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還她公道「更要完成她未竟的談判之路」　遲來的正義無法挽回失去的人

我們想讓你知道…真正值得臺灣社會反思的是，我們是否因為制度的失靈，而失去了一位極為難得的經貿談判人才；我們又該如何避免下一位優秀人才，在同樣的體制中耗損、沉默，甚至離開。

▲。（圖／記者陳家祥攝）

▲近日相關調查正式認定顏慧欣遭受職場霸凌，並完成相關懲處。這份調查結果，不只是還原了一件事件的真相，也還給一位長期承受委屈的公務員一個遲來的公道。（圖／記者陳家祥攝）

●劉大年／中華經濟研究院區域發展研究中心主任

正義，終於來了。近日相關調查正式認定顏慧欣遭受職場霸凌，並完成相關懲處。這份調查結果，不只是還原了一件事件的真相，也還給一位長期承受委屈的公務員一個遲來的公道。

然而，所有關心她的人都知道，這份公道來得太晚了。她已無法親眼看見這份遲來的正義，也無法再回到她深愛的工作崗位，繼續為臺灣的經貿發展努力。

因此，今天我們談論顏慧欣，不應只是為了一起霸凌事件，更不只是為了追究責任。真正值得臺灣社會反思的是，我們是否因為制度的失靈，而失去了一位極為難得的經貿談判人才；我們又該如何避免下一位優秀人才，在同樣的體制中耗損、沉默，甚至離開。

還她公道不只是對個案結論　更應成為改革制度的開始

她留下的，不只是遺憾，而是一個國家的損失。顏慧欣長期投入國際經貿談判工作。熟悉她的人都知道，她不是一位追求掌聲的人，而是一位願意默默站在第一線的人。

國際經貿談判從來不是外界想像中的外交辭令，而是一場又一場艱鉅的制度競賽。每一項協定，都涉及龐大的法律條文；每一項承諾，都影響未來數十年的產業發展；每一次談判桌上的一句話，都需要長時間的研究、分析與跨部會整合。

近年來，全球經濟秩序快速改變，國際競爭已從商品價格，轉向制度品質；從關稅高低，轉向供應鏈安全；從市場大小，轉向可信賴夥伴關係。數位貿易、人工智慧、關鍵礦物、出口管制、投資審查及經濟安全，都已成為國際談判的新核心。

因此，一個國家的競爭力，不再只是企業有多強，而是政府是否擁有一支成熟、穩定且專業的談判團隊。

一位優秀談判人才的價值，不只是談成一項協議，而是在國際社會中，替國家累積信任、建立規則、爭取未來。因此，顏慧欣的離開，不只是個人的悲劇，更是國家的損失。

CPTPP不是終點　而是臺灣走向世界的重要一步

顏慧欣生前始終關心臺灣加入CPTPP。她知道，加入CPTPP不是為了追求一紙協定，也不只是為了降低關稅，而是希望臺灣能真正融入高標準國際經貿體系。

今天的CPTPP，涵蓋的不只是貨品貿易，更包括數位經濟、智慧財產權、投資自由化、政府採購、競爭政策、國營事業、勞工、供應鏈合作、環境及永續發展等新世代規則。

對臺灣而言，加入CPTPP具有三項重要意義。

第一，是擴大國際市場與吸引投資，提高企業參與全球供應鏈的競爭力。

第二，是透過高標準規則，持續推動國內制度改革，提升法規透明度與治理品質。

第三，也是最重要的一點，就是向世界展現臺灣願意遵循國際規則、與理念相近國家共同維護自由開放經貿體系的決心。

然而，加入CPTPP從來不是一次性的談判，而是一場長期累積國際信任的工程。它需要穩定的人才、完整的制度，以及持續不斷的外交與經貿努力。

完成她未竟之志　打造臺灣的經貿談判國家隊

如果這次事件帶給我們任何啟示，那就是臺灣不能再把經貿談判建立在少數人的奉獻之上，而必須建立完整的國家制度。

首先，應建立國家級經貿談判人才培育制度。談判人才需要法律、經濟、國際政治、產業分析及語言能力，更需要十年以上的實務累積。政府應建立完整的人才培養、職涯發展、跨部會輪調及海外派訓制度，形成長期的人才庫，而不是依靠少數人的熱情支撐整個體系。

其次，應成立常設性的國家經貿談判專責機構，整合經濟、外交、農業、科技、財政及數位治理等跨部會資源，強化政策協調能力，使談判工作不因組織調整或人事異動而中斷。

第三，建立國家級國際經貿規則研究中心，持續追蹤全球經貿規則演變，強化與產業界、學術界及智庫合作，讓臺灣不只是回應國際規則，而是能夠提出政策倡議，累積國際影響力。

第四，建立真正尊重專業的行政文化。完善反霸凌制度、建立獨立申訴及調查機制、強化主管責任、保障專業意見表達，讓公務體系成為留住人才的地方，而不是消耗人才的地方。

最後，政府應將加入CPTPP列為跨部會的國家戰略工程，持續完成法規調適、深化與會員國合作、強化國際溝通，並凝聚社會共識，讓加入CPTPP不只是政府政策，而是全民共同努力的方向。

真正的追思　是讓臺灣變得更好

一位優秀談判人才的養成，需要十年、二十年；失去她，卻可能只需要一次管理失當、一個制度失靈。

因此，真正還給顏慧欣公道，不只是調查報告上的認定，也不只是對相關人員的懲處。

真正的公道　是讓制度改變

真正的追思，是讓臺灣建立一套尊重專業、珍惜人才、保障公平的行政文化，讓每一位願意為國家付出的人，都能安心投入公共服務。

更重要的是，把她生前念茲在茲的理想，變成國家的行動。

當臺灣擁有世界級的經貿談判團隊，建立成熟的談判制度，成功加入CPTPP，並在新一代國際經貿秩序中占有重要地位時，我們才能真正告訴她：妳所努力追求的目標，沒有因為妳的離開而停止。

因為，一個國家紀念優秀公務員最好的方式，不是停留在追思，更不是受勳頒獎，而是把她未竟的志業，變成國家的制度；不是只記住她所受的委屈，而是完成她一直努力追求的理想。

這，才是真正還給顏慧欣的公道。

▼一個國家紀念優秀公務員最好的方式，不是停留在追思，更不是受勳頒獎，而是把她未竟的志業，變成國家的制度；不是只記住她所受的委屈，而是完成她一直努力追求的理想。（圖／記者林敬旻攝）

▲國防及外交委員會不公開會議，經貿辦公室副總談判代表顏慧欣。（圖／記者林敬旻攝）

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本文作者

劉大年

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關鍵字: 劉大年 雲論 經貿辦 行政院 霸凌 顏慧欣 楊珍妮 卓榮泰 勞工

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