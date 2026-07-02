AI算力中心熱潮　東協四國與台灣搶先機

▲2026年全球經濟面臨通膨壓力，亞洲新興國家內需放緩，出口成為支撐成長的關鍵支柱。人工智慧與算力中心基礎設施蓬勃發展，為亞洲電子供應鏈注入強勁動能。（圖／CFP）

●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

2026年全球經濟面臨通膨壓力，亞洲新興國家內需放緩，出口成為支撐成長的關鍵支柱。人工智慧與算力中心基礎設施蓬勃發展，為亞洲電子供應鏈注入強勁動能。

這波結構性紅利並非均等共享。馬來西亞、越南、泰國與菲律賓等東協四國，憑藉嵌入東亞生產分工體系，成功抓住AI熱潮的出口契機。台灣因輝達執行長黃仁勳的大規模投資，躍升為全球算力中心核心樞紐。印尼因出口結構與AI關聯度極低而置身事外，印度因政策選擇供應鏈自主化，短期內無法享受這波紅利。

東協四國的供應鏈分工各具優勢

東協四國在AI與算力中心相關產品出口表現突出，關鍵在於各自在不同生產環節建立專業化優勢並相互補位。在半導體後工程領域，馬來西亞與菲律賓扮演核心角色。

馬來西亞擁有英特爾馬來西亞（Intel Malaysia）與英飛凌科技馬來西亞（Infineon Technologies Malaysia）等整合元件製造廠，專注生產CPU、GPU等邏輯IC，這些是AI伺服器運算核心。馬來西亞封裝測試產能位居全球前列，積體電路大量輸往台灣與香港進行先進封裝。菲律賓同樣以半導體後工程為主力，雖規模僅約馬國六分之一，但以量產型定位站穩供應鏈。

在生產鏈中下游，泰國擅長將半導體模組化為高附加價值AI設備，對美出口包括AI伺服器與儲存裝置。泰國企業近期取得搭載輝達B200 GPU的伺服器大單，用於建置本地算力中心。越南聚焦最終產品組裝，包括筆記型電腦、手機及零組件，對美電腦與電子產品出口呈兩位數成長，利用進口中間財組裝後銷往歐美。

▼東協四國在AI與算力中心相關產品出口表現突出，關鍵在於各自在不同生產環節建立專業化優勢並相互補位。在半導體後工程領域，馬來西亞扮演核心角色。（圖／達志影像／美聯社）

區域協作填補缺口 東亞供應鏈是關鍵

東協四國能夠脫穎而出，根本原因在於緊密結合東亞區域供應鏈體系。各國在生產工序上各有擅長，從半導體後工程、模組化整合到最終組裝，形成上下游互補協作。當某環節產能或技術不足時，可從日本、韓國、中國大陸等地調取零組件，或將半成品送往台灣、香港進行高階封裝與測試，再出口至終端市場。

這種彈性高效的區域分工，使東協四國快速因應全球AI需求成長，也增強面對貿易政策變動的緩衝能力。大陸提供大量關鍵零組件與原材料，台灣與香港扮演高階技術整合樞紐，這些環節共同構成東協四國出口競爭力的制度性基礎。

台灣 AI算力中心的全球樞紐

在此區域分工體系中，台灣扮演無可取代的關鍵角色，且地位正因輝達巨額投資而進一步躍升。黃仁勳在2026年5月明確宣示，台灣已成為AI革命的震央與核心樞紐，從晶片製造、先進封裝、系統組裝到AI超級電腦，完整生產鏈均在台灣完成。輝達未來每年在台灣投資將提高至1,500億美元，遠高於過往水準。

核心項目之一就是與國科會、台積電及鴻海四方合作，打造「AI Factory」超級算力中心，搭載NVIDIA Blackwell Ultra系統。台積電研究人員將運用此算力中心加速先進半導體技術研發，鴻海成為輝達在台灣第一家雲端合作夥伴。

此外，雲端服務商GMI Cloud也宣布與輝達合作，在台灣投資逾新台幣160億元（約5億美元）設立AI工廠，搭載7,000顆NVIDIA GPU，預計每年創造逾新台幣320億元營收。

這些算力中心不僅強化台灣在全球AI基礎設施的領導地位，也為東協國家提供更高階技術整合服務，鞏固區域供應鏈競爭力。黃仁勳同時提醒，算力中心對能源的龐大需求是台灣未來重大挑戰。

美國關稅政策的衝擊有限

美國貿易政策的不確定性為全球供應鏈帶來新變數。美國最高法院於2026年2月判決以國際緊急經濟權力法為依據的關稅無效後，川普政府援引1974年貿易法第122條，對全球暫時課徵10%統一追加關稅，效期至7月24日。

隨後美國貿易代表署於6月提出依據301條款的新方案，計劃對馬來西亞、印尼等加徵10%關稅，對越南、泰國、菲律賓等加徵12.5%關稅。即使新方案實施，對東協四國與台灣AI相關出口的負面影響應屬有限。10%至12.5%的稅率與現行10%差異不大，且全球尚無其他地區能複製亞洲電子生產分工的完整生態系。

對美國客戶而言，東協四國與台灣在成本、產能與技術整合上的綜合優勢短期內難以被取代，AI與算力中心熱潮帶來的結構性成長動能不會因關稅調整而大幅減速。

印尼的出口結構與AI熱潮絕緣

與上述經濟體形成對比，印尼出口在2025年下半年後持續低迷，與AI熱潮幾乎毫無關聯。印尼對美主要出口為成衣與鞋類，在美國相互關稅期間遭受嚴重打擊，關稅取消後復甦仍緩慢。

此外，印尼對東協國家的礦物燃料（煤碳）出口也因區域內推動碳中和而持續縮減。更根本問題在於，印尼出口結構中與AI算力中心相關的「自動資料處理機及零件」與「積體電路」合計占比不到總出口1%，出口榮枯仍繫於傳統資源產品與低階製造業。

▼印尼出口在2025年下半年後持續低迷，與AI熱潮幾乎毫無關聯。印尼對美主要出口為成衣與鞋類，在美國相互關稅期間遭受嚴重打擊，關稅取消後復甦仍緩慢。（圖／達志影像／美聯社）

印度追求供應鏈自主 短期難享AI紅利

印尼出口持續低迷，與AI熱潮幾無關聯。對美主要出口成衣與鞋類在相互關稅期間受創，復甦緩慢，對東協煤碳出口也因碳中和而縮減。更根本的是，與算力中心相關的「自動資料處理機」與「積體電路」合計占總出口不到1%，出口榮枯仍繫於傳統資源產品。

印度處境複雜。出口疲軟部分來自美國對鑽石課徵50%關稅及醫藥品、手機搶運後的回檔。雖手機組裝有進展，占電子出口逾七成，但關鍵零組件高度依賴從大陸進口，境內僅限最終組裝。

莫迪（Narendra Modi）政府推動「在地製造」與供應鏈自主化，企圖建立完整國內產業鏈，而非融入區域分工。這種路徑雖具長期戰略意義，但在半導體產能成熟前，難以快速抓住市場需求。儘管投入巨額預算，從「手機組裝戶」轉型為電子供應鏈大國仍需時間。

結語

2026年AI與算力中心建置熱潮，正鮮明改寫亞洲新興經濟體的出口版圖。馬來西亞、泰國、菲律賓與越南等東協四國，憑藉各自在電子生產鏈不同工序的專業化優勢，以及深度嵌入東亞區域供應鏈的互補彈性，成功在這波結構性轉變中占據有利位置。

台灣因輝達巨額投資與算力中心布局，躍升為全球AI基礎設施核心節點，進一步強化區域供應鏈韌性。

印尼因出口結構關聯度過低而未能受益；印度因供應鏈在地化長線布局，短期內尚無法把握需求爆發機遇。

在全球科技版圖持續重組過程中，東協四國與台灣的區域協作模式，凸顯了融入國際分工體系對於掌握新興科技紅利的重要意義。

▼在全球科技版圖持續重組過程中，東協四國與台灣的區域協作模式，凸顯了融入國際分工體系對於掌握新興科技紅利的重要意義。（圖／達志影像／美聯社）

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