戰火下催生的魔笛聲！Modrić的最後一舞　傳承令人驕傲的歷史

▲即使已經40歲，背上10號的存在感依然不變。從2006年入選國家隊以來，參賽五屆，從來不是隨便一個球員都能做到的事。（圖／達志影像／美聯社）

●作者／小林文字燒

身高僅僅172公分，Luka Modrić被隊友高高拋起。小組賽對上巴拿馬，是他達成國際A級賽事200場的偉業。Modrić一如往常地以精湛球技吸引觀眾。擺脫對手、把球牢牢控在腳下；無私奔跑，總能以傳球創造攻勢。他就像一座司令塔，鼓舞隊友，帶領球隊闖進淘汰賽。

即使已經40歲，背上10號的存在感依然不變。從2006年入選國家隊以來，參賽五屆，從來不是隨便一個球員都能做到的事。世界盃開打之前，Modrić曾談到對這項紀錄的感受。

「我好像回到了原點，懷抱夢想的大男孩。從小就一直希望能為國家出賽，但直至今，累積到200場仍讓我感到難以置信。一屆又一屆、不管身為球員還是一個人，我覺得自己仍不斷在成長。」



自從1991年克羅埃西亞宣布獨立起，經歷長達4年的戰爭。Modrić祖父，在家中的房子遭到槍殺。聽見爆炸聲，他曾經逃到俱樂部會所躲著，與到飯店過著避難生活，在戰火下求生存。

曾經指導過他的教練丘斯蒂奇說：「那個時代的孩子們，生活在戰爭的陰暗氛圍中，心中都想著要改變甚麼。『加油吧、我要變得更強』而他們之中最有天份也最努力不懈的，就是Luka Modrić。」

1998年，克羅埃西亞首次參加世界盃就獲得第三名。看到這一幕Modrić心中想著「總有一天我也要那樣」。後來他真的變成了國家隊隊長，帶領克羅埃西亞在2018年世界盃獲得亞軍、2022年卡達世界盃再獲得第三名，一路為祖國點亮希望。

上一屆Modrić被報導是其「最後一舞」，但這次又回到了世界盃舞台。本屆克羅埃西亞的球員，大多是在戰後出生。最年輕的才不過19歲，出生於Modrić國家隊首秀的隔一年。

「Modrić是引領新生代的存在。他把為國家而戰的意義，該如何行動、如何努力、如何貢獻，毫無保留的傳達給年輕球員。能和他一起踢這屆世界盃，是非常美好的事。」

或許，這一次將真的是Luka Modrić的最後一舞。他所傳承的，是令人驕傲和深刻的一段歷史。

▼或許，這一次將真的是Luka Modrić的最後一舞。他所傳承的，是令人驕傲和深刻的一段歷史。（圖／達志影像／美聯社）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文轉載自「小林文字燒/下野本舖｣，以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。