，會讓盟國擔任更重要的角色，我宜持續關注2026年環太軍演相關變化，相關政策建議如後。

（一）關注2026年環太軍演相關概況

2026年環太軍演規模又比2024年之演習更大，例如，今年演習共出動5艘潛艦，較2024年的3艘多出2艘，顯示水下作戰日益受到重視。

此外，「聯合海上部隊」指揮官由南韓海軍少將擔任，打破有史以來由英語系國家將領擔任的慣例，顯示美國有意讓盟國在未來的聯合作戰中擔任更重要的角色。

另外，多國部隊的海上聯合演習難度頗高，我宜持續關注相關演練細節，以及後勤調度與支援，俾作為相關演習之參考。

（二）持續爭取派遣海軍參與環太軍演

美國國會雖然多次在《國防授權法案》（NDAA）中寫入建議邀請台灣參與環太軍演的條文，但美國政府基於地緣政治與外交政策考量，將《2026財政年度國防授權法案》的文字刪除，所以2026年的環太軍演依然沒有邀請台灣參加。

鑑於環太軍演演練擊沉、反艦飛彈飽和防禦等接近實戰之高強度課目，有助於我強化防衛作戰參考，我國應持續爭取派遣海軍艦艇參與環太軍演，或者退而求其次，爭取派遣觀察團參與該演習。

（三）邀請美軍演習規劃者來台交流

國軍每一年都會舉行多項演習，相關演習規畫也行之有年，惟不容否認的是，較缺乏與外軍交流，以及參與雙邊聯合演習，或參加像環太軍演的多邊聯合演習，在演習的規畫上易陷入固化，因此應經由各種機會與管道，汲取美軍最新的演習規畫概念。

基於前述，國防部可考量邀請美軍規劃環太軍演或其他多國聯合演習的現（退）役軍官來台進行交流，或者邀請渠等至國防大學指參與戰略班隊進行授課，強化國軍幹部演習規劃與指揮能力。

▼鑑於環太軍演演練擊沉、反艦飛彈飽和防禦等接近實戰之高強度課目，有助於我強化防衛作戰參考，我國應持續爭取派遣海軍艦艇參與環太軍演，或者退而求其次，爭取派遣觀察團參與該演習。（示意圖／翻攝 USA Military Channel）

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