以小克大的勝利密碼　無人機艦將如何徹底扭轉台海防衛戰局

▲傳統動輒數百萬美元的昂貴飛彈與臃腫火砲，在現代化、飽和式的無人載具攻擊前，正逐漸失去過往的絕對主宰力。這場軍事科技革命，讓過往處於絕對劣勢的小國，獲得了與軍事強國平起平坐、甚至實施戰略反制的力量。（圖／總統府提供）

●林忠正／經濟學博士、前中研院研究員

在2022年烏俄戰爭爆發前，前瞻性的戰略視野就已指出：發展「無人機艦」是台灣打破地緣政治劣勢、實現低成本「以小克大」的關鍵武力。 隨後爆發的烏俄衝突與近年中東戰火，徹底驗證了這項預言。

傳統動輒數百萬美元的昂貴飛彈與臃腫火砲，在現代化、飽和式的無人載具攻擊前，正逐漸失去過往的絕對主宰力。這場軍事科技革命，讓過往處於絕對劣勢的小國，獲得了與軍事強國平起平坐、甚至實施戰略反制的力量。

烏俄與美伊實戰 無人載具改寫地緣政治遊戲規則

烏克蘭戰場是這場變局的最佳實驗室。面對全球第二大軍事強權俄羅斯，烏克蘭利用低成本的FPV（第一人稱視角）自殺式無人機，頻頻摧毀價值數百萬美元的俄軍T-90戰車與防空系統。在海上，烏克蘭甚至在缺乏傳統海軍艦艇的情況下，憑藉「馬古拉」（Magura V5）等國產自殺式無人快艇，成功癱瘓並擊沉了俄羅斯黑海艦隊的多艘主力軍艦與登陸艦，迫使俄軍艦隊撤離克里米亞。這種以數萬美元成本摧毀數億美元軍艦的戰果，徹底顛覆了傳統海戰的成本效益比。

無人機也重塑了中東同樣權力平衡

伊朗支持的胡塞武裝組織，利用廉價的無人機與無人艇飽和襲擊紅海商船與美軍驅逐艦，逼得美軍不得不使用每枚高達數百萬美元的「標準飛彈」進行攔截。這種「不對稱的消耗戰」，凸顯了傳統軍事強國在面對廉價無人武器時的臃腫與財政浪費。

▼ 伊朗支持的胡塞武裝組織，利用廉價的無人機與無人艇飽和襲擊紅海商船與美軍驅逐艦，逼得美軍不得不使用每枚高達數百萬美元的「標準飛彈」進行攔截。（圖／達志影像）

傳統火砲與飛彈的困境 台灣財政無法承受之重

將視線轉回台海。過去台灣的軍事部署長期受限於傳統武器的射程與高昂成本。防衛作戰中的多數火砲屬於防禦性質，除了台灣最近購買、具備長程打擊能力的「海馬士」（HIMARS）多管火箭系統能對敵軍集結點構成實質威脅外，多數傳統火砲根本無法跨越台海、打擊對岸的源頭目標，只能被動地在沿岸等待敵軍登陸。

若完全依賴愛國者或雄風系列等高精準飛彈進行反擊，每枚動輒百萬至數百萬美元。兩岸若陷入長期的飛彈消耗戰，台灣即便坐擁金山銀海，也絕對無法在財政與庫存上與中國耗下去。傳統武器的「高成本、低產量」，成為台灣不對稱防衛中揮之不去的軟肋。

戰略攻守易位 廉價無人機如何逼迫中國投入天文數字

然而，一旦台灣成功吸取烏克蘭與中東的實戰經驗，將無人機艦技術與戰術全面規模化，台海兩岸的軍事對抗地位將發生根本性的逆轉：

（一）防禦面：全面延伸戰略縱深，威脅華中、華南核心命脈

過去，中國解放軍只需在東南沿海部署有限的防空力量，阻擊台灣數量有限的高價值飛彈。但在無人機與無人艇時代，從海南島、廣東、福建、浙江到江西，包含上海、杭州、南京、廣州、深圳等人口稠密、經濟產值極高的南方重鎮，都將籠罩在台灣廉價長程自殺無人機的潛在威脅之下。更致命的是，華中與華南地區全球吞吐量最大的核心貿易港口與軍事基地——如上海港、寧波舟山港、深圳港以及第一線的廈門港，都將直接暴露在台灣無人機艦的立體打擊圈內，使其難以作為安全穩固的登陸集結點。

（二）財政面：強迫敵軍陷入消耗黑洞

為了防範數以千計、低雷達截面積且成本僅需數萬美元的台灣無人機，中國必須在距離台灣一千公里的廣闊國土與漫長海岸線上，全面建立極其密集的防空雷達網、反無人機電子干擾系統與防禦火力。這種「以廉價逼迫高價」的戰術，將迫使北京投入天文數字的國防預算去進行被動防禦。

結論 無人機艦是保護台灣的勝利密碼

這場變局的核心在於「攻打台灣的代價立刻增加很多倍」。當侵略的成本遠超其政治利益時，嚇阻便能達成。

台灣具備全球頂尖的半導體產業、強大的資通訊（ICT）實力與完整的精密機械供應鏈，這正是發展無人機艦最肥沃的土壤。全面、加速發展「無人機艦」不只是戰術上的創新，更是台灣對抗中國侵略、確保台海和平的勝利密碼。

唯有將海馬士等精準遠程武器，與規模化的無人「狼群」及「蜂群」不對稱戰力相結合，台灣才能在低成本的前提下，實施有效的源頭打擊與海上拒止，讓地緣政治的棋局徹底翻轉！

▼台灣具備全球頂尖的半導體產業、強大的資通訊（ICT）實力與完整的精密機械供應鏈，這正是發展無人機艦最肥沃的土壤。全面、加速發展「無人機艦」不只是戰術上的創新，更是台灣對抗中國侵略、確保台海和平的勝利密碼。（圖／總統府提供）

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