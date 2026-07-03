如何看待最近幾份縣市長選舉民調..

▲隨著選戰增溫，各家媒體機構跟民間團體又開始釋出各地縣市長的民意調查結果。（示意圖／震傳媒提供）

●王宏恩／內華達大學拉斯維加斯分校政治系副教授

隨著選戰增溫，各家媒體機構跟民間團體又開始釋出各地縣市長的民意調查結果。其中，許多人最關注的台北、新北、高雄市的選戰，人們的心情也隨著數字高低而跟著起伏，動輒黃金交叉、輾壓、打臉等情緒性字眼不斷出現在媒體版面。

直接看數字比較民調 會引發錯誤推論

然而，大多數媒體以及網友的相關討論，往往是把近期不同媒體的民調直接看數字比較。這樣的比較方式往往導致錯誤的觀察、進而引發錯誤的推論。

假如細看不同的民調，可以發現這些民調的方式並不同，有的是市話手機各一定比例、有的是全手機、有的則甚至只是網站會員或開放網友填答。當抽樣母體不一樣時，就算都是完美的機率抽樣，得到的結果也只是趨近該母體的平均值，而不是全民民調的平均值。

而比較認真的民調公司（假設這些單位都是好了），也都會固定整理、清理自己進行民調的母體清冊。所以在這樣幾輪清理之後，不同民調公司的母體可能就更有一定差異，直接比較不同民調公司在接近時間抽出的結果，然後開始連連看說有趨勢，這顯然有失專業。

先從同一家民調公司的上次結果做起

比較認真的做法，是要先去查同一家民調公司的上次結果。這次民調結果是某方大勝，那跟同一家民調公司幾個月的同一個民調題目結果比起來趨勢到底為何？是勝負縮小了，還是持續領先？這次民調結果是雙方拉鋸，那跟同一家民調公司幾個月的同一個民調題目結果比起來，是持續拉鋸，還是其實差距開始擴大？

要先認知到每一家民調公司都有bias，但是因為問同一群人，所以可以至少看出每一家民調公司旗下這群人變動的方向，這方向才是有資訊的。這也是美國知名民調預測網站538會固定追蹤各種民調、然後評估並平均跨年表現的原因。

假如想要進一步去看門道，那可以看看各家民調公司公布的政黨支持者分布，對應該選區過去的政黨票或總統選舉票的分布，就可以進一步粗估每家民調公司旗下樣本清冊可能的偏差範圍。雖然，這還要考量民調方式、以及總統選舉時外縣市回鄉投票的情形來進行調整。

另外講到政黨分布，最近各家民調共同出現的一個趨勢，就是無黨派的比例又開始過半了。民進黨支持者的比例雖然略大於另兩黨，但都有一半或超過的民眾自認為是無黨派、或不願意說自己的黨派。這可能來自於這段時間各政黨的表現與攻防，使得民眾不願意公開說出來自己支持哪一個黨。

這對於各黨來說，當然是一種機會，也是一種危機。就一方面來說，這代表一些政黨的接近核心的支持者，不願意公開出來背書、也更別期待這些人會幫忙宣傳政績或是幫忙拉票，畢竟他們連自己支持的政黨都不願意公開講。因此，要如何鼓舞這群過去忠心耿耿的支持者，就是各黨操盤手的第一任務。

無黨派比例增多帶來的挑戰

但在同時，這也代表各黨有機會透過策略爭取那些尚未表態的可被說服型選民（persuadable voters）。這些選民可能過去支持不同政黨，但因為看走眼，而現在不想表態。此時這些選民有一些可能單純看自己的荷包投票（pocketbook voter），也會有一些選民變成單一議題型選民，可能是交通、環境、教育、經濟等。假如針對這些選民去特別分析，排列組合找出可以透過單一議題的推動來拉票的方式，就能在它們尚未重新定型時幫自己的政黨拉到選票。

整體來說，目前選戰上還有幾個月，而公投案也還沒定案，整體選戰的主軸跟策略都還不明朗。但按照政黨動員的邏輯，目前的無黨派比例打開一個機會窗口，各政黨應開始思考如何好好的讓核心支持者重新燃起熱情，同時開始對於無黨派選民有策略性地推進，這樣才能逐漸穩健的朝著增加選票的方向發展。

▼各政黨應開始思考如何好好的讓核心支持者重新燃起熱情，同時開始對於無黨派選民有策略性地推進，這樣才能逐漸穩健的朝著增加選票的方向發展。（圖／資料照）

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