美中外長互動！　北京暗示川習二會能不能成「台灣將是關鍵變數」

▲中國外交部長王毅週二與美國國務卿馬可・盧比歐通話，要求美方在處理台灣問題上「極其謹慎」。（圖／記者陳冠宇攝）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

中國外交部長王毅週二與美國國務卿馬可・盧比歐通話，要求美方在處理台灣問題上「極其謹慎」。根據中國官方媒體說法，王毅強調，台灣問題影響深遠，中美若要建立所謂「建設性、戰略穩定」的關係，就不能只停留在口號，而要靠具體行動、相向而行與持續努力。

這通電話的時間點很重要。二月王毅與盧比歐在慕尼黑會面時，主軸仍是對話、合作、管控分歧；四月底通話時，北京已經把台灣問題說成中美關係「最大的風險」；這一次則更直接，要求美方在涉台事務上保持高度謹慎。換句話說，北京不是突然想起台灣，而是一步一步把台灣問題放進中美高層互動的條件清單。

這也牽動外界對九月可能出現的川習二會的觀察。川普先前曾表示習近平可能訪問白宮，而北京現在透過王毅對盧比歐放話，等於是在提醒華府：如果你要中美關係穩定、要稀土與供應鏈合作、要高層外交順利，就不要在台灣問題上製造北京認定的政治刺激。

近期中美關係表面上比前一陣子穩定，但競爭並沒有消失。美國將阿里巴巴、比亞迪、百度等中國企業列入與中國軍方有關的實體名單，北京也反制，把部分美國企業列入出口管制名單。這代表中美目前不是和解，而是在競爭中談交易，在對抗中找暫時不翻桌的方式。

北京現在不是只問美國「你怎麼說」 而是在看美國「你怎麼做」

如果把二月、四月和這一次王毅對盧比歐的談話放在一起看，其實可以很清楚看出北京對美國的訊息正在逐步升級。

二月談的是合作，四月談的是風險，這一次講的話，已經接近警告。

北京等於是在對川普政府說：如果九月的川習二會要順利，美方就必須在台灣問題上有所節制。換句話說，台灣已經不只是中美關係中的一個議題，而是北京拿來衡量美方誠意的重要指標。北京現在不是只問美國「你怎麼說」，而是在看美國「你怎麼做」。

這點很重要。美國可以口頭重申一中政策，可以說不支持台灣獨立，也可以說希望台海和平穩定，但北京真正盯的是美國有沒有新的對台軍售、官員互動有沒有升高、國會涉台法案有沒有更往前推、美軍在印太部署有沒有更靠近台海。

外交場合的漂亮話，北京當然會聽，但真正算數的，還是政策動作。講白一點，國際政治不是作文比賽，不是形容詞用得越謹慎，對方就一定會放心。

這次北京的語氣比幾個月前更有信心，也不是沒有原因。一方面，中美在經貿與稀土供應鏈上恢復部分合作，北京認為自己手上又有了一些談判籌碼；另一方面，美國同時面對中東局勢、安全壓力、財政問題和國內政治消耗，北京自然會判斷，現在是提高談判要價的好時機。

真正值得台灣思考的不只是北京說了什麼 而是華府會怎麼回應

如果美國認為中國武力犯台成本依然很高，川普的選項不可能只剩下「全面對抗」。降低衝突風險、維持台海穩定，更符合川普認知的美國利益。

因此，美方未來很可能一方面透過國會和國防體系持續強化台灣自我防衛能力，但一方面也一定會尋找與北京維持對話的空間，而不是讓兩岸一路走向失控。

這也是台灣最容易過分樂觀的一點。很多人把中美競爭理解成「美國一定支持台灣到底」，但華府真正追求的，其實一直都是符合美國利益的穩定，而不是衝突本身。

北京把台灣視為紅線，美國把台海視為風險管理議題。這兩者之間，未來還有多少談判空間，恐怕才是真正決定九月份川習二會能否成行，也決定川普任期後半段台海局勢是否持續穩定的關鍵。

總之，未來幾個月真正值得觀察的，不只是美國是否繼續軍售台灣，而是川普政府是否開始在對台政策的語言、官員互動、軍事部署與外交安排上，出現更多「避免刺激北京」的細微調整。

如果有，那代表川習二會的準備工作正在推進；如果美國川普政府沒有明顯的對台灣更低調，北京今天這番話，很可能是未來更多衝突的預告。

▼北京把台灣視為紅線，美國把台海視為風險管理議題。這兩者之間，未來還有多少談判空間，恐怕才是真正決定九月份川習二會能否成行，也決定川普任期後半段台海局勢是否持續穩定的關鍵。（圖／達志影像／美聯社）

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