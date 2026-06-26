ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

政府不能再只說「雨下太大」　防災需要的是改革而不是事後解釋

▲。（圖／翻攝自陳宥丞﻿臉書）

▲每逢豪雨成災，社會總會看到相似的畫面：道路成河、地下道封閉、車輛泡水、住宅積淹水、民眾受困等待救。（圖／翻攝自陳宥丞﻿臉書）

●魏季宏／中華國際公共事務參與協會理事長、台灣國際文教公益協會理事長

每逢豪雨成災，社會總會看到相似的畫面：道路成河、地下道封閉、車輛泡水、住宅積淹水、民眾受困等待救援，地方政府緊急宣布停班停課，中央與地方投入大量救災資源，第一線消防、警察、海巡、國軍及志工冒著風雨執行救援任務。待雨勢趨緩後，各界開始檢討災情、盤點損失，相關單位也表示將持續改善。

然而，當類似情況年復一年發生時，社會不能只滿足於災後復原，更應該認真追問：為何相似的問題一再出現？現行防災治理是否仍存在需要改善之處？

面對頻繁極端豪雨　更需要將「過去經驗」轉化為「未來準備」　

必須先肯定的是，第一線救災人員在災害期間所展現的專業與奉獻精神值得高度尊敬。消防、警察、海巡、醫護及地方基層人員在惡劣天候下堅守崗位，協助民眾撤離、維護交通秩序、執行救援工作，他們的努力不應受到否定。

然而，對第一線人員的肯定，不代表政府整體防災治理可以免於檢討。真正成熟的公共治理，應該是在尊重救災人員的同時，也勇於檢視制度是否仍有不足。

近年來，每當豪雨造成積淹水時，官方常提到「短延時強降雨超過排水系統設計標準」、「雨勢超出預期」或「極端氣候影響」等因素。這些說法具有一定客觀事實，全球暖化確實使極端降雨事件更加頻繁，許多基礎設施也面臨新的挑戰。

然而，如果每一次災害都以「雨下得太大」作為主要說明，卻沒有同步提出具體改善方案，社會自然會產生疑問：政府是否已經充分因應極端氣候的新常態？

氣候變遷不是近一、兩年才出現的現象，而是全球多年來持續討論的重要議題。世界各國近年積極調整防洪工程設計標準、推動海綿城市、建立智慧水情監測系統及提升都市韌性，正是因為理解未來的降雨模式已與過去不同。對臺灣而言，面對愈來愈頻繁的極端豪雨，更需要將「過去經驗」轉化為「未來準備」，而不是在每一次災害後重複相同的解釋。

此外，防洪治理不能只聚焦於大型工程建設，也應重新檢視都市發展模式。近年許多都市快速開發，透水地面減少、建築密度提高，使大量雨水難以自然滲透，只能集中流入排水系統，增加都市淹水風險。

因此，未來都市規劃除了興建排水設施，更應保留滯洪空間、增加綠地與透水鋪面，將自然調節能力納入城市設計，而非完全依賴混凝土與抽水設備。這不僅有助於降低淹水風險，也符合永續城市發展方向。

唯有從制度改革著手　才能真正提升防災韌性

另一項值得檢討的是跨機關協調與資訊整合效率。災害發生時，中央與地方政府、氣象、水利、交通、消防及警政等單位都掌握不同資訊，但民眾真正需要的是即時、清楚且一致的訊息。例如哪些道路已封閉、哪些地下道禁止通行、哪些地區需要提前撤離，若資訊發布速度或內容不一致，容易增加民眾判斷困難。因此，建議持續精進跨機關資訊整合平台，讓各項警戒資訊透過單一窗口同步發布，提高防災決策效率與民眾信任。

值得注意的是，停班停課制度近年也經常成為社會討論焦點。有些民眾認為宣布過早，有些則認為宣布太晚。事實上，地方政府在有限時間內必須根據氣象預測及風險評估作出決策，本身就是一項困難工作。與其將焦點放在事後批評是否「放對假」，更重要的是持續檢討決策機制是否還有精進空間。例如，可進一步結合人工智慧、大數據分析及即時雨量資訊，提高預測精準度；也可建立更透明的決策說明機制，讓民眾了解停班停課依據與判斷標準，降低社會誤解。

面對極端氣候，臺灣未來更需要建立以科技為核心的智慧防災體系。透過人工智慧分析降雨趨勢、物聯網即時監測水位、無人機巡查災區、大數據整合災情資訊，不僅能提升預警能力，也能讓救災資源更有效率地配置。這些技術目前已逐步應用，但仍有持續擴充與整合的空間。科技的價值不只是提升行政效率，更重要的是爭取黃金應變時間，降低人民生命財產損失。

除了硬體建設與科技應用，政府也應更加重視災後檢討制度。每一次重大豪雨後，除了統計災損金額，更應公開分析哪些排水系統失效、哪些地區反覆淹水、哪些工程仍需改善，以及後續改善時程與執行進度。透過公開透明的檢討與追蹤，不僅有助於提升行政品質，也能增加社會對政府治理的信任。災害檢討若僅停留於新聞發布，缺乏具體改善成果，民眾自然難以感受到進步。

此外，中央與地方政府應建立更完整的「韌性治理」思維。所謂韌性，不只是防止災害發生，而是當災害發生時，如何讓城市維持基本運作、快速恢復正常生活。因此，除了治水工程，也應同步提升醫療、交通、電力、通訊及供水等關鍵基礎設施的應變能力，建立跨部門合作機制，降低災害對社會整體運作的衝擊。

當然，防災並非政府單方面的責任，民眾也應提高風險意識，配合警戒資訊、避免前往危險區域、做好家庭防災準備。然而，政府作為公共政策的制定者與執行者，更有責任持續提升制度品質，主動回應人民對公共安全的期待。民眾期待的，不是災後一句「雨量超過預期」，而是看到每一次災害後，都能促成制度改革與治理進步。

民主社會中，理性的監督與建設性的批評，是促進政府進步的重要力量。對政府提出檢討，不應被視為否定所有努力，而是希望透過持續精進，讓公共政策更加完善。每一次豪雨都是一次檢驗治理能力的機會，也是推動改革的重要契機。

期待中央與地方政府以更積極的態度面對極端氣候帶來的新挑戰，持續提升治水能力、完善都市規劃、強化智慧防災、深化資訊整合與落實災後檢討。

唯有從制度改革著手，而非僅止於災後應變，臺灣才能真正提升防災韌性，讓人民對公共治理更有信心，也讓下一次豪雨來臨時，社會能以更充分的準備、更有效率的應變，共同守護生命安全與家園。

想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►辦學變辦案　教育正在被程序吞噬

►九合一選戰烽火正在點燃

►IG、Threads讓你越來越不敢吃？　十大飲食焦慮行為揭曉

投稿
申訴
關鍵字: 魏季宏 雲論 豪雨 政府 淹水 台灣 防災

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
政府不能再只說「雨下太大」　防災需要的是改革而不是..
台北市長選舉民調初步心得　蔣萬安面對危機能否站得住..
辦學變辦案　教育正在被程序吞噬
九合一選戰烽火正在點燃
IG、Threads讓你越來越不敢吃？　十大飲食焦..

推薦閱讀

從教官到保全　政策繞了一大圈

辦學變辦案　教育正在被程序吞噬

政府不能再只說「雨下太大」　防災需要的是改革而不是..

國將衰先賤其師　一場教室內的文明政變正在進行

台北市長選舉民調初步心得　蔣萬安面對危機能否站得住..

九合一選戰烽火正在點燃

沈伯洋選情為何低迷？　如今就像是「降規版的吳怡農」

蔣萬安的連任障礙　並不是對手沈伯洋

想要政黨集中　卻離民意很遠的國民黨

2026年環太平洋軍事演習之研析

相關文章

豪雨受災戶「交通罰款、養管費」可延繳　補發行駕照免規費

豪雨受災戶「交通罰款、養管費」可延繳　補發行駕照免規費

米克拉颱風外圍環流及西南風增強影響，豪雨連轟2天，部分地區災情嚴重，公路局公布6大受災民眾監理業務權益措施規定，包括報廢及繳註銷牌照車輛等積..

5小時前

豪雨停班房市沒休兵　第一線曝：來人都不是「問問哥」

豪雨停班房市沒休兵　第一線曝：來人都不是「問問哥」

新竹災情釀1死1失聯！住屋淹水「50cm以上」　淹水救助最高2萬元

新竹災情釀1死1失聯！住屋淹水「50cm以上」　淹水救助最高2萬元

台南豪雨淹水人孔蓋噴開！議員勘災跌落箱涵　全身是傷險滅頂

台南豪雨淹水人孔蓋噴開！議員勘災跌落箱涵　全身是傷險滅頂

從教官到保全　政策繞了一大圈

從教官到保全　政策繞了一大圈

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

從教官到保全　政策繞了一大圈

從教官到保全　政策繞了一大圈

辦學變辦案　教育正在被程序吞噬

政府不能再只說「雨下太大」　防..

國將衰先賤其師　一場教室內的文..

台北市長選舉民調初步心得　蔣萬..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面