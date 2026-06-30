美國介入台海　不只在戰場也在談判桌

▲美國在台海衝突中將可能會參與兩項任務：一個是衝突開始時的「軍事介入」，另一個則是衝突休止時的「談判介入」。（圖／達志影像／美聯社）

●荊元宙／淡江大學外交與國際關係學系兼任教授

近期美國國安戰略圈關於台海安全的討論，以及台灣社會反覆出現的「疑美論」，基本圍繞同一個核心問題：美國是否或應否介入可能的台海衝突。

美伊戰爭提供台灣警惕的參照 戰果未能完整轉化為談判優勢

台灣社會對本身安全的信心似乎儘繫於美國的安全保證，故聽到前總統拜登四次保證出兵護台時如吃定心丸，但聽到川普總統說他不想派兵到9500哩外的台海作戰時，又立刻變得傍偟不安。

近年《外交事務》期刊關於台海問題的論辯，反映出美國戰略界對應否軍事介入台海的判斷並不一致，這來自於對中國軍力、美軍勝算與戰爭代價的不同判讀結果。例如，2024年8月「台灣謬誤」與去年2月「台灣執念」基本上質疑美國是否過度押注台灣、是否可能被捲入一場代價高昂且難以收束的戰爭。

然而前美軍太平洋司令布萊爾上將則在本月刊出的「中國軍力優勢的幻象」中提醒，外界不應把中國軍力成長誤判為中國已取得壓倒性軍事優勢，美國不用聽信悲觀論調。

台灣社會多數歡迎美國介入，然而對「美國介入」的想像，卻似乎僅限於軍事層面，也就是美國是否出兵協防、助我突破封鎖及提供軍事支援。這些問題固然重要，卻沒有觸及戰爭的全貎。軍事終究是為政治服務，因此戰爭在戰場上開始，卻未必在戰場上結束，最後往往仍要回到談判桌上解決。

美國在台海衝突中將可能會參與兩項任務：一個是衝突開始時的「軍事介入」，另一個則是衝突休止時的「談判介入」。美國的軍事介入決定台灣能不能在台海衝突中倖存，其後的談判介入則決定台灣戰後的地位與利益，例如台灣是否被要求作出政治或安全承諾。

美伊戰爭提供了一個值得台灣警惕的參照。美國即使掌握軍事優勢，重創伊朗的海空軍、封鎖荷莫茲海峽，但這些戰果卻未能完整轉化為談判優勢。

原因在於，即使伊朗主要軍事能力遭受重創，只要仍能威脅荷莫茲海峽，就能把美伊衝突外溢成全球能源、航運、保險問題，並同時連動造成美國經濟通膨及川普期中選舉支持率下降。

台灣當然需要美國軍事介入的嚇阻效果 但更不能忽視談判介入的政治風險

當然伊朗內部的政治與經濟也是問題叢生，只是當狀況進入「黑羊與白羊」的僵持狀態，此時比的將是社會與領導人的韌性。此點可謂是民主陣營國家的軟肋，因為民主國家領導人必須對人民情緒做出回應，而獨裁國家則是以民粹做為支撐，這也是此次川普在談判中表現相對弱勢主要原因所在。



目前伊朗以造成荷莫茲海峽安全的不確定性，抵銷了軍事上的失利，成為以不對稱戰略彌補戰術上弱勢的經典案例。這個邏輯若應用到台海，問題將更加嚴重複雜。

荷莫茲海峽的重要性在於能源運輸，而台海則在於海運貿易與供應鏈。台海一旦遭長期封鎖，它影響的不只是能源價格，而是晶片短缺、供應鏈中斷、金融市場震盪。根據估算，若純以通過貨物價值估算，台海約為荷莫茲海峽的三至四倍。因此當荷莫茲海峽的外溢效果已造成美國在談判中沈重的壓力，那發生在台海時的狀況就不用再贅述。

因此，台海版的荷莫茲邏輯，不是發生在中國獲勝的狀況，而是中國即使受挫，只要仍保有部分飛彈、無人機、水雷、潛艦、岸置火力、海警與海上民兵能力，仍能以局部封鎖與拒止能力，持續製造台海航運風險，再一次重演荷莫茲劇本。

中國完全勝利當然是對台灣最不利的狀況，但若戰事長期化，美國將面臨通膨、晶片短缺、金融市場震盪、軍事傷亡、盟友分歧與選舉政治等壓力。這些壓力雖巨大但應不至於立即讓美國放棄台灣，但可能使華府開始尋找一個可以對內宣稱成功、對外能夠止損的停火安排，這個安排才是台灣未來的關鍵。

台灣當然需要美國軍事介入的嚇阻效果，但更不能忽視談判介入的政治風險。因此台灣要清楚表態二件事：第一，台灣不能被排除在戰爭終止談判之外；第二，任何停火安排需尊重台灣人民意願。至於台灣是否有足夠社會韌性、能源儲備與經濟承受能力，避免因長期封鎖而被迫接受不利條件，則是本身要努力的目標了。

▼美伊戰爭提供了一個值得台灣警惕的參照。美國即使掌握軍事優勢，重創伊朗的海空軍、封鎖荷莫茲海峽，但這些戰果卻未能完整轉化為談判優勢。（圖／達志影像／美聯社）

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