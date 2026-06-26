政府不能再只說「雨下太大」　防災需要的是改革而不是事後解釋

▲每逢豪雨成災，社會總會看到相似的畫面：道路成河、地下道封閉、車輛泡水、住宅積淹水、民眾受困等待救。（圖／翻攝自陳宥丞﻿臉書）

●魏季宏／中華國際公共事務參與協會理事長、台灣國際文教公益協會理事長

每逢豪雨成災，社會總會看到相似的畫面：道路成河、地下道封閉、車輛泡水、住宅積淹水、民眾受困等待救援，地方政府緊急宣布停班停課，中央與地方投入大量救災資源，第一線消防、警察、海巡、國軍及志工冒著風雨執行救援任務。待雨勢趨緩後，各界開始檢討災情、盤點損失，相關單位也表示將持續改善。

然而，當類似情況年復一年發生時，社會不能只滿足於災後復原，更應該認真追問：為何相似的問題一再出現？現行防災治理是否仍存在需要改善之處？

面對頻繁極端豪雨 更需要將「過去經驗」轉化為「未來準備」

必須先肯定的是，第一線救災人員在災害期間所展現的專業與奉獻精神值得高度尊敬。消防、警察、海巡、醫護及地方基層人員在惡劣天候下堅守崗位，協助民眾撤離、維護交通秩序、執行救援工作，他們的努力不應受到否定。

然而，對第一線人員的肯定，不代表政府整體防災治理可以免於檢討。真正成熟的公共治理，應該是在尊重救災人員的同時，也勇於檢視制度是否仍有不足。

近年來，每當豪雨造成積淹水時，官方常提到「短延時強降雨超過排水系統設計標準」、「雨勢超出預期」或「極端氣候影響」等因素。這些說法具有一定客觀事實，全球暖化確實使極端降雨事件更加頻繁，許多基礎設施也面臨新的挑戰。

然而，如果每一次災害都以「雨下得太大」作為主要說明，卻沒有同步提出具體改善方案，社會自然會產生疑問：政府是否已經充分因應極端氣候的新常態？

氣候變遷不是近一、兩年才出現的現象，而是全球多年來持續討論的重要議題。世界各國近年積極調整防洪工程設計標準、推動海綿城市、建立智慧水情監測系統及提升都市韌性，正是因為理解未來的降雨模式已與過去不同。對臺灣而言，面對愈來愈頻繁的極端豪雨，更需要將「過去經驗」轉化為「未來準備」，而不是在每一次災害後重複相同的解釋。

此外，防洪治理不能只聚焦於大型工程建設，也應重新檢視都市發展模式。近年許多都市快速開發，透水地面減少、建築密度提高，使大量雨水難以自然滲透，只能集中流入排水系統，增加都市淹水風險。

因此，未來都市規劃除了興建排水設施，更應保留滯洪空間、增加綠地與透水鋪面，將自然調節能力納入城市設計，而非完全依賴混凝土與抽水設備。這不僅有助於降低淹水風險，也符合永續城市發展方向。

唯有從制度改革著手 才能真正提升防災韌性

另一項值得檢討的是跨機關協調與資訊整合效率。災害發生時，中央與地方政府、氣象、水利、交通、消防及警政等單位都掌握不同資訊，但民眾真正需要的是即時、清楚且一致的訊息。例如哪些道路已封閉、哪些地下道禁止通行、哪些地區需要提前撤離，若資訊發布速度或內容不一致，容易增加民眾判斷困難。因此，建議持續精進跨機關資訊整合平台，讓各項警戒資訊透過單一窗口同步發布，提高防災決策效率與民眾信任。

值得注意的是，停班停課制度近年也經常成為社會討論焦點。有些民眾認為宣布過早，有些則認為宣布太晚。事實上，地方政府在有限時間內必須根據氣象預測及風險評估作出決策，本身就是一項困難工作。與其將焦點放在事後批評是否「放對假」，更重要的是持續檢討決策機制是否還有精進空間。例如，可進一步結合人工智慧、大數據分析及即時雨量資訊，提高預測精準度；也可建立更透明的決策說明機制，讓民眾了解停班停課依據與判斷標準，降低社會誤解。

面對極端氣候，臺灣未來更需要建立以科技為核心的智慧防災體系。透過人工智慧分析降雨趨勢、物聯網即時監測水位、無人機巡查災區、大數據整合災情資訊，不僅能提升預警能力，也能讓救災資源更有效率地配置。這些技術目前已逐步應用，但仍有持續擴充與整合的空間。科技的價值不只是提升行政效率，更重要的是爭取黃金應變時間，降低人民生命財產損失。

除了硬體建設與科技應用，政府也應更加重視災後檢討制度。每一次重大豪雨後，除了統計災損金額，更應公開分析哪些排水系統失效、哪些地區反覆淹水、哪些工程仍需改善，以及後續改善時程與執行進度。透過公開透明的檢討與追蹤，不僅有助於提升行政品質，也能增加社會對政府治理的信任。災害檢討若僅停留於新聞發布，缺乏具體改善成果，民眾自然難以感受到進步。

此外，中央與地方政府應建立更完整的「韌性治理」思維。所謂韌性，不只是防止災害發生，而是當災害發生時，如何讓城市維持基本運作、快速恢復正常生活。因此，除了治水工程，也應同步提升醫療、交通、電力、通訊及供水等關鍵基礎設施的應變能力，建立跨部門合作機制，降低災害對社會整體運作的衝擊。

當然，防災並非政府單方面的責任，民眾也應提高風險意識，配合警戒資訊、避免前往危險區域、做好家庭防災準備。然而，政府作為公共政策的制定者與執行者，更有責任持續提升制度品質，主動回應人民對公共安全的期待。民眾期待的，不是災後一句「雨量超過預期」，而是看到每一次災害後，都能促成制度改革與治理進步。

民主社會中，理性的監督與建設性的批評，是促進政府進步的重要力量。對政府提出檢討，不應被視為否定所有努力，而是希望透過持續精進，讓公共政策更加完善。每一次豪雨都是一次檢驗治理能力的機會，也是推動改革的重要契機。

期待中央與地方政府以更積極的態度面對極端氣候帶來的新挑戰，持續提升治水能力、完善都市規劃、強化智慧防災、深化資訊整合與落實災後檢討。

唯有從制度改革著手，而非僅止於災後應變，臺灣才能真正提升防災韌性，讓人民對公共治理更有信心，也讓下一次豪雨來臨時，社會能以更充分的準備、更有效率的應變，共同守護生命安全與家園。

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。