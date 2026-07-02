《虛擬資產服務法》三讀　台灣邁向數位金融新紀元

▲立法院於6月30日三讀通過《虛擬資產服務法》，象徵台灣虛擬資產產業(虛擬資產服務商，VASP）正式由過去以《洗錢防制法》為主的管理模式，邁向完整專法監理的新時代。（示意圖／記者林敬旻攝）

●李沃牆／淡江大學財金系教授

立法院於6月30日三讀通過《虛擬資產服務法》，象徵台灣虛擬資產產業(虛擬資產服務商，VASP）正式由過去以《洗錢防制法》為主的管理模式，邁向完整專法監理的新時代。這不只是單一法案的誕生，更代表政府對數位金融發展的政策思維，已從過去著重防弊，進一步提升為兼顧創新發展與風險治理。

隨著全球數位經濟快速崛起，虛擬資產已逐漸成為國際金融市場的重要一環，台灣在此時完成專法立法，不僅補足長期欠缺的監理制度，更讓產業有法規可依循，也象徵台灣邁向數位金融新紀元。

建立完善監理架構 提升產業穩健發展

過去台灣對虛擬資產服務商（VASP）的管理，多半集中在防制洗錢、客戶身分驗證（KYC）及可疑交易申報等措施，雖然有助於降低犯罪風險，卻無法完整規範交易平台經營、投資人保護、市場秩序及資產安全等問題。

《虛擬資產服務法》正式建立完整的金融監理架構，將虛擬資產服務提供者（VASP）依業務性質區分為交易平台、交換商、移轉商、保管商、承銷商、借貸商及其他等七大類，並建立許可制度、最低資本要求、負責人資格、內部控制、資安管理、客戶資產分離保管、商品上下架審查、財務揭露及異常交易管理等制度，讓監理升級。

此次專法最大的意義，在於全面提升投資人保障。未來虛擬資產交易必須透過取得主管機關許可的合法業者提供服務，業者必須建立完善的資訊安全防護、風險控管及內部治理制度，避免客戶資產遭挪用或發生重大資安事件。

同時，專法首度將市場操縱、內線交易、詐欺及其他不公平交易納入法律規範，也建立穩定幣發行管理制度，要求十足準備資產及信託保管，提高市場透明度與社會信任。當市場秩序更加健全，投資人自然更願意參與，也有助於提升整體產業的穩健發展。

接軌國際提升競爭 產業商機全面開展

全球主要經濟體近年均積極建立虛擬資產監理制度，包括歐盟（加密資產市場法，MiCA），美國（穩定幣法案，Stable Act）、新加坡（修訂支付服務法，PS Act）、日本（修訂後的支付服務法，PSA）及香港（穩定幣條例），都已陸續推動專法管理或許可制度。

台灣此次完成專法立法，不僅符合國際監理趨勢，更有助於與全球金融市場接軌。未來針對未經許可向國內民眾提供服務的境外平台，也將建立更明確的管理及執法依據，避免監理套利及跨境風險。

同時，國際資金及企業在評估投資市場時，往往高度重視法規透明度及制度穩定性，專法上路將有助提升台灣金融市場的國際競爭力與可信度。法規完善後，最大的受益者除了投資人之外，更包括整體數位金融產業。

首先，虛擬資產交易平台可在合法制度下發展更多元服務。

其次，金融科技公司可投入區塊鏈技術、數位錢包、身分驗證、資安防護及監理科技等新興市場。

第三，會計、法律、資安、稽核、保險、顧問等專業服務需求也將同步增加。

此外，主管機關規劃於2028年前完成虛擬資產衍生性商品制度，未來包括雙幣理財、永續合約及更多創新金融商品，都有機會逐步開放，在兼顧風險管理下帶動新的市場成長動能。

另一項備受矚目的商機，則是金融機構投入虛擬資產保管業務。近年已有多家國內銀行獲准試辦虛擬資產保管服務，提供比特幣、以太幣等主流虛擬資產的安全保管、私鑰管理、冷錢包、多重簽章及信託服務。

未來專法正式上路後，銀行可望進一步結合高資產客戶財富管理，發展資產保管、代幣化資產、質押借貸、企業支付、跨境結算及區塊鏈金融服務等多元業務，不僅創造新的手續費收入，也有助於提升台灣金融業的國際競爭力，打造數位金融新藍海。

穩定幣納入監理制 打造數位支付新局

如前所述，此次《虛擬資產服務法》另一項指標性進展，在於首度建立穩定幣完整監理架構。過去穩定幣雖已廣泛應用於虛擬資產交易、跨境支付及國際資金移轉，但在台灣長期缺乏明確法源依據，亦存在發行信用、準備資產透明度及投資人保障不足等問題。

專法三讀通過後，穩定幣發行將採「許可制」，除須經金管會審查外，並須會商中央銀行同意，且發行人須維持十足準備資產，存放於境內金融機構並採信託保管、與自有財產完全分離，定期接受查核。

如發行人發生破產或財務危機，相關準備資產不納入破產財團，持有人並享有優先受償權，以強化權益保障。同時，法制亦明定穩定幣不得支付利息或收益，以避免其偏離支付工具本質而產生類存款化風險，進一步維護金融體系穩定。在此制度基礎上，對台幣穩定幣發展亦具示範意義。

筆者以為，雖然法規預留可能空間，但由於涉及貨幣政策與金融穩定，仍須經中央銀行審慎評估，推進步調還是相對保守。短期而言，台幣穩定幣較可能先應用於境內支付、金融機構內部結算及區塊鏈試點場景，尚難迅速拓展至國際市場。

然而從長遠觀察，此一制度有助於完善數位支付基礎建設，並為未來數位台幣發展或金融機構代幣化應用累積實務經驗，在穩健監理架構下逐步推進金融創新，對台灣數位金融轉型仍具戰略意義。

監理創新並重發展 掌握契機迎向未來

值得注意的是，專法通過並非監理工作的終點，而是制度建設的新開始。金管會已規劃未來三年監理藍圖，將陸續完成九項授權子法，包括設立管理、人員資格、財務申報、內控制度、委外管理、異常交易、穩定幣管理及公會管理等規範，並逐步由登記制轉換為許可制。

同時，虛擬資產服務商業同業公會也將透過商品上下架審查、紀律管理及反詐與法遵等委員會，協助業者順利接軌新制度，建立更完善的自律與監理合作機制，讓創新與風險管理取得平衡。

此外，政府、金融機構與產業界亦須持續強化資安防護、反洗錢、反詐騙及跨國合作機制，並培育更多區塊鏈、金融科技及法遵人才。

持平而論，《虛擬資產服務法》的通過，開啟台灣數位金融新紀元。未來唯有兼顧創新、監理與國際接軌，才能把握全球數位金融發展契機，提升國家競爭力，打造亞洲數位資產的重要樞紐。

▼《虛擬資產服務法》的通過，開啟台灣數位金融新紀元。未來唯有兼顧創新、監理與國際接軌，才能把握全球數位金融發展契機，提升國家競爭力，打造亞洲數位資產的重要樞紐。（圖／視覺中國CFP）

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