▲中共在第一島鏈軍事行動，不只是針對台海，而是盤踞在東海、南海與台海整個第一島鏈。（示意圖／記者陶本和製圖）

●洪浦釗／大學專任教師、東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長

日本西南周邊島嶼、台灣周邊海空域與南海同步升高緊張，並非偶然。中國透過軍機、軍艦、海警船與灰色地帶行動，反覆測試國際社會對改變現狀的容忍底線。這種擴張方式不追求一次性的軍事突破，目的是累積既成事實，壓縮各國維持現狀的空間。

灰色地帶侵擾與非對稱常態化威脅

從日本沖繩、八重山等西南周邊島嶼，到台灣東部海域、巴士海峽，再到南海爭議島礁，中國採取高度一致的施壓模式。中國航母編隊穿越第一島鏈進入西太平洋，海警船侵擾我國金馬限制水域與東部外海，共機、共艦與無人機在台灣周邊活動，南海則透過海警、海上民兵及軍事化島礁擴大控制範圍。

這類行動的核心邏輯，在於模糊侵略與和平的界線。中國以海警執法、水文調查或例行訓練為名，在爭議海域進行主權宣示，觀察周邊國家會在何處劃線，又會在何時退讓。只要周邊國家選擇沉默，這些侵權行為就會被包裝成既成事實，進而改變法律與地理現狀。

▲中國海警船持續在東沙海域騷擾，臨近國家若默不作聲，這些侵權行為就會被包裝成既成事實，進而改變法律與地理現狀。（圖／翻攝管碧玲臉書）

民主盟友的聯防抗壓

面對中國的軍事擴張，印太國家以更密集的聯合演訓回應。環太平洋軍演、美日「勇敢之盾」、「堅毅之龍」以及國軍備戰操演，就是第一島鏈與民主盟友對中國施壓的集體反制。這些演訓向中國傳遞的訊號很清楚，國際社會不接受中國片面改變現狀，也不會讓軍事脅迫變成區域秩序的一部分。第一島鏈的安全，已經成為印太民主國家共同承擔的安全責任。

支持台灣就是維護規則秩序

各國對台海和平的支持，必須放在這個戰略脈絡下理解。台灣位於第一島鏈核心位置，是中國向西太平洋擴張時最重要的節點。一旦中國以軍事脅迫改變台海現狀，台灣首當其衝，整個印太戰略平衡也會被迫改寫。

▲台灣位在第一島鏈的核心位置，站得住，島鏈聯防就守得住。（AI協作圖／記者郭淑敏製作，經編輯審核）

台海、東海與南海承受的是同一套壓力。中國在台海施壓，同時觀察日本、菲律賓、美國與其他民主國家的反應，以及各國願意投入多少資源維持現狀。國際社會支持台海和平穩定，並非基於同情，是要維護自身在印太地區的自由航行、經貿通道安全與規則秩序。台灣若被迫接受中國設定的新現狀，其他區域也會面臨相同壓力。

提高中國片面改變現狀代價

中國深知跨越台海代價極高，因此想方設法削弱台灣的軍事能力與防衛意志。透過疑美論、反軍購、認知作戰與灰色地帶施壓，讓台灣社會懷疑軍購成效、否定國防價值，甚至相信對抗只會帶來戰爭。讓台灣在自我懷疑中放棄防衛準備，中國的目的就達成一半。

台灣提升軍事防衛能力、強化社會韌性、維持戰備節奏，是第一島鏈嚇阻體系不可或缺的一環。民主國家的聯合演訓、情報合作與安全承諾，都建立在各自願意承擔防衛責任的基礎上。台灣站得住，第一島鏈的聯防才守得住。

日本西南周邊島嶼、台灣周邊海空域與南海，看似三個戰場，其實是同一條防線，防線不整合，就會被中國各個擊破。中國每一次灰色地帶侵擾，都在測試第一島鏈的防衛韌性；民主國家的每一次聯合演訓與安全合作，都在提高中國片面改變現狀的代價。

▲一張圖看中國在過去14年間，在第一島鏈海空域擴張時間軸。（AI協作圖／記者陶本和製作，經編輯審核，點圖放大）

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。