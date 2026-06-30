無人機條例卡關背後的警訊　台灣不能讓政黨對立凌駕國家安全

▲無人機產業同時涉及晶片、通訊、感測器、人工智慧、軟體開發、精密製造與資安技術，形成完整的跨領域產業鏈。（圖／總統府提供）

●楊聰榮／時事評論員、推動社會AI與ESG轉型、任教於台灣師範大學

近期立法院審議無人載具特別條例的過程，再度引發社會對於國家安全與產業發展的關注。當民眾看到部分在野黨立委在公開場合表示支持無人機產業發展，卻在立法院程序表決階段反對將法案送交委員會審查，自然會產生疑問。如果支持無人機發展已經成為朝野共同認知，為何相關法案連進入正式審查程序都遭到阻擋？這種政治訊號不僅讓社會感到困惑，也可能影響外界對台灣政策穩定性的觀察。

台灣沒有本錢因政黨對立延誤發展 更不能因短期政治利益忽略挑戰

無人機已經不是單純的科技產品，而是國家安全、產業競爭力與供應鏈韌性的綜合能力展現。從俄烏戰爭的發展可以發現，無人機已經從過去的輔助裝備，逐漸成為改變戰場規則的重要工具。

從偵察監視、火力導引、物流補給到遠程攻擊，無人機系統已經深度融入現代作戰體系。對台灣而言，發展無人機產業不只是培養新的科技產業，更是強化不對稱防衛能力的重要環節。

無人機產業同時涉及晶片、通訊、感測器、人工智慧、軟體開發、精密製造與資安技術，形成完整的跨領域產業鏈。當世界主要國家積極投入無人機研發與供應鏈重組之際，台灣若希望在全球科技競爭中維持優勢，就必須建立有利於產業發展的法規與政策環境。相關法案是否能夠順利推進，已經不只是單一法案問題，而是攸關國家產業戰略布局的重要課題。

從國際層面觀察，美國近年對盟友的期待也正在發生變化。以美國副總統萬斯所代表的政策思維來看，美國將更加重視盟友是否具備自我防衛能力，以及是否能夠對共同安全利益作出實質貢獻。

未來的國際合作關係，愈來愈強調實際能力與戰略價值，而不是停留在理念層面的支持。對美國而言，能夠共同承擔風險與責任的夥伴，將比單純理念相近的夥伴更具合作價值。

在這樣的國際環境下，台灣展現自我防衛決心的重要性持續提高。無人機產業正是觀察台灣自主防衛能力的重要指標之一。當外界看到相關法案在國內政治攻防中受到阻礙，難免會產生疑問，台灣是否已經做好強化國防韌性與產業韌性的準備。這類觀感雖然未必直接改變國際合作方向，卻可能影響外界對台灣戰略決心的評估。

台灣需要理解的是，國際政治從來不是建立在善意期待之上，而是建立在共同利益與可信能力之上。無論執政黨或在野黨，都應該將國家整體利益放在政黨利益之前。

外交、安全與產業發展涉及國家長期競爭力，若長期陷入政黨對立與政治動員，不僅難以形成穩定政策，也容易削弱國際夥伴對台灣的信任。

放眼全球，供應鏈重組、地緣政治競爭、人工智慧革命與國防科技創新正在同步發生。無人機產業正位於這些趨勢的交會點。從美國推動民主供應鏈，到日本積極建立國產無人機產業，再到歐洲強化自主防衛能力，各國都在加速布局下一階段的科技競爭。台灣若希望持續扮演全球科技供應鏈的重要角色，就必須以更長遠的視角看待相關政策與法規建設。

朝野政黨在許多議題上可以競爭，但國家安全、國防建設與關鍵產業發展不應成為無止境的政治攻防工具。建立基本戰略共識，維持政策延續性，才能讓國際社會看見台灣穩定且可信賴的一面。

面對快速變動的國際局勢，任何戰略誤判都可能帶來長期影響。台灣沒有本錢因為政黨對立而延誤國家發展，更不能因短期政治利益而忽略全球趨勢帶來的挑戰。

無人機條例的爭議，表面上是一次立法院程序攻防，實際上反映的卻是台灣是否能夠在國際局勢劇烈變化的時代，建立跨黨派戰略共識的考驗。

當全球競爭已經進入科技、供應鏈與安全整合的新階段，台灣真正需要的不是更多政治口號，而是更清楚的國家方向、更穩定的政策環境，以及更具前瞻性的戰略思維。

▼朝野政黨在許多議題上可以競爭，但國家安全、國防建設與關鍵產業發展不應成為無止境的政治攻防工具。建立基本戰略共識，維持政策延續性，才能讓國際社會看見台灣穩定且可信賴的一面。（圖／總統府提供）

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