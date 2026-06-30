日本惜敗巴西止步32強　沒有奇蹟但足以留名的一場精彩戰役

▲這場內容，不是什麼輸很多還講成雖敗猶榮。是在所有個人技巧和天賦都略低於對方的情況下。靠團隊、戰術、紀律，和不顧一切想要戰勝的鬥志，用盡全力的輸了。（圖／達志影像／美聯社）

●作者／小林文字燒

面對攻守兼備的巴西，日本一度擺出絕對防守的態勢，讓他們打得非常綁手綁腳。甚至在前半場的29分，抓到一個傳球失誤、打出防守反擊。

那位藍武士盤球、單刀切入的姿態，真的，讓人看到日本足球嶄新的畫面。選手有勇氣決定比賽；他們知道該怎麼贏球了。

整場90分鐘，巴西所有數據都是日本兩倍；日本抵擋了接近4倍的射門、其中甚至高達7次射正。賽前有人說，門將鈴木彩豔還不夠成熟。

但這場比賽，我們看到一個才23歲的新世代守護神。他每一個撲救都相當神反應、趨前處理球的判斷亦非常到位，好到曾經，讓人相信這場比賽會獲得勝利。更讓人充滿想像，如果能撐到PK戰，鈴木彩豔的天賦會不會幫藍武士寫下奇蹟呢？



森保一相信這些選手，是對的，他們真的打出一場精彩又漂亮的比賽。

這場內容，不是什麼輸很多還講成雖敗猶榮。是在所有個人技巧和天賦都略低於對方的情況下。靠團隊、戰術、紀律，和不顧一切想要戰勝的鬥志，用盡全力的輸了。

確實日本足球，和世界仍然有段差距；但沒有人再懷疑，那個距離已經越來越近了。

作為一支球隊 我們已經展現出正在變強的路上

雖然輸給了巴西，但球場仍留著許多不願意離開的日本球迷。他們說：「我覺得真正的應援，正是從這裡開始。不只是贏球的時候，而是感到不甘心的時候、可惜的時候，大家越要陪著他們變得更強。」

這句話，是不是耳熟能詳呢？竟然不是叫他們游泳，也不是取消接機。



田中碧，比賽77分鐘左右被換上場。在傷停補時接近比賽結束之際，他因為失去了球權，導致巴西攻入逆轉的進球。

「這不是他失誤所以就怎樣的問題。而是我們作為一支隊伍戰鬥，也是以一支隊伍的形式輸球，僅此而已。」隊長板倉滉護著他。

前任隊長遠藤航，因為傷勢在最後3天才宣布退賽。巨大衝擊下，板倉臨危受命接下了隊長。但他成功凝聚了隊伍，才讓日本順利突破小組賽。

如果輸球就要被集體懲罰、失誤就要被輿論無止盡的追殺，那我想國家隊的球衣太重了，應該沒有球員敢穿。「勝負之中就是有勝有負，我們停在這裡，就必須承認我們現在的實力就在這裡」、「但作為一支球隊，我們已經展現出日本足球正在變強的道路上」。

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不要忘了 你對國家的足球有多麼重要

當比賽哨音響起，從1：0到1：2被逆轉的日本代表，一個個紛紛倒在球場上，也有人，流下了不甘心的淚水。出現關鍵失誤，導致對方攻入絕殺球的田中碧，更是止不住情緒嚎啕大哭。

森保一監督、名波浩教練、長友佑都、板倉滉都上前安慰他。

突然，與田中碧同樣在英超踢球、效力曼聯的巴西前鋒Cunha 也上前抱著他。「我跟碧交手過非常多次，我知道，他是一名相當出色的選手。我也告訴他，你為國家所做的一切非常了不起、真的非常了不起」。

「現在的日本，對我來說已經是世界最好的球隊之一，你們所做的一切真的很美好。不只是日本獨特的足球文化，如今世界上所有人，都對日本足球懷抱著不同以往的尊重」。

「我知道對他來說是個悲傷的時刻。但我希望他不要忘記，不要忘記自己在足球界是多麼重要的存在，也不要忘了，至此至今為日本隊提供了多大的幫助」。

他傳達給田中碧的，是一份真誠的鼓勵；肯定他一路走來的努力，並希望他再次向前看。那是一幕足球王國的子民，懷抱溫柔之情、尊重對手，從心深愛足球的表現。

▼巴西前鋒庫尼亞（Matheus Cunha）溫柔安慰最後關頭發生失誤、痛哭的日本隊田中碧。（圖／達志影像／美聯社）

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