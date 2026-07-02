歐亞兩位女強人　極力「抗中」反為「親中」助攻！

▲一位是「大西洋主義的囚徒」，一位是「右翼鷹派的狂熱信徒」。兩人分處不同陣營，路徑看似相左，實則殊途同歸，在她們狂熱地執行「抗中」議程的同時，卻不經意地為中國的戰略布局鋪設了紅毯，扮演了名副其實的「親中」關鍵角色。（圖／路透）

●陳國祥／前《中國時報》總編輯、前《中時晚報》社長

在當今國際政治棋盤上，權力、意識形態與國家利益交織成一幅極其複雜的圖景。有時最強烈的敵意，反而會在現實政治的動態平衡中，轉化為最意想不到的戰略助益。

當前，兩位分別在歐洲與東亞佔據關鍵位置的女性領導人—歐盟委員會主席馮德萊恩與日本首相高市早苗—正是這種悖論的絕佳體現。

一位是「大西洋主義的囚徒」，一位是「右翼鷹派的狂熱信徒」。兩人分處不同陣營，路徑看似相左，實則殊途同歸，在她們狂熱地執行「抗中」議程的同時，卻不經意地為中國的戰略布局鋪設了紅毯，扮演了名副其實的「親中」關鍵角色。

馮德萊恩 大西洋主義的囚徒、歐洲戰略自主的掘墓人

馮德萊恩自詡為美國最忠實的「跨大西洋夥伴」，其政治基因中深植著對北約與華盛頓的無條件信任。她堅信，世界秩序唯有在美國的強力主導下才能維持穩定，而歐洲最安全的歸宿，便是棲身於美國的保護傘之下。

這種意識形態上的盲目依附，使她成為歐盟史上立場最親美、對華態度最為強硬的委員會主席。然而，正是這種對跨大西洋同盟的僵化服從，將歐盟推向了一條極端化的路線，其後果非但未能強化歐洲，反而從內部瓦解了歐洲賴以生存的戰略根基。

馮德萊恩藉由烏克蘭危機，試圖開創歐洲一體化的新路徑。表面上，這是為了回應地緣政治挑戰，強化歐洲的集體安全；實質上，她是在推進一場依託北約框架的歐盟軍事化進程。

她將歐盟的外交政策工具化，使其幾乎淪為服務於美國全球戰略意圖的附庸工具。從對俄羅斯能源的全面脫鉤，到在對華貿易政策上亦步亦趨地跟隨美國的「去風險」論調，馮德萊恩的每一步棋，都在侵蝕歐洲長期以來引以為傲的戰略自主與務實精神。

這種大西洋主義路線的代價極為高昂。在經濟層面，馮德萊恩對美國的妥協態度，使歐盟在《通膨削減法案》等貿易談判中屢屢失守底線。美國以鉅額補貼吸引歐洲綠色產業外移，馮德萊恩的回應卻僅是軟弱地呼籲「公平競爭」，而非推出強而有力的反制措施或歐洲版的產業振興計劃。

她的整體策略，是以妥協換取跨大西洋關係的表面和諧，這只會助長華盛頓對歐洲市場的予取予求。在軍事安全上，她堅定地將歐洲防務牢牢綁定在北約框架內，反對任何可能削弱北約權威的歐洲獨立防衛倡議，讓歐洲在安全事務上永遠依附於美國的指揮棒，無法建立真正獨立於美國之外的防衛能力與戰略文化。

即便她近期偶爾對美發出強硬言辭，喊出「歐洲的命運輪不到別人來定義」的口號，但這充其量只是應對內部批評的策略性姿態調整，絲毫不改變其大西洋主義的根本立場。

當歐洲的經濟利益被犧牲、戰略自主被放棄、內部團結因美中角力而被撕裂時，馮德萊恩親手扼殺的正是歐洲自己成為多極世界中「第三極」的可能性。

一個分裂、軟弱、處處依附美國的歐洲，對中國而言，無疑是美中戰略競爭中最樂見的局面。因為它不僅分散了美國的戰略精力，更使歐洲市場在缺乏統一共識的情況下，更容易對中國的資本與商品保持開放，從而為北京提供了各個擊破的槓桿。

▼馮德萊恩自詡為美國最忠實的「跨大西洋夥伴」，其政治基因中深植著對北約與華盛頓的無條件信任。她堅信，世界秩序唯有在美國的強力主導下才能維持穩定，而歐洲最安全的歸宿，便是棲身於美國的保護傘之下。（圖／路透）

高市早苗 右翼鷹派的冒險、日本外交孤立的催化劑

如果說馮德萊恩是通過削弱歐洲的集體力量來「戰略性親中」，那麼日本首相高市早苗則是以其極端右翼言論與外交上的失分，將日本推向孤立，從而為中國在亞洲的區域整合戰略送上大禮。

高市早苗上台以來，其言行屢屢引發周邊國家與日本國內的高度爭議。她將個人政治表演置於實質外交之上，沉浸在自我營造的「強人」人設中，卻在複雜的國際現實中屢屢碰壁。

高市早苗最大的戰略誤判體現在台海問題上。她妄言「台灣有事就是日本有事」，甚至暗示日本可啟動「集體自衛權」進行武力介入。這種被日本資深外交官批評為「嗓門大、態度橫」的蠻橫叫板，猶如「保安非要拿著雞毛撣子衝出去跟重型卡車玩命」，不僅毫無戰略效益，更將日本置於極大的地緣風險之中。

這番挑釁性言論迅速招致中國與俄羅斯的聯合反制，包括雙方戰略轟炸機在日本周邊空域的聯合巡航行動，而美國對此全程保持沉默。這一事實徹底戳破了她「對美硬氣」的幻想，證明日本在華盛頓的亞太棋局中，充其量只是一個看門的「保安亭」，而她卻錯把雞毛撣子當成了雷射劍，誤判了日本在同盟中的真實地位與談判籌碼。

對內，高市早苗同樣面臨嚴峻的孤立局面。其「強烈鷹派色彩」的安保政策，引發在野黨與民間團體的廣泛擔憂。她積極推動放寬武器出口限制，被批評者嚴詞指責為「為戰爭做準備」。在經濟治理上，她一方面主張減稅以刺激民間消費，另一方面卻急劇增加防衛經費，這種自相矛盾的財政政策，令市場對日本主權債務的可持續性產生嚴重質疑。

更為致命的是，她上台後重用了多名涉入「黑金」政治醜聞的自民黨成員，此舉導致內閣支持率暴跌，超過七成民眾認為此項人事安排「並不恰當」。政治上的孤立與誠信危機，使其政府的施政效率大打折扣。

高市早苗的成長背景亦值得深究。她在右翼色彩濃厚的松下政經塾接受系統性的政治訓練，意識形態上則全盤繼承了安倍晉三的右翼路線。這種封閉且極端的成長環境，使其形成了一套嚴重脫離現實的世界觀，在面對複雜多變的國際政治時，屢屢以意識形態掛帥，缺乏務實的戰略彈性。

她自詡為日本復興的領航者，實則以右翼狂想將日本推向外交的死胡同。她積極配合美國的印太戰略，在東海、南海問題上頻繁挑釁，導致中日經貿關係持續冷卻，觀光與半導體領域的合作停滯不前。她既未能換取美國在貿易與安全上的實質讓利，反而失去了中國市場的龐大紅利，讓日本在區域經濟整合的大趨勢中逐漸邊緣化。

▼如果說馮德萊恩是通過削弱歐洲的集體力量來「戰略性親中」，那麼日本首相高市早苗則是以其極端右翼言論與外交上的失分，將日本推向孤立，從而為中國在亞洲的區域整合戰略送上大禮。（圖／達志影像／美聯社）

殊途同歸 當「抗中」成為「親中」的捷徑

馮德萊恩與高市早苗，一位在大西洋彼岸削弱歐洲的戰略自主，一位在東亞島國將日本推向外交孤立。兩人的路線看似方向一致—皆為堅定的親美派；但從中國的戰略視角審視，她們所產生的客觀效果，卻是不折不扣的「親中」助攻。

馮德萊恩通過瓦解歐洲的獨立性，讓西方陣營中少了歐洲這個潛在的「第三方力量」，使美中對抗更趨向於二元化的簡單對峙。這看似對美國有利，實則不然。一個分裂且依附美國的歐洲，無法在美中之間發揮平衡與緩衝的作用，反而讓美國不得不分散精力去「照顧」與安撫這個日益不穩的盟友。

同時，歐洲內部因各國利益分歧而導致的市場碎片化，使其在對華貿易與投資審查上難以形成統一戰線，反而為中國提供了更大的外交與經濟操作空間。

高市早苗則以極端言論破壞了日本的外交空間，讓日本在亞洲陷入戰略孤立，反而凸顯了中國作為區域經濟穩定器與安全對話夥伴的形象。當日本忙於與中、俄、韓同時交惡時，中國推動的《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）等區域整合進程，便得以在沒有日本積極參與的情況下，仍由中國主導穩步前行。

高市的行為，也讓中日關係中主張緩和與對話的理性力量，擁有更強的說服力與正當性。

兩位領導人的輸家悖論

馮德萊恩自詡為歐洲的守護者，卻以「戰略自主」之名行戰略附庸之實。她以意識形態鐵幕取代務實外交，使歐盟淪為北約的經濟附庸，失去在中美之間議價的戰略槓桿—歐洲不是被守護，而是被囚禁在跨大西洋的鐵籠裡。

高市早苗則以「日本復興」為旗號，卻用右翼狂想將日本推向外交死胡同，自詡強人，實則讓日本成為國際社會的淪落人，既失去中國市場紅利，又未能換得美國實質讓利。

這兩位女性領導人，路徑迥異卻殊途同歸：一位用忠誠綁架歐洲，一位用冒進癱瘓日本，共同在美中競爭的關鍵窗口期，削弱了自家陣營的戰略彈性，壓縮了與中國博弈的迴旋空間。

中國無需主動出手，就能坐視對手自我消耗、自行拆解。這正是當代國際政治中最辛辣的諷刺：當「親美者」狂熱地執行華盛頓的劇本時，她們親手為北京鋪就了戰略緩衝帶。真正的輸家，不是中國，而是被她倆「守護」與「引領」的歐洲與日本。

這份悖論，讓地緣棋局充滿黑色幽默：最堅定的敵意，有時恰恰是最慷慨的助攻；而最忠誠的追隨者，卻在無意中成了對手棋盤上最有效的棋子。歷史終將證明，缺乏戰略自主的激進路線，最終只會讓自己成為大國博弈中的祭品，而非棋手。

▼中國無需主動出手，就能坐視對手自我消耗、自行拆解。這正是當代國際政治中最辛辣的諷刺：當「親美者」狂熱地執行華盛頓的劇本時，她們親手為北京鋪就了戰略緩衝帶。（圖／翻攝央視）

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