AI需要電力　為何總被簡化為核四答案？

▲AI確實需要更多能源，但能源不等於核能，更不等於核四。而真正的問題從來不是電，而是我們如何理解電。（圖／台電提供）

●林仁斌／台灣永續治理論壇發起人、文大副教授

當AI被視為下一輪產業革命的核心動能，台灣的能源討論卻再度被簡化為單一推論：「AI需要更多電力，因此應該重啟核四」。這種看似直線的邏輯，其實是一種典型的線性政策推論：把高度結構性的能源問題，壓縮為單一技術解方，並忽略能源系統本身的多元性與系統性治理結構。

能源不等於核能、更不等於核四 真正的問題是我們如何理解電



這種從「AI需要更多電力」直接跳接到「核四必要」的論述，本質上是一種政策語意壓縮，也會導致能源討論失真。

近日有媒體評論引用黃仁勳「AI需要更多電力」的說法，進一步推導核四重啟的必要性。

問題不在於是否引用錯誤，而在於當代能源論述如何快速將產業訊號轉譯為政策結論。這是一種典型的訊息選擇性轉譯。將產業領袖對能源需求的描述，直接轉換為特定發電方案的正當性，本身就是一種敘事跳接。

事實上，全球AI產業關注的焦點，從來不是特定能源技術，而是低碳、穩定且可被供應鏈驗證的電力體系。近期綠色和平向黃仁勳提出「AI NEEDS RENEWABLE ENERGY」訴求，他回應：「You are right. AI is the best way to invest in renewable energy.」這段回應反而更清楚顯示：AI與能源的關係，是需求與供應結構的重組，而非單一能源技術的選擇題。同時也意味著，能源與AI的關係是雙向調整，而非單向推論。

若依同樣邏輯推演，當「AI需要更多電力」被用來支持核能，那麼「AI是投資再生能源的最佳方式」，是否也應被視為綠電擴張的政策訊號？這正凸顯當前論述的核心問題：選擇性引用會導致政策誤導。能源政策不是從單一語句推導出結論，而是必須放回整體制度與供應結構中理解。

在國際供應鏈中，包括RE100在內的減碳框架，其核心並非能源形式本身，而是「可驗證的低碳電力」。換言之，真正影響AI與高科技產業布局的，不是單一核能選項，而是制度上是否能提供穩定、可追溯的綠電供應能力。這也解釋為何台積電、Google、Apple與Microsoft持續布局綠電採購與長期合約，這反映的是制度要求，而非能源偏好。

即使回到現實條件，核四本身也難以成為短中期解方。封存超過十年後，仍需面對設備安全檢測、系統更新、燃料採購、執照重審與地方社會溝通等完整程序，其時間尺度早已與AI產業的能源需求錯位。核四爭議的核心不在技術可不可行，而在於其制度時間與產業時間已經不再同步。

真正值得討論的，不是單一能源選項，而是台灣是否具備在AI時代建立完整能源系統的能力，包括再生能源、儲能、智慧電網與需求管理的整體設計。能源競爭已從單點技術選擇，轉為系統治理能力的競爭。

能源政策從來不是技術選擇的對決，而是在資訊、時間與政治敘事之間，建立不被簡化的治理能力。當技術性的能源需求被抽離原始語境並重新包裝為政策結論時，公共討論其實已經從「理解問題」轉向「重新定義問題」。AI確實需要更多能源，但能源不等於核能，更不等於核四。而真正的問題從來不是電，而是我們如何理解電。

▼真正值得討論的，不是單一能源選項，而是台灣是否具備在AI時代建立完整能源系統的能力，包括再生能源、儲能、智慧電網與需求管理的整體設計。能源競爭已從單點技術選擇，轉為系統治理能力的競爭。（圖／記者湯興漢攝）

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