ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

「中俄聯巡」與稀土反制　中國對日本的孤島化戰略

我們想讓你知道…中俄聯巡與對日稀土反制，正是一場針對美日韓同盟的「伐謀」——不直接開打，而是以持續的牽制與孤立、離間、消耗，實現分割與分化對手。台灣應當明確注意，日本的孤島化從不是鄰人的家務事，而是攸關自己處境的前哨。

▲。（圖／路透）

▲六月二十七日，中俄兩國空軍出動轟炸機與戰鬥機，沿日本海與東海一路飛抵西太平洋，貼著日本四國島以東掠過。（圖／路透）

●湯名暉／台大國發所博士候選人、東協經濟貿易文化發展協會研究員

六月二十七日，中俄兩國空軍出動轟炸機與戰鬥機，沿日本海與東海一路飛抵西太平洋，貼著日本四國島以東掠過。中方派出 H-6K 轟炸機，輔以殲-16 戰機，空警-500A 預警機與運-20 加油機，俄方則出動圖-95 轟炸機與圖-142 巡邏機，全程約六小時，護航戰機掛載實彈。

面對中俄聯手出擊，日本與南韓同時緊急升空警戒，南韓向中俄兩國提出正式抗議，日本防衛大臣稱這是「對日本的武力展示」。中國國防部隨後宣布，這是兩國「第十一次聯合戰略空中巡航」——這也是自二〇一九年七月首航以來，七年之間的第十一回。

多數分析把這類航行視作中國「對東京秀肌肉」、「中俄抱團取暖」。本文要提出的判斷恰恰相反，這場巡航真正的對象，不只是東京，同時包括台灣。

它的功能不是威懾日本一城，而是把日本與南韓長期釘在北方，讓日本陷入孤島化的同時，使其在台海有事時難以抽身南顧。中國的目的不只是挑戰日本的防空能力，而是美日韓同盟在兩個戰場之間自由調度的能力。換言之，這是一場以東北亞為支點，瞄準台海的「牽制作戰」。

牽制而非威懾　一場「兩正面」的設計

從古典戰略理論來看，勝負往往不取決於你在決戰點投入多少，而取決於你能否把對手的兵力「固定」在別處。克勞塞維茨在《戰爭論》裡反覆強調兵力的集中，而集中的前提，正是不讓自己的部隊被牽制與分散。

「中俄聯巡」的嘗試，恰是克勞賽維茲理論的實踐——它不必擊落一架日機，只要讓這支聯合機群「常態化」地出現在日本海與東海，就能逼得日韓年復一年地把戰機，雷達與注意力，留在北方。七年十一次的警示本身就是訊息，迫使日本不能輕忽北方國境。

為什麼是日本與南韓？地緣政治學者斯派克曼指出，真正決定歐亞權力歸屬的，不是中心的「心臟地帶」，而是環繞大陸邊緣，海陸交會的「邊緣地帶」（rimland）。日本與南韓，正是這條邊緣地帶在東北亞的兩枚錨釘，是美國海洋同盟體系扣住歐亞大陸東緣的支點。

對於由陸權中國與俄羅斯構成的大陸集團而言，要鬆動美國的圍堵，最有效的一手不是強攻，而是把這兩枚錨釘「釘死」在原地——讓它們自顧不暇，無從他援。聯巡橫跨日本海（北，壓著南韓）與東海，西太平洋（南，逼近台灣方向），一條航跡同時驚動首爾與東京，要的就是這種「一箭雙鵰」的牽制。

▼聯巡橫跨日本海（北，壓著南韓）與東海，西太平洋（南，逼近台灣方向），一條航跡同時驚動首爾與東京，要的就是這種「一箭雙鵰」的牽制。（圖／翻攝 中國軍號）

▲▼。（圖／翻攝 中國軍號）

稀土是同一場戰爭的經濟正面

中國牽制日本的手段，也不只限於軍事工具。二〇二五年十一月，日本首相高市早苗表示，對台灣的攻擊可能構成日本的「存立危機事態」，足以正當化日本的軍事介入；北京視之為東京將插手台海的宣告。不到兩個月，二〇二六年一月六日，中國宣布對包括稀土，永久磁鐵，鎵，鍺，石墨在內的一系列兩用物項實施出口管制。

日本逾六成的稀土仰賴中國（二〇二四年進口約五百二十萬公斤，其中百分之六十三來自中國），而早在二〇二五年四月，日產與鈴木便已因中國的管制傳出供應中斷，鈴木一度停產 Swift 車款。

這正是法雷爾與紐曼提出的「武器化相互依賴」的經典實踐：掌握全球稀土供應節點的中國，把日本對它的依賴，反手變成一把掐住其工業命脈的鉗子。除了稀土之外，中國亦列出貿易制裁清單，明顯針對日本大型企業。

值得注意的是其性質的轉變——戰略暨國際研究中心(CSIS)指出，過去的管制多被包裝為一般的「貿易報復」，這一次卻「明確繫於中國對台海的外交訊號」，等於向所有國家宣告：在台灣問題上選邊，是要付出物質代價的。

軍事上把日本釘在北方，經濟上讓日本陷入孤立，兩條線指向同一個目的：把日本推成一座「孤島」，在台海有事之前，讓日本自顧不暇。

「協同」與否　並不改變「牽制」的效果

中俄有著各自的算盤，未必真有統一的「切割」大戰略。對於莫斯科而言，聯巡是向世界證明自己並未被孤立；對北京而言，是趁勢壓日本一把——這是「各取所需」，戰略方向未必完全相同。然而，問題意識並不在於中俄之間有沒有協議或密約，而是這些行動「客觀上」造成的效果。

牽制之所以為牽制，並不需要極為完美的協同，只要目的能達成便可。哪怕莫斯科與北京各懷鬼胎，只要聯合機群年復一年地出現，日韓的兵力就被實實在在地固定在北方，效果與精密協同並無二致。

中國方面另外還有單邊的稀土手段，與中俄聯巡行動都是為針對日本在台灣問題的表態，同樣以「對日施壓」服務於「台海布局」。對於日本而言，真正該注意的是中俄兩國的行動有可能讓南韓動搖立場，使得這兩條看似獨立的施壓路徑，將日本的地緣空間孤島化。

台灣的前哨　日本的孤島化就是台灣的失援

長期以來，台灣的戰略想像多半聚焦於「台海正面」——共軍如何渡海，如何封鎖。但一場台海衝突的成敗，往往取決於正面以外：日本能否提供基地與後勤，美軍能否順暢馳援，南韓會否被牽制於北方。

北京顯然對局勢的掌握愈發明確，與其在台海正面硬碰，不如先在東北亞把日本釘住，平時在經濟卡脖子，讓「台灣有事即日本有事」這句話成為常態性的制約藉口。中俄聯巡的壓縮與分割，更進一步讓日韓的地緣空間不再統一。一個被北方釘死，被經濟困住的日本，就是北京為台海行動預先拆掉的支柱之一。

《孫子》論用兵的高下，有一句切中此局：「上兵伐謀，其次伐交」（孫子·謀攻）。最高明的，是挫敗對手的意圖；其次，是拆散對手的同盟。

中俄聯巡與對日稀土反制，正是一場針對美日韓同盟的「伐謀」——不直接開打，而是以持續的牽制與孤立、離間、消耗，實現分割與分化對手。

台灣應當明確注意，日本的孤島化從不是鄰人的家務事，而是攸關自己處境的前哨。真正的防線不在於是否有明確的盟約，而是能否保持相互奧援的地理空間。日本若先成孤島，台灣自然也會成為事實上的孤島。

▼中俄聯巡與對日稀土反制，正是一場針對美日韓同盟的「伐謀」——不直接開打，而是以持續的牽制與孤立、離間、消耗，實現分割與分化對手。（示意圖／路透）

▲▼。（示意圖／路透）

想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►歐亞兩位女強人　極力「抗中」反為「親中」助攻！

►預防不動產詐騙的雙面刃　談不動產預告登記

►孩子放暑假毒販不放假！　 藥師提醒家長慎防電子煙成新興毒品入口

投稿
申訴
關鍵字: 湯名暉 雲論 中俄聯巡 中國 俄羅斯 日本 南韓 台灣 第一島鏈 台海

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
「中俄聯巡」與稀土反制　中國對日本的孤島化戰略
AI算力中心熱潮　東協四國與台灣搶先機
《虛擬資產服務法》三讀　台灣邁向數位金融新紀元
美中外長互動！　北京暗示川習二會能不能成「台灣將是..
歐亞兩位女強人　極力「抗中」反為「親中」助攻！

推薦閱讀

AI算力中心熱潮　東協四國與台灣搶先機

「中俄聯巡」與稀土反制　中國對日本的孤島化戰略

《虛擬資產服務法》三讀　台灣邁向數位金融新紀元

經貿辦霸凌案血淚警示　當「大局為重」淪為官僚體制的..

還她公道「更要完成她未竟的談判之路」　遲來的正義無..

從教官到保全　政策繞了一大圈

2024的那個柯文哲又回來了？　遲早會亡於自私、短..

AI需要電力　為何總被簡化為核四答案？

國將衰先賤其師　一場教室內的文明政變正在進行

「四貸同堂」與新青安的債務風險隱憂

相關文章

AI算力中心熱潮　東協四國與台灣搶先機

AI算力中心熱潮　東協四國與台灣搶先機

2026年全球經濟面臨通膨壓力，亞洲新興國家內需放緩，出口成為支撐成長的關鍵支柱。人工智慧與算力中心基礎設施蓬勃發展，為亞洲電子供應鏈注入強..

蔡鎤銘 9小時前

日、韓世足歸國兩樣情　森保一、洪明甫成尷尬對比

日、韓世足歸國兩樣情　森保一、洪明甫成尷尬對比

日本「藍武士」英雄式回歸　700位球迷羽田機場暖心接機

日本「藍武士」英雄式回歸　700位球迷羽田機場暖心接機

巴威快速增強「最快後天變強颱」　下周四起接近台灣

巴威快速增強「最快後天變強颱」　下周四起接近台灣

又双叒取消！25條「中日航線」6月全取消　已持續下滑超半年

又双叒取消！25條「中日航線」6月全取消　已持續下滑超半年

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

AI算力中心熱潮　東協四國與台..

AI算力中心熱潮　東協四國與台..

「中俄聯巡」與稀土反制　中國對..

《虛擬資產服務法》三讀　台灣邁..

經貿辦霸凌案血淚警示　當「大局..

還她公道「更要完成她未竟的談判..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面