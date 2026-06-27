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2024的那個柯文哲又回來了？　遲早會亡於自私、短視的操作

我們想讓你知道…又一次，柯文哲將所有民眾黨的支持者當作「籌碼」，要和國民黨達成「非常好的交易」。只是這樣的心態，搭配上他如今司法纏身的處境，只怕很難像2024年一樣讓小草任他擺布。柯文哲心中的「皇國」，遲早會亡於他自私、短視的不斷操作。

▲。（圖／記者徐文彬攝）

▲在所有縣市提名底定之後，民眾黨又拿竹北市大做文章，撇開國民黨已經禮讓的竹市、嘉市不談，直接扣上「整碗端去」的帽子，更上綱到「皇國興廢在此一戰」的層次。（圖／記者徐文彬攝）

●單厚之／資深媒體人

2024年讓藍、白兩黨兩敗俱傷的那個柯文哲似乎又回來了。

在所有縣市提名底定之後　柯文哲擺明找理由掀桌

民眾黨前主席柯文哲日前和前民進黨總召柯建銘同台，參加前民眾黨立委吳春成《壯世代理想國》新書發表會，營造綠白也可能合作的印象。又喊出國民黨在新竹縣不能「整碗端去」，否則民眾黨很難說服支持者支持國民黨。柯文哲重提2024年藍白合比民調失敗，是因為民調怎麼比當時都沒講，卻沒談竹北市提名是否要比民調，藍白該如何產生共同候選人。

柯文哲又在臉書發文，先講新竹市、新竹縣、竹北市「鐵三角」，再提民眾黨議員「一選區提名一人」，接著引用1905年日俄海戰，日本聯合艦隊司令東鄉平八郎的「皇國興廢在此一戰」，雖然沒有直指竹北市，卻儼然將竹北市長選舉，拉高到民眾黨生死存亡的層次。

這種熟悉的氛圍，讓人不禁想起2024年藍白試圖談合作，到君悅飯店公開鬧翻的那一場鬧劇，當時那個熟悉的柯文哲是不是又回來了？

年底大選的「藍白合」談了很久，幾乎已經全數完成。全台所有縣市，國民黨直接禮讓高虹安要連任的新竹市，非連任縣市中，新北、宜蘭和嘉義市都進行了民調，最終嘉義市由民眾黨的張啓楷勝出，新北和宜蘭則分別是國民黨的李四川和立委吳宗憲。這樣的結果，基本反映了兩黨各自的實力，也顧全了民眾黨的面子。

不料，在所有縣市提名底定之後，民眾黨又拿竹北市大做文章，撇開國民黨已經禮讓的竹市、嘉市不談，直接扣上「整碗端去」的帽子，更上綱到「皇國興廢在此一戰」的層次。柯文哲雖然沒明講，但言下之意就是，如果竹北不讓給民眾黨的邱臣遠選，就很難號召白營支持者支持國民黨的候選人，且不僅僅限於新竹縣，而是全台所有縣市。

柯文哲擺明找理由要掀桌，這樣的情況和2024年如出一轍。民眾黨當時在談判過程中不斷更改民調規則，甚至臨時趕出缺乏公信力的民調，就是撕毀最初的承諾，就像今天明明所有縣市長都已經談定，卻又加碼要國民黨讓竹北市一樣。

竹北市是一塊「肥肉」，是全台最有錢的縣轄市，原本民眾黨對竹北根本沒有想法，是在現任竹北市長鄭朝方轉戰新竹縣長，竹北真的可能被國民黨拿下之後，民眾黨變得積極，如今更擺出一副勢在必得的姿態，要硬逼國民黨退讓。

但國民黨主席鄭麗文的威信原本就不足，對地方的掌控和協調能力也相對薄弱，之前國民黨在新竹縣長初選就已經到了分裂邊緣；如今柯文哲出的難題，國民黨內外、中央和地方都還有得吵，只怕很難解決。

柯文哲不願承認的是　真正威脅民眾黨生存的正是這種炒短線作風

柯文哲把年底選舉上綱到民眾黨的「皇國興廢」之戰，但高虹安連任幾乎已成定局，民眾黨議員也必然有一定的成長，這樣的局面就算不說是情勢大好，也絕對沒有柯文哲說的那樣危急。為何柯文哲要在此時橫生事端？

民眾黨從2023年以來一直內鬥不斷，今年提名又發生退黨潮，每個退黨者都把民眾黨講得極為不堪，多少影響民眾黨支持者的向心力。柯文哲突然拋出的議題，一方面是想占國民黨便宜；若國民黨不從，則順勢把國民黨變成「外部敵人」，以此凝聚白營支持者一致對外，解決民眾黨的內部問題。

柯文哲不願承認的是，真正威脅民眾黨生存發展的，其實正是他自己這種炒短線、缺乏長遠規劃和中心思想的作風。今天需要藍營幫忙就靠藍營，想要威脅藍營就貼柯建銘，無利可圖時就翻臉。長此以往，支持者縱有再多的熱情也會迷茫，也難以為繼。

柯文哲說，民眾黨這場選戰的戰略叫「變現」，把所有支持者的認同轉化成席次。但從民眾黨成立以來，不是一直不斷的在「變現」嗎？柯文哲和民眾黨像是只有今天、沒有明天的政治賭徒，抓住機會就要把所有東西「變現」，即刻榨乾支持者所有的支持和熱情，裝到自己的口袋裡。木可和選票補助款買房，不就是最好的例證？

柯文哲缺乏中心思想，口中的「不分藍綠」，不過是方便自己隨時改變立場，勒索藍綠或和藍綠交易的鋪墊。又一次，柯文哲將所有民眾黨的支持者當作「籌碼」，要和國民黨達成「非常好的交易」。

只是這樣的心態，搭配上他如今司法纏身的處境，只怕很難像2024年一樣讓小草任他擺布。柯文哲心中的「皇國」，遲早會亡於他自私、短視的不斷操作。

▼柯文哲不願承認的是，真正威脅民眾黨生存發展的，其實正是他自己這種炒短線、缺乏長遠規劃和中心思想的作風。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯文哲出席壯世代交鋒論壇。（圖／記者林敬旻攝）

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