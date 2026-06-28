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韓國瑜訪美高規格！華府挺台不偏袒　潛台詞是樂見朝野競爭

我們想讓你知道…韓院長這次訪美，最重要的訊號不是「美國支持國民黨」，更不是「美國不支持民進黨」，而是美國再次提醒台灣：華府支持的是美國利益，不是台灣任何一個政黨。

▲▼韓國瑜返台後，透露此次訪美行，拜會美國眾議院議長強生（Mike Johnson, R-LA)。（圖／立法院提供）

▲立法院長韓國瑜率跨黨派立委訪美，拜會美國眾議院議長強森，並請美方支持「美台雙重課稅快速減免法案」盡速完成立法，以促進台美投資、經貿與供應鏈合作。（圖／立法院提供）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

立法院長韓國瑜率跨黨派立委訪美，拜會美國眾議院議長強森，並請美方支持「美台雙重課稅快速減免法案」盡速完成立法，以促進台美投資、經貿與供應鏈合作。韓國瑜此行也會晤美國國務院官員，討論台美安全合作、無人機產業、台灣國際參與與台商赴美投資便利性等議題。

這次訪問最值得注意的，不只是韓國瑜見到誰，而是美國國會再次展現對台灣的跨黨派支持。韓國瑜在華府期間，也出席駐美代表處活動，與超過30位美國聯邦眾議員交流，參與者橫跨民主、共和兩黨。美國眾議院議長與中華民國立法院長在國會山莊會面並不常見；具有高度象徵意義的前例，可回溯到2018年蘇嘉全赴美國國會山莊參加馬侃追思會期間，與時任眾議院議長萊恩等人互動。

美國再次提醒台灣　華府支持的是美國利益「不是台灣任何一個政黨」

筆者一直強調，美國國會對支持台灣有共識，但美國支持台灣，不等於美國只支持台灣某一個政黨。這次韓國瑜訪美，尤其是和美國眾議院議長強森在國會山莊會面，就是一個非常重要的政治提醒：華府看台灣，不是只看誰喊得比較大聲，也不是只看誰比較會包裝自己親美，而是看誰手上握有真正的制度權力。

韓院長這次訪美，最重要的訊號不是「美國支持國民黨」，更不是「美國不支持民進黨」，而是美國再次提醒台灣：華府支持的是美國利益，不是台灣任何一個政黨。

台灣社會常常把台美關係看成藍綠測驗題，好像美國只能在民進黨與國民黨之間選邊站。但美國政治的基本邏輯沒有那麼浪漫，也沒有那麼單純。美國支持台灣，是因為台灣位在第一島鏈關鍵位置，因為台灣牽動半導體、供應鏈、區域安全與美中競爭。

誰能幫助美國達成這些目標，美國就會跟誰溝通；誰擋在美國利益與台灣戰略合作之間，不論是因為嚴格把關、推動不力，還是政治協調失敗，對美國來說都是不理想的盟國狀態！

所以，韓國瑜以立法院長身分在美國國會山莊會見眾議院議長強森，這件事不能只用「藍綠勝負」來看。美國國會當然知道韓國瑜是國民黨籍，也當然知道目前國民黨與在野陣營在立法院握有多數。正因為知道，美國才更不可能假裝台灣國會不存在。當立法院掌握預算、法案與監督權，美國若真的在乎台灣防衛能力，就一定要和立法院多數溝通。

▼韓國瑜拜會美國眾議員裴洛西等人。（圖／立法院提供）

▲▼韓國瑜拜會美國眾議員裴洛西等人。（圖／立法院提供）

有三個現實面向

第一，美國利益是見到台灣兩黨合理競爭。對美國來說，最理想的台灣政治狀態，不是某一黨永遠壟斷對美關係，而是主要政黨都願意爭取美國信任，都必須提出負責任的國安、經貿與對外政策。當朝野都想證明自己更能穩定台美關係，美國反而有更多操作空間。這不是美國干預台灣民主，而是民主政治本來就會讓外部夥伴觀察誰更有能力、誰更可靠、誰更能把承諾變成政策。

第二，如果執政黨無法讓在野黨配合，美國就會認為需要自己來溝通。國防預算、軍購案、無人機產業、雙重課稅與台商赴美投資，都不是只靠行政部門表態就能完成。

近期立法院三讀通過攸關對美軍購的國防特別條例，預算上限匡列新台幣7800億元，這讓美方看得更清楚：台灣的國會多數確實有能力影響美國關切的安全合作。 如果執政黨無法用說服與協調讓在野黨支持，美國自然會思考，直接與在野黨溝通是否更容易達成目標。

第三，美國也會為未來政治變化做準備。美國不會把所有政治資本只押在一個政黨身上。今天民進黨執政，美國當然會優先和行政部門合作；但如果國會多數在在野黨手中，甚至未來存在政黨輪替可能，美國就必須提前了解在野黨的國安路線、對美態度與政策能力。這不是偏袒國民黨，而是典型的美國風險管理。

這一點，當年國民黨執政時其實也遇過。執政黨很容易以為，只要掌握行政權，就自然代表美國最信任自己。但美國看的從來不只是執政黨招牌，而是民意結構、國會力量、政策執行力與未來可預測性。當執政黨在國內沒有壓倒性的民意支持優勢，美國就不會只站在執政黨一邊。美國會擴大接觸，會尋找替代管道，也會保留與在野力量合作的空間。

這不是陰謀，而是現實。美國不是台灣政黨政治的裁判，也不是任何政黨的啦啦隊。美國真正關心的是：台灣能不能通過該通過的預算？能不能執行該執行的軍購？能不能讓無人機、半導體、非紅供應鏈與台美經貿合作落地？能不能在美中競爭中維持穩定，而不是讓國內政治內耗拖垮台灣的戰略價值？

所以，執政黨不要誤以為「美國牌」永遠可以打。如果以為美國只會支持執政黨，就可能犯下當年其他執政者也犯過的錯：把美國支持台灣，誤讀成美國支持自己。當國內政治失去壓倒性優勢，當國會多數不在自己手上，當政策推動開始卡關，美國就會調整接觸重心。這不是美國背叛誰，而是美國絕對不會讓自己的利益被他國內部政治卡住。

同樣地，在野黨也不能把美國高規格接待當成無條件背書。美國願意給在野黨更多機會，是因為在野黨有制度權力，也因為在野黨可能成為有競爭力的挑戰者。可是，美國也會觀察：在野黨是負責任監督，還是只會癱瘓政策？是把關國防預算，還是削弱台灣防衛？是提出更好的對美策略，還是只把台美關係當作國內政治提款機？

韓院長這次訪美真正值得思考的，不是誰贏了面子，而是華府給台灣朝野上的一堂現實的政治課：美國挺台不分黨派，但美國也不會偏袒任何政黨。美國樂見台灣有合理競爭，因為競爭會讓朝野都更努力爭取美國信任，也更難把國安政策當成空洞口號。

一句話說，美國支持的不是藍，也不是綠；美國支持的是能符合美國利益的那一方。台灣朝野如果看不清楚這一點，就會把華府的微笑看成保證，把美國的接觸誤讀成背書。

面對美中競爭，台灣需要更理性的看清美中關係，不是看誰比較會喊親美或是和中，而是誰有能力釐清外部的大國勢力如何看待台灣，如何角力，以及如何在不付出過多台灣利益的情況下，爭取大國角力下的空間！

▼美國支持的不是藍，也不是綠；美國支持的是能符合美國利益的那一方。台灣朝野如果看不清楚這一點，就會把華府的微笑看成保證，把美國的接觸誤讀成背書。（圖／立法院提供）

▲▼立法院韓國瑜院長率跨黨派代表團赴美國推動國會外交第四日，與美國行政部門及智庫深入交流。（圖／立法院提供）

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翁履中

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