IG、Threads讓你越來越不敢吃？　十大飲食焦慮行為揭曉

▲在社群媒體推波助瀾下，「自律飲食」被包裝成理想生活，瘦身成果、健身菜單與體態對比照不斷洗版，也讓越來越多人把飲食變成一種KPI。你以為自己只是想變健康，卻可能早已被社群審美與比較文化影響。（示意圖／CFP）

●文／網路溫度計

打開IG、Threads或TikTok，你看到的可能早已不是單純的美食照片，而是一場場關於「身材管理」的無聲競賽。從高蛋白飲食、168斷食，到熱量赤字、體脂控制，「今天吃了多少」、「這餐會不會變胖」逐漸成為許多人每天反覆計算的焦慮日常。原本只是想吃得健康，卻不知不覺開始害怕澱粉、對垃圾食物產生罪惡感，甚至連放縱吃一餐都會陷入自責。

在社群媒體推波助瀾下，「自律飲食」被包裝成理想生活，瘦身成果、健身菜單與體態對比照不斷洗版，也讓越來越多人把飲食變成一種KPI。你以為自己只是想變健康，卻可能早已被社群審美與比較文化影響。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點社群時代下的十大飲食焦慮行為，究竟哪些行為最容易讓人產生共鳴？

No.10 提高飲食自律度

「吃得夠不夠自律」成為標準，健康反而被簡化成一套越來越嚴格的規則。

這是一場打著「健康」旗號的慢性自虐。近年來，各種飲食流派與減肥文化大行其道，將食物粗暴地二分為「萬惡」與「神聖」。我們以為自己在追求更理想的身體，卻在不知不覺中掉進了「健康焦慮」的隱形牢籠。

當飲食失去了彈性，原本該滋養身心的餐桌被要求全面禁零食、禁加工品，短期看似有效，反倒成為壓力與反彈的暴風眼。與其走向全面禁止，不如回到生活本身做調整，允許特定食物存在，不因偶爾的享受而自我否定。

▼近年來，各種飲食流派與減肥文化大行其道，將食物粗暴地二分為「萬惡」與「神聖」。我們以為自己在追求更理想的身體，卻在不知不覺中掉進了「健康焦慮」的隱形牢籠。（示意圖／CFP）

No.9 健康優先堅持自煮

「自己煮最健康」已成為許多人深信不疑的觀念。社群上各式各樣的備餐影片、一週菜單分享與健康便當教學，也讓自煮被塑造成理想飲食的標準答案。

但對上班族來說，真正的現實往往是另一回事。下班後還要採買、備料、烹調與收拾，時間與體力都被拉滿；若還得同時兼顧家人不同口味，更容易變成一種壓力，甚至因無法自煮而產生愧疚感。網友發文提及，「全家一直外食，覺得好有罪惡感」。

其實，健康不該只有單一答案。在忙碌生活中找到能長期維持的節奏，比追求完美自煮更重要。有其他網友給予溫暖建議，「不代表有不煮飯的媽媽就不幸福呀」、「外食也沒有怎樣，不要把自己逼得太緊」、「現在也有很多健康餐盒，可以買來跟小孩一起吃」。

No.8 效果與預期不同

Dcard有網友發文抱怨，「減了1個月體重只降了1公斤」、「168快1個月了都沒變化」、「減肥3個月都沒效果，問題到底出在哪？」許多人開始控制飲食，都是因為想看見改變，包含體重下降、減少體脂，或健康狀態變好，但現實中的變化往往不像社群上的「前後對比」那樣立即且明顯。

在講求即時回饋的時代，人們也容易把同樣的期待放到健康管理上，一旦短期內看不到成果，就容易產生焦慮與挫折感。不過體重會受到水分、睡眠、壓力與荷爾蒙等多重因素影響，數字本來就會波動。若過度放大短期結果，不僅容易失去信心，也可能頻繁更換方法，反而更難累積穩定的生活習慣。



No.7 資訊過多分辨困難

過去人們獲得飲食知識，多半來自營養師、醫師或書籍；但現在只要打開手機，就能接觸到大量飲食建議，不同觀點各有支持者與理論依據，卻未必適用於每一個人。

資訊過載也反映在日常選購上，面對琳瑯滿目的成分標示與專業名詞，消費者常常難以判斷。近年部分食品業者導入潔淨標章（Clean Label）認證，透過第三方檢驗與規範，讓產品是否減少添加物、簡化配方，有更清楚的依據可供辨識。

PTT網友提到，「潔淨標章為食安指標」、「你可以參考雙潔淨標章，值得信任」。與其花費大量時間查找各種資訊，不如善用可信賴的認證制度作為參考依據，幫助自己做出更安心的選擇。



No.6 把食物標籤化

不知道從什麼時候開始，食物被賦予了道德標籤。雞胸肉、沙拉、水煮餐被視為「自律的選擇」，甜點、炸物、泡麵則被貼上「失控」或「不健康」的標記。

當飲食文化逐漸走向二分法，人們吃下的不只是食物，還有對自己的評價，Threads有網友表示，「吃完了一點也不開心，只有滿滿的罪惡感，從現在開始要不吃不喝了」、「很後悔、很有罪惡感進而去催吐」。

這種現象被稱為「食物道德化」，指的是將食物附加超出營養本身的道德意義。於是，一塊蛋糕不再只是甜點，而可能引發內疚；一份沙拉也不只是選擇，而被視為值得肯定的行為。當吃飯變成評分標準，原本自然的日常，也逐漸失去輕鬆與自在。



No.5 社群比較壓力

PTT網友表示，「網路上隨便搜，一堆減肥後變好看的文」、「真的很羨慕這種身材，四肢纖細、膚白奶大、腰瘦臀翹，不管穿什麼衣服都好看」。

社群媒體最容易放大的，是他人的成果與理想生活樣貌，也讓人不自覺陷入比較之中。打開Facebook、Instagram或Threads，不難看到體脂下降紀錄、健身前後對比照、飲食控制心得等，一則又一則「成功案例」，在無形中加深焦慮感。

但問題在於，每個人的年齡、基因、健康狀況、工作型態與生活習慣都不同，這些差異在演算法推送下往往被簡化甚至忽略。原本只是希望吃得更健康，最後卻可能變成一場與他人進度競速的比較。事實上，飲食從來不是標準化的考試。比起複製別人的方法，找到能融入自己生活、長期維持的方式，才更接近真正有效的健康管理。

▼社群媒體最容易放大的，是他人的成果與理想生活樣貌，也讓人不自覺陷入比較之中。打開Facebook、Instagram或Threads，不難看到體脂下降紀錄、健身前後對比照、飲食控制心得等，一則又一則「成功案例」，在無形中加深焦慮感。（圖／CFP）



No.4 外食聚餐有罪惡感

對許多人來說，聚餐原本是放鬆與交流的時刻，但在飲食焦慮逐漸普及的今天，一頓飯局有時反而變成心理壓力的來源。面對火鍋、燒肉、吃到飽或節慶大餐，有人第一時間想到的不再是享受，而是熱量、脂肪與體重數字。

因此，有人會在聚餐前刻意減少進食，或在餐後透過運動「補償」；也有人因擔心飲食失控而逐漸減少社交活動。當餐桌上的重心從人際互動轉向計算與控制，不僅改變了飲食行為，也可能悄悄影響人與人之間的連結與距離。網友提到，「吃一頓喜歡的食物，不應該只剩罪惡感。再會飲控的人，也會有想聚餐、想放鬆、想好好吃一餐的時候」、「很多人不是吃胖的，是被嚇胖的」、「因為一餐大餐開始責怪自己，罪惡感會讓身體進入壓力模式，脂肪反而更容易被留下來」。



No.3 過度關注食品成分

食安議題頻傳，也讓越來越多消費者在選購食品前養成「先看成分表」的習慣，反映出健康意識的提升。然而，當關心進一步變成過度解讀與放大疑慮，「成分焦慮」也逐漸成為現代人的飲食壓力來源之一。

不少人在挑選商品時會逐字檢視標示，只要出現不熟悉的名稱就直接放回貨架；也有人乾脆將所有加工食品一律視為不健康選項。事實上，食品安全與是否加工並不能簡單劃上等號，許多合法添加物本身具備維持品質、延長保存期限等必要功能。與其陷入「能不能吃」的反覆糾結，近年全家便利店及台灣食品大廠陸續跟進，產品加上潔淨標章認證趨勢，適度參考具公信力的驗證與標章制度，會更有助於做出穩定且安心的選擇。

近年肉鬆市場也開始迎向減少添加物的趨勢，以新東陽為例，推出活力生系列產品，標榜雙潔淨純豬肉鬆，就有Threads上有網友推薦，「活力生這款肉鬆有雙潔凈標章，100%純豬肉製成、可以安心吃」。透過認明清楚的認證標章來降低選購門檻，或許比一味鑽研成分名詞更能減輕焦慮，保留熟悉的香氣與口感，在美味、便利與健康之間找到平衡提供消費者多一種選擇。



No.2 過度追求健康趨勢

每隔一段時間，就會有新的健康飲食風潮席捲社群。從高蛋白飲食、168斷食、輕斷食到生酮飲食，各種方法都曾掀起討論熱潮。這些飲食模式本身各有適用族群與目的，但在社群放大效應下，被包裝成人人都該嘗試的解方。

當健康趨勢變成流行文化的一部分，久而久之，飲食不再是依照自身需求調整，而是追逐不斷變化的標準。網友紛紛提醒，「網路上真的很多消息讓人跟風，有很多飲食適合別人但不一定適合自己，最好先問過專業的醫生對症下藥」、「南韓時尚圈近來掀起『檸檬汁加橄欖油』，營養師提醒有胃部與膽囊疾病的人執行前先尋求專業醫護評估」、「別拿身體當實驗品，道聽塗說瞎跟風的飲食非但不會瘦，更危害健康」。

No.1 身體數字KPI化

體重計上的數字、體脂率變化、每日熱量赤字與蛋白質攝取量，越來越多人習慣用量化數據來管理飲食生活。智慧手環、健康App與各種追蹤工具的普及，也讓紀錄變得前所未有地容易。

數據確實有助於了解身體變化，但當注意力過度集中在數字本身時，反而可能忽略更關鍵的身體訊號，例如睡眠品質、精神狀態、運動表現與情緒穩定度，這些同樣是健康的重要面向。當身體被視為需要達標的專案，每一餐都變成績效檢視，心理壓力也隨之增加。

網友分享，「過度關注每日的體重變化，反而容易造成焦慮」、「減肥的最大敵人真的有時候是焦慮，心理負擔會讓我們進入一種焦慮過度的狀態，亂吃東西來排解情緒」、「了解體重的浮動範圍，有助於降低面對數字時的患得患失」。健康其實不一定要用報表來理解，當數字不再是唯一的標準，反而更容易找到一種能長久維持、也讓自己感覺舒服的生活節奏。

▼《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點社群時代下的十大飲食焦慮行為。（圖／網路溫度計提供）

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年5月22日至2026年5月21日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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