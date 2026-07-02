ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

歐亞兩位女強人　極力「抗中」反為「親中」助攻！

我們想讓你知道…這兩位女性領導人，路徑迥異卻殊途同歸：一位用忠誠綁架歐洲，一位用冒進癱瘓日本，共同在美中競爭的關鍵窗口期，削弱了自家陣營的戰略彈性，壓縮了與中國博弈的迴旋空間。

▲。（圖／路透）

▲一位是「大西洋主義的囚徒」，一位是「右翼鷹派的狂熱信徒」。兩人分處不同陣營，路徑看似相左，實則殊途同歸，在她們狂熱地執行「抗中」議程的同時，卻不經意地為中國的戰略布局鋪設了紅毯，扮演了名副其實的「親中」關鍵角色。（圖／路透）

●陳國祥／前《中國時報》總編輯、前《中時晚報》社長

在當今國際政治棋盤上，權力、意識形態與國家利益交織成一幅極其複雜的圖景。有時最強烈的敵意，反而會在現實政治的動態平衡中，轉化為最意想不到的戰略助益。

當前，兩位分別在歐洲與東亞佔據關鍵位置的女性領導人—歐盟委員會主席馮德萊恩與日本首相高市早苗—正是這種悖論的絕佳體現。

一位是「大西洋主義的囚徒」，一位是「右翼鷹派的狂熱信徒」。兩人分處不同陣營，路徑看似相左，實則殊途同歸，在她們狂熱地執行「抗中」議程的同時，卻不經意地為中國的戰略布局鋪設了紅毯，扮演了名副其實的「親中」關鍵角色。

馮德萊恩　大西洋主義的囚徒、歐洲戰略自主的掘墓人

馮德萊恩自詡為美國最忠實的「跨大西洋夥伴」，其政治基因中深植著對北約與華盛頓的無條件信任。她堅信，世界秩序唯有在美國的強力主導下才能維持穩定，而歐洲最安全的歸宿，便是棲身於美國的保護傘之下。

這種意識形態上的盲目依附，使她成為歐盟史上立場最親美、對華態度最為強硬的委員會主席。然而，正是這種對跨大西洋同盟的僵化服從，將歐盟推向了一條極端化的路線，其後果非但未能強化歐洲，反而從內部瓦解了歐洲賴以生存的戰略根基。

馮德萊恩藉由烏克蘭危機，試圖開創歐洲一體化的新路徑。表面上，這是為了回應地緣政治挑戰，強化歐洲的集體安全；實質上，她是在推進一場依託北約框架的歐盟軍事化進程。

她將歐盟的外交政策工具化，使其幾乎淪為服務於美國全球戰略意圖的附庸工具。從對俄羅斯能源的全面脫鉤，到在對華貿易政策上亦步亦趨地跟隨美國的「去風險」論調，馮德萊恩的每一步棋，都在侵蝕歐洲長期以來引以為傲的戰略自主與務實精神。

這種大西洋主義路線的代價極為高昂。在經濟層面，馮德萊恩對美國的妥協態度，使歐盟在《通膨削減法案》等貿易談判中屢屢失守底線。美國以鉅額補貼吸引歐洲綠色產業外移，馮德萊恩的回應卻僅是軟弱地呼籲「公平競爭」，而非推出強而有力的反制措施或歐洲版的產業振興計劃。

她的整體策略，是以妥協換取跨大西洋關係的表面和諧，這只會助長華盛頓對歐洲市場的予取予求。在軍事安全上，她堅定地將歐洲防務牢牢綁定在北約框架內，反對任何可能削弱北約權威的歐洲獨立防衛倡議，讓歐洲在安全事務上永遠依附於美國的指揮棒，無法建立真正獨立於美國之外的防衛能力與戰略文化。

即便她近期偶爾對美發出強硬言辭，喊出「歐洲的命運輪不到別人來定義」的口號，但這充其量只是應對內部批評的策略性姿態調整，絲毫不改變其大西洋主義的根本立場。

當歐洲的經濟利益被犧牲、戰略自主被放棄、內部團結因美中角力而被撕裂時，馮德萊恩親手扼殺的正是歐洲自己成為多極世界中「第三極」的可能性。

一個分裂、軟弱、處處依附美國的歐洲，對中國而言，無疑是美中戰略競爭中最樂見的局面。因為它不僅分散了美國的戰略精力，更使歐洲市場在缺乏統一共識的情況下，更容易對中國的資本與商品保持開放，從而為北京提供了各個擊破的槓桿。

▼馮德萊恩自詡為美國最忠實的「跨大西洋夥伴」，其政治基因中深植著對北約與華盛頓的無條件信任。她堅信，世界秩序唯有在美國的強力主導下才能維持穩定，而歐洲最安全的歸宿，便是棲身於美國的保護傘之下。（圖／路透）

▲▼。（圖／路透）

高市早苗　右翼鷹派的冒險、日本外交孤立的催化劑

如果說馮德萊恩是通過削弱歐洲的集體力量來「戰略性親中」，那麼日本首相高市早苗則是以其極端右翼言論與外交上的失分，將日本推向孤立，從而為中國在亞洲的區域整合戰略送上大禮。

高市早苗上台以來，其言行屢屢引發周邊國家與日本國內的高度爭議。她將個人政治表演置於實質外交之上，沉浸在自我營造的「強人」人設中，卻在複雜的國際現實中屢屢碰壁。

高市早苗最大的戰略誤判體現在台海問題上。她妄言「台灣有事就是日本有事」，甚至暗示日本可啟動「集體自衛權」進行武力介入。這種被日本資深外交官批評為「嗓門大、態度橫」的蠻橫叫板，猶如「保安非要拿著雞毛撣子衝出去跟重型卡車玩命」，不僅毫無戰略效益，更將日本置於極大的地緣風險之中。

這番挑釁性言論迅速招致中國與俄羅斯的聯合反制，包括雙方戰略轟炸機在日本周邊空域的聯合巡航行動，而美國對此全程保持沉默。這一事實徹底戳破了她「對美硬氣」的幻想，證明日本在華盛頓的亞太棋局中，充其量只是一個看門的「保安亭」，而她卻錯把雞毛撣子當成了雷射劍，誤判了日本在同盟中的真實地位與談判籌碼。

對內，高市早苗同樣面臨嚴峻的孤立局面。其「強烈鷹派色彩」的安保政策，引發在野黨與民間團體的廣泛擔憂。她積極推動放寬武器出口限制，被批評者嚴詞指責為「為戰爭做準備」。在經濟治理上，她一方面主張減稅以刺激民間消費，另一方面卻急劇增加防衛經費，這種自相矛盾的財政政策，令市場對日本主權債務的可持續性產生嚴重質疑。

更為致命的是，她上台後重用了多名涉入「黑金」政治醜聞的自民黨成員，此舉導致內閣支持率暴跌，超過七成民眾認為此項人事安排「並不恰當」。政治上的孤立與誠信危機，使其政府的施政效率大打折扣。

高市早苗的成長背景亦值得深究。她在右翼色彩濃厚的松下政經塾接受系統性的政治訓練，意識形態上則全盤繼承了安倍晉三的右翼路線。這種封閉且極端的成長環境，使其形成了一套嚴重脫離現實的世界觀，在面對複雜多變的國際政治時，屢屢以意識形態掛帥，缺乏務實的戰略彈性。

她自詡為日本復興的領航者，實則以右翼狂想將日本推向外交的死胡同。她積極配合美國的印太戰略，在東海、南海問題上頻繁挑釁，導致中日經貿關係持續冷卻，觀光與半導體領域的合作停滯不前。她既未能換取美國在貿易與安全上的實質讓利，反而失去了中國市場的龐大紅利，讓日本在區域經濟整合的大趨勢中逐漸邊緣化。

▼如果說馮德萊恩是通過削弱歐洲的集體力量來「戰略性親中」，那麼日本首相高市早苗則是以其極端右翼言論與外交上的失分，將日本推向孤立，從而為中國在亞洲的區域整合戰略送上大禮。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼日本首相高市早苗25日上午坐鎮首相官邸。（圖／達志影像／美聯社）

殊途同歸　當「抗中」成為「親中」的捷徑

馮德萊恩與高市早苗，一位在大西洋彼岸削弱歐洲的戰略自主，一位在東亞島國將日本推向外交孤立。兩人的路線看似方向一致—皆為堅定的親美派；但從中國的戰略視角審視，她們所產生的客觀效果，卻是不折不扣的「親中」助攻。

馮德萊恩通過瓦解歐洲的獨立性，讓西方陣營中少了歐洲這個潛在的「第三方力量」，使美中對抗更趨向於二元化的簡單對峙。這看似對美國有利，實則不然。一個分裂且依附美國的歐洲，無法在美中之間發揮平衡與緩衝的作用，反而讓美國不得不分散精力去「照顧」與安撫這個日益不穩的盟友。

同時，歐洲內部因各國利益分歧而導致的市場碎片化，使其在對華貿易與投資審查上難以形成統一戰線，反而為中國提供了更大的外交與經濟操作空間。

高市早苗則以極端言論破壞了日本的外交空間，讓日本在亞洲陷入戰略孤立，反而凸顯了中國作為區域經濟穩定器與安全對話夥伴的形象。當日本忙於與中、俄、韓同時交惡時，中國推動的《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）等區域整合進程，便得以在沒有日本積極參與的情況下，仍由中國主導穩步前行。

高市的行為，也讓中日關係中主張緩和與對話的理性力量，擁有更強的說服力與正當性。

兩位領導人的輸家悖論

馮德萊恩自詡為歐洲的守護者，卻以「戰略自主」之名行戰略附庸之實。她以意識形態鐵幕取代務實外交，使歐盟淪為北約的經濟附庸，失去在中美之間議價的戰略槓桿—歐洲不是被守護，而是被囚禁在跨大西洋的鐵籠裡。

高市早苗則以「日本復興」為旗號，卻用右翼狂想將日本推向外交死胡同，自詡強人，實則讓日本成為國際社會的淪落人，既失去中國市場紅利，又未能換得美國實質讓利。

這兩位女性領導人，路徑迥異卻殊途同歸：一位用忠誠綁架歐洲，一位用冒進癱瘓日本，共同在美中競爭的關鍵窗口期，削弱了自家陣營的戰略彈性，壓縮了與中國博弈的迴旋空間。

中國無需主動出手，就能坐視對手自我消耗、自行拆解。這正是當代國際政治中最辛辣的諷刺：當「親美者」狂熱地執行華盛頓的劇本時，她們親手為北京鋪就了戰略緩衝帶。真正的輸家，不是中國，而是被她倆「守護」與「引領」的歐洲與日本。

這份悖論，讓地緣棋局充滿黑色幽默：最堅定的敵意，有時恰恰是最慷慨的助攻；而最忠誠的追隨者，卻在無意中成了對手棋盤上最有效的棋子。歷史終將證明，缺乏戰略自主的激進路線，最終只會讓自己成為大國博弈中的祭品，而非棋手。

▼中國無需主動出手，就能坐視對手自我消耗、自行拆解。這正是當代國際政治中最辛辣的諷刺：當「親美者」狂熱地執行華盛頓的劇本時，她們親手為北京鋪就了戰略緩衝帶。（圖／翻攝央視）

▲中共中央總書記習近平。（圖／翻攝央視）

想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多

●本文獲授權，轉載自「美麗島電子報」以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

本文作者

陳國祥

看更多 ››

最近的報導

►量化寬鬆退潮　聯準會縮表對貨幣市場的衝擊效應

►無人機條例卡關背後的警訊　台灣不能讓政黨對立凌駕國家安全

►日本惜敗巴西止步32強　沒有奇蹟但足以留名的一場精彩戰役

投稿
申訴

陳國祥最新文章

more

歐亞兩位女強人　極力「抗中」反為「親中」助攻！

光是「去川普化」還不夠　還必須「去倚美化」

台獨是中共統一工具箱裡「最好使的扳手」

沈伯洋把民進黨選「小」了！

美國延宕軍售　台灣究竟是鋼鐵盟友還是談判籌碼？

關鍵字: 陳國祥 雲論 歐洲 日本 高市早苗 中國 抗中 德萊恩 歐盟 美國

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
歐亞兩位女強人　極力「抗中」反為「親中」助攻！
預防不動產詐騙的雙面刃　談不動產預告登記
孩子放暑假毒販不放假！　 藥師提醒家長慎防電子煙成..
算力即國力　Token 如何定義AI時代的第五生產..
量化寬鬆退潮　聯準會縮表對貨幣市場的衝擊效應

推薦閱讀

預防不動產詐騙的雙面刃　談不動產預告登記

歐亞兩位女強人　極力「抗中」反為「親中」助攻！

孩子放暑假毒販不放假！　 藥師提醒家長慎防電子煙成..

算力即國力　Token 如何定義AI時代的第五生產..

還她公道「更要完成她未竟的談判之路」　遲來的正義無..

美國介入台海　不只在戰場也在談判桌

李家同／蘇格蘭和英國究竟是什麼關係？

參與都更仍須防範「詐騙陷阱」　切勿任由合作方擺佈受..

從教官到保全　政策繞了一大圈

AI需要電力　為何總被簡化為核四答案？

相關文章

「美國隊長」普利西奇領軍滿血出擊　賭盤看好強勢撂倒波赫

「美國隊長」普利西奇領軍滿血出擊　賭盤看好強勢撂倒波赫

2026世界盃足球賽進入白熱化階段，東道主美國隊即將在聖塔克拉拉主場迎來關鍵一戰，對手則是充滿韌性的波赫。對於這批美國「黃金一代」來說，此戰..

6小時前

32強淘汰賽碰波赫　美國主帥：打完才知誰熱門

32強淘汰賽碰波赫　美國主帥：打完才知誰熱門

嗆巴西遭出征　日本21歲新星塩貝健人：我不收回言論

嗆巴西遭出征　日本21歲新星塩貝健人：我不收回言論

得不償失！日大叔偷神社「10日圓香油錢」　來不及逃跑慘摔被逮

得不償失！日大叔偷神社「10日圓香油錢」　來不及逃跑慘摔被逮

福岡公園驚見「7爸爸9小孩」！他搭訕台人笑了：媽媽在百貨殺紅眼

福岡公園驚見「7爸爸9小孩」！他搭訕台人笑了：媽媽在百貨殺紅眼

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

預防不動產詐騙的雙面刃　談不動..

預防不動產詐騙的雙面刃　談不動..

歐亞兩位女強人　極力「抗中」反..

孩子放暑假毒販不放假！　 藥師..

算力即國力　Token 如何定..

還她公道「更要完成她未竟的談判..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面