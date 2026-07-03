川普不再支持？為何阻擋馬查多返委內瑞拉賑災　諾貝爾獎白送了？

▲諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）。（圖／路透）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主瑪麗亞．科琳娜．馬查多（María Corina Machado）原本計畫趁著委內瑞拉發生強震、人民急需救援之際返回國內，希望重返政治舞台並協助災後重建。然而，就在她搭乘私人飛機自美國起飛後不久，飛機卻突然接獲通知折返，美方隨後撤回支持，荷蘭政府也因此取消她經由庫拉索入境的安排。

根據《華爾街日報》報導，馬查多原本相信川普政府已默許她返國，但白宮最後改變立場，認為此時返回委內瑞拉，可能破壞目前華府與委內瑞拉新政府之間好不容易建立的合作關係，也可能影響救災工作與區域穩定。之後，馬查多改由巴拿馬嘗試返國，也遭航空公司拒絕。

報導指出，美國政府內部對馬查多存在不同聲音。包括國務卿盧比歐在內，部分官員仍支持她最終重返委內瑞拉、推動民主選舉；但白宮更在意的是目前委內瑞拉局勢是否穩定，以及美國企業是否能恢復投資與能源合作。因此，華府希望她暫時不要回國，以免打亂整體布局。

馬查多不是被委內瑞拉政府擋住 而是被現實政治提醒



分享這則新聞，其實想談的不是委內瑞拉，而是川普外交的本質。馬查多最大的誤判，不是她想回國，而是她以為美國真的把她當成可以共同決策的夥伴。

在國際政治裡，被接見、被稱讚、被拍照，跟真正被支持，是兩回事。很多小國領袖、反對派人物，甚至是所謂盟友，最容易犯的錯，就是把大國領袖的禮貌當成承諾，把華府的掌聲當成保證，把短期利用價值誤解成長期戰略信任。

馬查多過去對川普有很高期待。她相信自己代表民主，也相信川普需要她來證明美國支持委內瑞拉民主轉型。可是川普的外交邏輯一直很清楚：他關心的不是誰最民主，而是誰最能配合美國利益。

誰能穩定局勢、開放資源、讓美國企業進場、讓白宮宣稱外交成功，誰就更有價值。川普政府現在跟委內瑞拉的政府互動良好，馬杜洛的前副手德爾西・羅德里格斯願意配合華府需求、穩住舊政權派系、維持行政運作，因此，她對川普來說，現在比具有民意與道德象徵的馬查多更實用。

所以，馬查多過去可以是民主英雄，但當美國跟委國交易正順手的時候，她的自作主張就變成政治麻煩。需要她時，她是反威權象徵；不需要她時，她就是會打亂布局的人。

這就是大國政治最現實的一面。

大國可以支持你，但不代表你可以有主見。美國可以支持馬查多反對馬杜洛，但不代表美國支持她在自己選擇的時間點回國；美國可以稱讚她是民主象徵，但不代表她可以不聽華府安排。

從這個角度來說，馬查多這次其實不是被委內瑞拉政府擋住，而是被現實政治提醒。當你誤把自己當成大國領袖的兄弟，最後很可能會發現自己只是小弟。

▼馬查多過去對川普有很高期待。她相信自己代表民主，也相信川普需要她來證明美國支持委內瑞拉民主轉型。可是川普的外交邏輯一直很清楚：他關心的不是誰最民主，而是誰最能配合美國利益。（圖／達志影像／美聯社）

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