ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

AI算力中心熱潮　東協四國與台灣搶先機

我們想讓你知道…在全球科技版圖持續重組過程中，東協四國與台灣的區域協作模式，凸顯了融入國際分工體系對於掌握新興科技紅利的重要意義。

▲。（圖／CFP）

▲2026年全球經濟面臨通膨壓力，亞洲新興國家內需放緩，出口成為支撐成長的關鍵支柱。人工智慧與算力中心基礎設施蓬勃發展，為亞洲電子供應鏈注入強勁動能。（圖／CFP）

●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

2026年全球經濟面臨通膨壓力，亞洲新興國家內需放緩，出口成為支撐成長的關鍵支柱。人工智慧與算力中心基礎設施蓬勃發展，為亞洲電子供應鏈注入強勁動能。

這波結構性紅利並非均等共享。馬來西亞、越南、泰國與菲律賓等東協四國，憑藉嵌入東亞生產分工體系，成功抓住AI熱潮的出口契機。台灣因輝達執行長黃仁勳的大規模投資，躍升為全球算力中心核心樞紐。印尼因出口結構與AI關聯度極低而置身事外，印度因政策選擇供應鏈自主化，短期內無法享受這波紅利。

東協四國的供應鏈分工各具優勢

東協四國在AI與算力中心相關產品出口表現突出，關鍵在於各自在不同生產環節建立專業化優勢並相互補位。在半導體後工程領域，馬來西亞與菲律賓扮演核心角色。

馬來西亞擁有英特爾馬來西亞（Intel Malaysia）與英飛凌科技馬來西亞（Infineon Technologies Malaysia）等整合元件製造廠，專注生產CPU、GPU等邏輯IC，這些是AI伺服器運算核心。馬來西亞封裝測試產能位居全球前列，積體電路大量輸往台灣與香港進行先進封裝。菲律賓同樣以半導體後工程為主力，雖規模僅約馬國六分之一，但以量產型定位站穩供應鏈。

在生產鏈中下游，泰國擅長將半導體模組化為高附加價值AI設備，對美出口包括AI伺服器與儲存裝置。泰國企業近期取得搭載輝達B200 GPU的伺服器大單，用於建置本地算力中心。越南聚焦最終產品組裝，包括筆記型電腦、手機及零組件，對美電腦與電子產品出口呈兩位數成長，利用進口中間財組裝後銷往歐美。

▼東協四國在AI與算力中心相關產品出口表現突出，關鍵在於各自在不同生產環節建立專業化優勢並相互補位。在半導體後工程領域，馬來西亞扮演核心角色。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼。（圖／達志影像／美聯社）

區域協作填補缺口　東亞供應鏈是關鍵

東協四國能夠脫穎而出，根本原因在於緊密結合東亞區域供應鏈體系。各國在生產工序上各有擅長，從半導體後工程、模組化整合到最終組裝，形成上下游互補協作。當某環節產能或技術不足時，可從日本、韓國、中國大陸等地調取零組件，或將半成品送往台灣、香港進行高階封裝與測試，再出口至終端市場。

這種彈性高效的區域分工，使東協四國快速因應全球AI需求成長，也增強面對貿易政策變動的緩衝能力。大陸提供大量關鍵零組件與原材料，台灣與香港扮演高階技術整合樞紐，這些環節共同構成東協四國出口競爭力的制度性基礎。

台灣　AI算力中心的全球樞紐

在此區域分工體系中，台灣扮演無可取代的關鍵角色，且地位正因輝達巨額投資而進一步躍升。黃仁勳在2026年5月明確宣示，台灣已成為AI革命的震央與核心樞紐，從晶片製造、先進封裝、系統組裝到AI超級電腦，完整生產鏈均在台灣完成。輝達未來每年在台灣投資將提高至1,500億美元，遠高於過往水準。

核心項目之一就是與國科會、台積電及鴻海四方合作，打造「AI Factory」超級算力中心，搭載NVIDIA Blackwell Ultra系統。台積電研究人員將運用此算力中心加速先進半導體技術研發，鴻海成為輝達在台灣第一家雲端合作夥伴。

此外，雲端服務商GMI Cloud也宣布與輝達合作，在台灣投資逾新台幣160億元（約5億美元）設立AI工廠，搭載7,000顆NVIDIA GPU，預計每年創造逾新台幣320億元營收。

這些算力中心不僅強化台灣在全球AI基礎設施的領導地位，也為東協國家提供更高階技術整合服務，鞏固區域供應鏈競爭力。黃仁勳同時提醒，算力中心對能源的龐大需求是台灣未來重大挑戰。

美國關稅政策的衝擊有限

美國貿易政策的不確定性為全球供應鏈帶來新變數。美國最高法院於2026年2月判決以國際緊急經濟權力法為依據的關稅無效後，川普政府援引1974年貿易法第122條，對全球暫時課徵10%統一追加關稅，效期至7月24日。

隨後美國貿易代表署於6月提出依據301條款的新方案，計劃對馬來西亞、印尼等加徵10%關稅，對越南、泰國、菲律賓等加徵12.5%關稅。即使新方案實施，對東協四國與台灣AI相關出口的負面影響應屬有限。10%至12.5%的稅率與現行10%差異不大，且全球尚無其他地區能複製亞洲電子生產分工的完整生態系。

對美國客戶而言，東協四國與台灣在成本、產能與技術整合上的綜合優勢短期內難以被取代，AI與算力中心熱潮帶來的結構性成長動能不會因關稅調整而大幅減速。

印尼的出口結構與AI熱潮絕緣

與上述經濟體形成對比，印尼出口在2025年下半年後持續低迷，與AI熱潮幾乎毫無關聯。印尼對美主要出口為成衣與鞋類，在美國相互關稅期間遭受嚴重打擊，關稅取消後復甦仍緩慢。

此外，印尼對東協國家的礦物燃料（煤碳）出口也因區域內推動碳中和而持續縮減。更根本問題在於，印尼出口結構中與AI算力中心相關的「自動資料處理機及零件」與「積體電路」合計占比不到總出口1%，出口榮枯仍繫於傳統資源產品與低階製造業。

▼印尼出口在2025年下半年後持續低迷，與AI熱潮幾乎毫無關聯。印尼對美主要出口為成衣與鞋類，在美國相互關稅期間遭受嚴重打擊，關稅取消後復甦仍緩慢。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼。（圖／達志影像／美聯社）

印度追求供應鏈自主　短期難享AI紅利

印尼出口持續低迷，與AI熱潮幾無關聯。對美主要出口成衣與鞋類在相互關稅期間受創，復甦緩慢，對東協煤碳出口也因碳中和而縮減。更根本的是，與算力中心相關的「自動資料處理機」與「積體電路」合計占總出口不到1%，出口榮枯仍繫於傳統資源產品。

印度處境複雜。出口疲軟部分來自美國對鑽石課徵50%關稅及醫藥品、手機搶運後的回檔。雖手機組裝有進展，占電子出口逾七成，但關鍵零組件高度依賴從大陸進口，境內僅限最終組裝。

莫迪（Narendra Modi）政府推動「在地製造」與供應鏈自主化，企圖建立完整國內產業鏈，而非融入區域分工。這種路徑雖具長期戰略意義，但在半導體產能成熟前，難以快速抓住市場需求。儘管投入巨額預算，從「手機組裝戶」轉型為電子供應鏈大國仍需時間。

結語

2026年AI與算力中心建置熱潮，正鮮明改寫亞洲新興經濟體的出口版圖。馬來西亞、泰國、菲律賓與越南等東協四國，憑藉各自在電子生產鏈不同工序的專業化優勢，以及深度嵌入東亞區域供應鏈的互補彈性，成功在這波結構性轉變中占據有利位置。

台灣因輝達巨額投資與算力中心布局，躍升為全球AI基礎設施核心節點，進一步強化區域供應鏈韌性。

印尼因出口結構關聯度過低而未能受益；印度因供應鏈在地化長線布局，短期內尚無法把握需求爆發機遇。

在全球科技版圖持續重組過程中，東協四國與台灣的區域協作模式，凸顯了融入國際分工體系對於掌握新興科技紅利的重要意義。

▼在全球科技版圖持續重組過程中，東協四國與台灣的區域協作模式，凸顯了融入國際分工體系對於掌握新興科技紅利的重要意義。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼。（圖／達志影像／美聯社）

想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

本文作者

蔡鎤銘

看更多 ››

最近的報導

►歐亞兩位女強人　極力「抗中」反為「親中」助攻！

►預防不動產詐騙的雙面刃　談不動產預告登記

►孩子放暑假毒販不放假！　 藥師提醒家長慎防電子煙成新興毒品入口

投稿
申訴

蔡鎤銘最新文章

more

AI算力中心熱潮　東協四國與台灣搶先機

量化寬鬆退潮　聯準會縮表對貨幣市場的衝擊效應

習近平與川普峰會　迷霧中的大國博弈與陷阱

戰火煉成的伊斯蘭共和國　伊朗如何重塑中東

驚！台日詐騙年損四千億　國民淪為待宰羔羊

關鍵字: 蔡鎤銘 雲論 東協 台灣 印尼 AI 算力 馬來西亞 泰國 越南 菲律賓 代工 黃仁勳 半導體

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
AI算力中心熱潮　東協四國與台灣搶先機
《虛擬資產服務法》三讀　台灣邁向數位金融新紀元
美中外長互動！　北京暗示川習二會能不能成「台灣將是..
歐亞兩位女強人　極力「抗中」反為「親中」助攻！
預防不動產詐騙的雙面刃　談不動產預告登記

推薦閱讀

歐亞兩位女強人　極力「抗中」反為「親中」助攻！

預防不動產詐騙的雙面刃　談不動產預告登記

《虛擬資產服務法》三讀　台灣邁向數位金融新紀元

美中外長互動！　北京暗示川習二會能不能成「台灣將是..

孩子放暑假毒販不放假！　 藥師提醒家長慎防電子煙成..

還她公道「更要完成她未竟的談判之路」　遲來的正義無..

算力即國力　Token 如何定義AI時代的第五生產..

以小克大的勝利密碼　無人機艦將如何徹底扭轉台海防衛..

AI算力中心熱潮　東協四國與台灣搶先機

AI需要電力　為何總被簡化為核四答案？

相關文章

巴威快速增強「最快後天變強颱」　下周四起接近台灣

巴威快速增強「最快後天變強颱」　下周四起接近台灣

巴威颱風將快速增強，預計明天升級為中度颱風，周六挑戰強颱等級，下周四過後巴威可能北轉，也是較接近台灣的時刻，北部和東北部將變天，由於路徑變數..

4小時前

《虛擬資產服務法》三讀　台灣邁向數位金融新紀元

《虛擬資產服務法》三讀　台灣邁向數位金融新紀元

李四川推「生生有AI學伴」　3大政見拚AI教育、提升師生權

李四川推「生生有AI學伴」　3大政見拚AI教育、提升師生權

泰國來的包裹藏6公斤大麻！2男坦承收20萬領貨　中間人秒出境

泰國來的包裹藏6公斤大麻！2男坦承收20萬領貨　中間人秒出境

巴威颱風下周「又大又強」　歐洲模式預測：壓向台灣北部陸地

巴威颱風下周「又大又強」　歐洲模式預測：壓向台灣北部陸地

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

歐亞兩位女強人　極力「抗中」反..

歐亞兩位女強人　極力「抗中」反..

預防不動產詐騙的雙面刃　談不動..

《虛擬資產服務法》三讀　台灣邁..

美中外長互動！　北京暗示川習二..

孩子放暑假毒販不放假！　 藥師..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面