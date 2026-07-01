孩子放暑假毒販不放假！　 藥師提醒家長慎防電子煙成新興毒品入口





▲近年，電子煙已成為最讓人頭痛之問題，除了其本身對健康之危害外，更成為各類新興毒品之媒介。（示意圖／達志影像／美聯社）

●黃金舜／台灣大健康醫事聯盟協會理事長暨藥師公會全聯會榮譽理事長

暑假到來，對莘莘學子而言，是暫時遠離校園生活，探索與放鬆的季節，然而對於家長而言不啻是壓力的開始。現代社會變遷迅速，加以網路科技、人工智慧的興起，除了使獲取資訊的管道更加便捷外，亦使各類毒品、詐欺及幫派犯罪等危險因子更容易滲透至青少年的生活中，而近年，電子煙已成為最讓人頭痛之問題，除了其本身對健康之危害外，更成為各類新興毒品之媒介。

在「預防勝於治療」的概念下 應讓新興毒品防制正式進入社區



由於「吸菸有害健康」的觀念已深植人心，有些業者甚至刻意以「電子煙較為健康」、「可作為戒菸之過渡產品」等為噱頭，使原本吸食傳統紙菸者轉為使用電子煙，甚至因為其氣味相較紙菸可以隨添加物調整，而有各種水果、薄荷等相較傳統紙菸更容易被接受之味道，甚至使部分原本未吸菸者樂於嘗試。

然而電子煙其實仍然會因吸食而涉入尼古丁、焦油等有害物質，更因為相較於傳統紙菸，有各類五花八門的煙彈，成分相較傳統紙菸更難以管控，也因此成為前述各類新興毒品的破口，無論社會危害性或於校園等之滲透程度相較過往之各類傳統或新興毒品更甚。

以成分而言，各類混入煙彈中之新興毒品主要為依托咪酯（Etomidate）及相似化學結構之美托咪酯（Metomidate）、異丙帕酯「Isopropyl 1-(1-phenylethyl)-1H-imidazole-5-carboxylate、Isopropoxate」、正丙帕酯（Propoxate）等化學物質，原為醫療用途，以靜脈注射之形式作為短效之中樞神經抑制劑，也因此在被不當混入煙彈用以吸食後，會產生飄飄欲仙、嗜睡等作用，但也因此多有意識紊亂、意識不清或行動能力降低等反應，因此混入前述新興毒品之煙彈俗稱「喪屍煙彈」，近年也有不少因施用後駕駛動力交通工具所導致之毒駕悲劇。

法務部毒品審議委員會已於6月17日之會議決議將前述依托咪酯及相似結構物提升為一級毒品，近期國內更已有針對增加毒駕罰則之研議、以及將毒駕列為預防性羈押事由等由毒品管制面及刑事處罰之制度多管齊下，高檢署更罕見地發函各地檢署，通令對毒駕案件從嚴追訴，並依法申請預防性羈押等，無不顯示我國對於前述各類新興毒品防制政策的鐵腕及決心。

然而除後端查緝外，如何於前端防堵國人誤入毒品危害更加重要，在長年支持毒品防制政策下，國人多已具有毒品防制觀念，因此各類新興毒品除了外型會設計得較為時尚外，施用方式易越來越便利，新興毒品如毒咖啡包、彩虹菸等便因應而生。

在「預防勝於治療」的概念下，應讓新興毒品之防制正式進入社區，使社區藥局能夠與鄰近校園建立常態性合作，除讓藥師進入校園演講，宣導正確反毒觀念外，更可建立專責校園諮詢機制，當同儕、師長或家長發現疑似施用毒品之癥候，如情緒劇烈變化、精神恍惚、作息改變、持有來源不明的煙彈或電子煙等裝置時，可諮詢藥師，並建立藥局端之轉介及通報機制。

身為執業藥師，我長年服務於社區第一線，也再次呼籲政府善用全國9千多家社區藥局與藥師專業，社區藥局是距離民眾最近的健康據點，也是民眾最容易接觸到的醫療專業場所。藥師每天提供用藥諮詢、慢性病照護、健康促進等服務，與社區建立長期信任關係。這樣的網絡若能納入毒品防制體系，將是一股極大的助力。藥師不僅可以是藥品提供者，更能夠成為社區防毒工作的健康守門人。

許多國家已逐步將藥師納入公共衛生政策的重要角色，從疫苗接種、慢性病管理，到戒菸、戒酒服務，藥師都扮演積極功能。面對新興毒品快速變化，我國亦應讓藥師在毒品防制中發揮更大的社會價值。

7月開始，「校門關」，將使青少年得以暫時脫離沉重地學業壓力，如何引導其正確地運用多出來的精力與時間，進行休閒與探索，並遠離毒品、性剝削等危害，是身為家長責無旁貸的責任，如已涉入者，亦應鼓勵其勇敢求助。

現代社會，許多家庭為雙薪家庭，更有賴社區共同守護青少年遠離前述危害，而藥師則是社區中最適合擔此重任者。我想提醒所有家長，從今天開始，陪孩子認識電子煙以及各類新興毒品之真面目及危害，毒品及各類危害不停推陳出新，但我們守護下一代健康的決心，堅定不移。

暑假只有兩個月，但一次錯誤的接觸，可能改變孩子一輩子。讓藥師、家長、老師與社區一起守住第一道防線，才能真正讓下一代遠離毒品。

▼7月開始，「校門關」，將使青少年得以暫時脫離沉重地學業壓力，如何引導其正確地運用多出來的精力與時間，進行休閒與探索，並遠離毒品、性剝削等危害，是身為家長責無旁貸的責任，如以涉入者，亦應鼓勵其勇敢求助。（示意圖／CFP）

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