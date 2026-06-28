習近平與川普峰會　迷霧中的大國博弈與陷阱

▲2026年5月，全球目光聚焦於北京。中國大陸國家主席習近平與重返白宮的川普（Donald Trump）在人民大會堂進行了備受矚目的高峰會談。（圖／路透）

●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

2026年5月，全球目光聚焦於北京。中國大陸國家主席習近平與重返白宮的川普（Donald Trump）在人民大會堂進行了備受矚目的高峰會談。在兩國關係因科技競爭、地緣政治壓力及全球供應鏈重組而處於極度緊繃的當下，習近平在會談中再次拋出「修昔底德陷阱」這一概念，意圖引導雙方重新審視大國共處的模式。

然而，這一論述在國際輿論場中激起了極大的波瀾，不僅是對歷史規律的引用，更被外界視為陸方在美中實力對比變化下的戰略性試探。隨著兩國在人工智能、關鍵礦產與地區衝突議題上的矛盾加深，這場會晤究竟是為了跨越陷阱，還是一場精心鋪陳的地緣博弈，已成為全球關注的焦點。

歷史的迴響 陷阱的迷思

「修昔底德陷阱」源於古希臘歷史學家修昔底德（Thucydides）對於雅典崛起導致斯巴達恐懼，進而引發伯羅奔尼撒戰爭的描述。這一框架在近10餘年間成為美中關係研究的關鍵字，旨在說明當崛起國與統治國實力消長時，衝突往往不可避免。

然而，時代背景的轉換使得這一論調在現今顯得愈發複雜。大陸方面多次引用此概念，目的在於向華盛頓傳遞訊號，強調競爭不應演變為毀滅性的軍事對抗，並希望美方承認其發展的正當性。

對於大陸而言，強調「修昔底德陷阱」不僅是一種外交姿態，更試圖將雙方納入「全方位旗鼓相當的競爭對手」這一預設框架中。透過這種對標，大陸力圖營造出一種「兩國集團」的敘事，即美中兩國是當今世界僅有的2個超級大國，理應共同管理全球事務。

然而，這種觀點在西方戰略界內部面臨嚴峻挑戰。不少評論指出，將當前的美中關係簡單套用古代歷史框架，極大程度上忽略了現代全球化經濟的高度互賴與核威懾下的極端風險，這種歷史決定論式的宣傳，有時反而會加劇雙方的猜忌與誤判。

此外，當代大國競爭不僅僅是軍事規模的博弈，更包含數據權、標準制定權以及金融主導權，這些維度遠非單純的權力轉移模型所能完全解釋。

權力轉移中的實力修正主義

此次峰會中，川普對美中關係的定義與大陸的期待呈現出明顯的落差。川普在社群平台發文中，以極具個人風格的方式反擊了「東升西降」的論調，認為美國在經過短暫的調整後，已展現出驚人的崛起實力。這種觀點否定了大陸方面對於美國衰落的預測，並轉而強調美國在科技原創力、軍事結盟體系上的結構性優勢。事實上，在半導體、AI晶片出口管制以及關鍵礦產去中化的浪潮下，大陸過去倚賴的「抄作業式」產業成長模式，正遭遇前所未有的外部阻力。

當下的陸方經濟正處於房地產泡沫破裂後遺症、內需疲軟以及地方債務攀升的艱難時刻，這使得「修昔底德陷阱」的提法在外界眼中充滿了戰略虛張聲勢的色彩。

從產業發展數據觀察，雖然大陸在電動車、無人機及太陽能設備等領域保持了規模優勢，但若論及核心科技原創力與跨國影響力，陸方與美方的差距不僅未見縮小，反而在國際制裁體系下被進一步拉大。

這種客觀條件下的實力差距，讓這場峰會討論的「大國關係範式」更像是一種缺乏對等支撐的政治宣傳，而非建立在堅實互信基礎上的戰略協商。

與此同時，面對全球通膨壓力，大陸採取了不同於美國的貨幣政策，試圖在維持製造業根基的同時穩住就業，但這種政策路徑與美方追求的高科技自主化道路，本質上就是一場零和色彩濃厚的競賽。

科技壁壘與供應鏈的脫鉤效應

峰會談判桌上的另一個焦點，是日益嚴苛的科技封鎖。美方強調，對於關鍵領域的技術限制並非為了遏制成長，而是基於國家安全的「護欄」策略。而大陸則認為，這種作法是企圖將自身排除在國際科技發展主流之外，不僅阻礙了全球技術創新，更對全球化進程造成了難以修復的創傷。這種認知上的根本對立，使得雙方在相關議題上的對話如同平行線，很難產生交集。

值得注意的是，在綠色能源產業的快速發展中，雙方亦存在著深刻的競爭與合作矛盾。大陸在電池技術與再生能源設備供應上擁有極高市占率，這對美國降低通膨法案所提倡的綠色產業在地化目標構成了巨大威脅。因此，這次峰會即便在某些小範疇內達成共識，但在核心供應鏈布局上，依然呈現出針鋒相對的狀態。

這種「小院高牆」策略的廣度與深度，已不僅僅限於尖端晶片，更蔓延至生物技術、商業軟體及金融基礎設施等廣泛領域，這種結構性的脫鉤趨勢，使得即便最高層級的峰會，也難以扭轉民間與產業鏈自我審查、避險撤資的市場邏輯。

戰略穩定與未來的結構挑戰

儘管峰會並未發表聯合聲明，雙方在「戰略穩定」議題上達成了一定程度的共識，這無疑在極端緊張的局勢中提供了一道安全閥。然而，這並不代表雙方的深層敵意有所緩解。

在台灣問題、伊朗能源政策及全球科技供應鏈重塑等議題上，雙方的核心利益衝突依舊尖銳。大陸試圖透過峰會爭取空間，避免美國在關鍵領域的全面打壓，但美國政策制定者在經歷過數年的試探後，已將對陸戰略重心調整為更具防禦性與競爭性的路徑。

對於兩國而言，未來的挑戰不在於是否會墜入某個歷史陷阱，而在於能否在一個去全球化與多極化的時代中，找到共存的「動態平衡」。過度依賴地緣政治的舊有詞彙，或許能暫時平復輿論的焦慮，但無法解決結構性的產能過剩與科技競爭問題。

隨著數位經濟與綠色能源競爭白熱化，未來的互動將更取決於兩國國內治理的韌性，而非僅僅是外交講台上的修辭技巧。在國際局勢動盪不安的背景下，如何避免因地區局部熱點失控而引發連鎖反應，成為考驗雙方領導人決策智慧的關鍵試卷。

結語

總結而言，習近平與川普的這場峰會，標誌著美中關係邁入了一個既要競爭、又要防止崩盤的關鍵階段。所謂的「修昔底德陷阱」，在現代脈絡下更像是一種關於大國博弈的心理戰與敘事鬥爭。大陸能否跨越其自身面臨的成長瓶頸，以及美國能否維持其全球競爭力的領先優勢，將決定未來10年全球秩序的走向。

在這場博弈中，歷史規律固然具備參考意義，但當前兩國經濟與社會體制的巨大變數，顯示出未來仍充滿了不可預測的挑戰。無論最終結果如何，確保兩國溝通管道的暢通，避免因誤判引發意外衝突，仍是當下國際社會對這2個大國最迫切的期待。這種溝通不應僅限於峰會期間的政治表態，更需要落實到常態化的危機處理機制之中，以應對瞬息萬變的全球局勢。

▼總結而言，習近平與川普的這場峰會，標誌著美中關係邁入了一個既要競爭、又要防止崩盤的關鍵階段。所謂的「修昔底德陷阱」，在現代脈絡下更像是一種關於大國博弈的心理戰與敘事鬥爭。（圖／路透）

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