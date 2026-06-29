經貿辦霸凌案血淚警示　當「大局為重」淪為官僚體制的靈魂絞肉機

▲行政院歷時三個月的行政調查日前正式出爐，認定經貿談判辦公室（OTN）前副總談判代表顏慧欣生前遭受直屬長官、總談判代表楊珍妮的職場霸凌。（圖／記者陳家祥攝）

●魏季宏／中華國際公共事務參與協會理事長、台灣國際文教公益協會理事長

行政院歷時三個月的行政調查日前正式出爐，認定經貿談判辦公室（OTN）前副總談判代表顏慧欣生前遭受直屬長官、總談判代表楊珍妮的職場霸凌。

這份官方報告撕開了臺灣精英公務體系內部最不堪、也最殘忍的一面。一位優秀、在第一線為國家爭取對等關稅談判的涉外中堅人才，在今年三月帶病辭世前，在職務上承受的竟是來自體制內部的精神絞殺。

然而，當社會大眾將目光聚焦在涉案主管的去留、以及當事人發表「六點聲明」反擊調查程序欠缺正當性時，我們更該從公共利益與組織管理的角度犀利拷問：為什麼一個理應保護文官身心健康的政府，總是要等到一條優秀的生命消逝、書面辭呈曝光後，才「驚覺」霸凌的存在？這種「事後追查」式的正義，究竟還要消耗多少優秀人才，才能喚醒官僚體制的反省？

犀利解構 拿「國家大局」當盾牌的威權管理迷思

行政院行政調查報告明確指出，相關主管「利用權勢與機會，逾越職務正當合理範圍，持續以冒犯之負面方式多次否定意見、打斷發言，造成不友善工作環境，導致同仁身心遭受巨大壓力」。

令人痛心的是，在涉外談判、外交國防這類高度專業且高壓的中央核心單位裡，這類逾越合理範圍的管理手段，長期被冠上「為了國家利益、談判節奏緊湊」的合理化外衣。

這正是官僚體制最偽善的盲點：主管的績效壓力，絕不等於可以踐踏同仁的職業尊嚴。 面對國際強權，臺灣確實需要鋼鐵般的談判官員；但在內部管理上，若將「打壓、羞辱、全盤否定」誤當作提升團隊戰力的工具，這不叫嚴格，這叫管理能力的失能。

這種恐懼文化非但無法凝聚團隊，反而是在內耗、折損國家珍貴的外交資產。把「大局為重」當作職場霸凌行為的保護傘，是對現代民主法治政府最大的諷刺。

▼官方報告撕開了臺灣精英公務體系內部最不堪、也最殘忍的一面。一位優秀、在第一線為國家爭取對等關稅談判的涉外中堅人才，在今年三月帶病辭世前，在職務上承受的竟是來自體制內部的精神絞殺。（圖／資料照）

痛批體制 行政高層「消極慣性」所縱容的結構性溫床

立委陳菁徽日前於社群平台點出，顏慧欣生前的求救訊息，行政高層疑似早已收到，質疑其知情卻未及時處理。不論行政院長在行政調查啟動前的「知情程度」究竟為何，本案所暴露出的集體共信失靈，已是不爭的事實。

在傳統官場文化中，職位愈高的官員，往往愈被要求展現無止境的「抗壓性」。當基層或中階主管向更高層發出不適訊號或求救要求時，體制高層若抱持著「多一事不如少一事」、「不願陣前換將」的消極官僚心態，對不友善的工作環境選擇性睜一隻眼閉一隻眼，這種「大事化小、冷處理」的行政慣性，在客觀效果上，往往就成了縱容職場霸凌持續擴大的結構性溫床。

如果行政首長必須等整整三個月的委外調查、等媒體與輿論徹底沸騰，才要在「下週開始立即做出必要處置」，那麼這個體制對於同仁身心受創的反應神經，顯然已經遲鈍到令人齒冷。

▼行政院公布顏慧欣遭霸凌案調查報告。（圖／行政院提供）

具體建言 如何補上體制防線的「最後一哩路」？

面對勞動部在案發後「夜間發稿」宣稱將滾動檢討防治手冊、精進指導手冊等回應，這種流於紙上作業與宣示性的行政修補，根本無濟於事。要真正從結構上根除高階官員的隱性霸凌，政府必須拿出以下具體、具備法理基礎的制度刀：

引進「實質獨立」的第三方外部申訴與勞動監察機制： 目前的公務人員保障法與機關內部申訴機制，多由人資或內部官員進行實質審查。在極度講究輩分與派系的公部門，下屬根本不敢冒著得罪高層、自毀前程的風險舉報。

政府應參考先進國家經驗，引進完全獨立於行政體系之外的「心理與勞動監察官」或外部專家委員會。一旦接獲不友善職場檢舉，無須透過該機關首長，直接啟動獨立調查，並保障檢舉人絕對的職涯隱私與防報復機制。

行政調查程序應全面建制「正當法律程序」（Due Process）： 針對本案涉案主管透過聲明質疑調查「聽信片面之詞、欠缺正當程序」，這恰恰點出了現行行政調查在公信力建構上的法理漏洞。

為了讓霸凌認定無懈可擊，未來的行政調查應建立更透明的規範，在保護檢舉人隱私的前提下，明確賦予「檢舉方」與「被檢舉方」對等的證據檢視、對質或充分答辯之空間。唯有程序正義具備無懈可擊的法理基礎，後續的撤職、調職或行政懲戒才能站穩腳跟，避免落入流於各執一詞的政治口水戰。

涉案高階官員應「即刻停職、依法移送監察院惩戒」： 此案既經行政院委外調查霸凌行為成立，後續處置若僅是輕輕落下的「轉任非主管職」或讓其「順利退休」併計退職金，這對於逝者與家屬將是不可抹滅的二次傷害。

行政院應展現鐵腕，對於判定霸凌成立的高階官員，即刻將完整調查報告移送監察院，由監察院依《公務員懲戒法》做出實質的撤職、休職或降級處分，徹底追究其行政與管理責任，藉此確立公部門的管理倫理。

顏慧欣代表的離去，是臺灣經貿外交界的重大損失。行政院長即將做出的處置，全臺灣數十萬名公務員都在拭目以待。這不該只是一個個案的懲處終點，而必須是翻轉公部門威權管理迷思、重建公務勞動尊嚴的轉折點。如果政府連保護自己核心精英的心理安全防線都守不住，就別再奢談任何「打造友善職場」的空洞口號！

▼行政院長即將做出的處置，全臺灣數十萬名公務員都在拭目以待。這不該只是一個個案的懲處終點，而必須是翻轉公部門威權管理迷思、重建公務勞動尊嚴的轉折點。（圖／行政院提供）



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