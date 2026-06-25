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九合一選戰烽火正在點燃

我們想讓你知道…此次九合一選舉的縣市長選戰相當激烈，雙北與高雄市選戰是帶動整體選戰氣勢與氛圍的「領頭羊」，台北市是選戰脈動的「議題戰」，中央與地方議題交錯運用與攻防操作，而新北市與高雄市則是「變天戰」，主軸在於藍綠長期執政的政治輪替，以及藍綠兩黨候選人個人的政治形象、魅力與人設定位的優劣較勁。

▲。（圖／記者劉耿豪攝）

▲此次九合一選舉的縣市長選戰相當激烈，雙北與高雄市選戰是帶動整體選戰氣勢與氛圍的「領頭羊」，台北市是選戰脈動的「議題戰」，中央與地方議題交錯運用與攻防操作。（圖／記者劉耿豪攝）

●陳淞山／專欄作家

酷熱的夏天逼臨，攸關台灣總統與立委選舉成敗「期中考」的九合一選舉也開始進入了逐漸短兵相接的局面，台北市與新北市市長選舉的對戰煙火四射，沈伯洋不斷地推陳出新提出用社宅解決內湖塞車、索資 SOP 化、核心工時、AI 大腦與育兒「家庭一站通」等城市治理政見主張，紛紛被藍營北市議員回擊是空中樓閣的高見，或者是徹底的學術空想，甚至直指民進黨的台北市議員利用跟市政府索資，把台北市政府的基層公務員和醫護人員逼到瀕臨崩潰、引發集體離職潮的結果，而台北市家長最無助、最崩潰的痛點是「托育名額搶不到」、「托育據點空間不足」等最核心的問題，並非是沈伯洋這種像「1999 市民熱線」一樣的「轉接電話的總機」能夠疊床架屋生出來的空間可以解決問題，這是不負責任、拿人民納稅錢買單的「選舉大撒幣割肉支票」！

九合一選戰激烈　雙北與高雄市是帶動整體氛圍的「領頭羊」

顯然，擅長打政治高空抽象戰的沈伯洋，最近密集火力對蔣萬安市長的開砲火力，並沒有打到蔣的政治痛點，藍營議員的側翼回應就抓到沈的毛病，蔣市長幾乎不用慎重回擊因應就讓沈的自說自話黯然失色，甚至自打嘴巴，徒嘆奈何！

這是近一個月選戰交鋒過程中沈伯洋提出各種琳瑯滿目政見主張，卻無法真正傷到蔣萬安痛點要害的政治攻防，僅能單憑強攻其親信幕僚殷瑋的「搶打、代答」問題，大作「地下市長」或「讀稿機」的文章，試圖扳回一點點政治顏面而已。

難怪震傳媒最新公布的台北市長民調結果顯示，沈伯洋的支持度依然遠遠落後蔣萬安有 27.7％ 之多，只能苦苦追趕，趕緊調整戰法與議題方向，才有機會翻盤吧！

在新北市長選戰，民進黨議員猛攻李四川「買豪宅錢從哪裡來」的問題，李的回應則是當時購屋時房屋仍在興建階段，自己也是採分期付款方式購買，這與李四川造勢時自稱「艱苦人」根本就是兩回事，似乎想要藉此扭曲李的「政治人設」，其實就是雞蛋裡頭挑骨頭的荒謬操作，只會大大提高李的政治聲勢與能量而已！

倒是蘇巧慧立委對於其胞妹蘇巧純所涉及的補助圖利政治爭議，有違反公職人員利益衝突迴避法的可能問題，導致外界認為這被視為「前行政院長的女兒」蘇巧慧，對戰「討海人之子」李四川艱苦人，恐怕在政治人設上較不利於蘇巧慧這個「政二代」，是否會造成蘇貞昌前院長演變成蘇巧慧的政治包袱而衝擊選情變化？仍然有待更進一步地觀察。

至於高雄市長選情，根據最新的《ETtoday 民調雲》公布的民調結果顯示，柯志恩的支持度領先賴瑞隆 4.8％，而看好度則倒過來，賴領先柯有 4.4％，這與最近的幾份民調結果不盡相符，這是自建會員資料庫的封閉式網路問卷調查方式，只可當作參考資料使用，未必完全等同於市場上的正式電話民調結果來加以解讀。

然而，某種程度來看，賴瑞隆立委低調且較為保守的選戰打法，對比柯志恩的積極且較為開放性的選戰攻擊，的確會造成拉近雙方選戰上的政治聲勢與民調差距，倘若賴瑞隆不好好調整選戰操作，單憑高雄市綠大於藍的政治版圖優勢力量，恐怕並不足以「持盈保泰」打贏選戰，這是民進黨必須好好回防守住政治江山的重要地盤，千萬不能有所輕忽懈怠！

其實，此次九合一選舉的縣市長選戰相當激烈，雙北與高雄市選戰是帶動整體選戰氣勢與氛圍的「領頭羊」，台北市是選戰脈動的「議題戰」，中央與地方議題交錯運用與攻防操作，而新北市與高雄市則是「變天戰」，主軸在於藍綠長期執政的政治輪替，以及藍綠兩黨候選人個人的政治形象、魅力與人設定位的優劣較勁，相信絕對是接近「五五波」的激烈選戰，各種民調上的互有輸贏應該就是常態，最後競爭比較的勝負關鍵可能就在於候選人個人本身的檢驗與挑戰，未必誰就一定能贏或會贏。

最後，其他的一級戰區，包括宜蘭縣、彰化縣、嘉義市等國民黨主政的縣市，以及民進黨主政但代夫出征的澎湖縣，可能就是隨時可能換黨執政的激戰選區，誰輸誰贏都很難加以預料，只能說要看兩大黨政治整合程度與地方組織戰的團結情況而定。

而嘉義市又是藍白合的政治示範區，民眾黨的政治新手張啟楷對上政壇老將王美惠立委，輸贏關鍵就在國民黨黃敏惠市長的出力程度如何的問題，張啟楷若能整合好黃敏惠的輔選系統與地方樁腳，或許還有一些勝算的機會，但受限於民眾黨正處於政治低迷的窘境，柯文哲的官司纏身，黃國昌黨主席的政治善變衝擊，的確對張啟楷而言，絕對是陷入政治苦戰的結果。

▼新北市則是「變天戰」，主軸在於藍綠長期執政的政治輪替，以及藍綠兩黨候選人個人的政治形象、魅力與人設定位的優劣較勁，相信絕對是接近「五五波」的激烈選戰。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼。（圖／記者徐文彬攝）

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本文作者

陳淞山

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