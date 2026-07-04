傷心橋下春波綠、曾是驚鴻照影來　川普的倒影池爭議





▲林肯紀念堂的倒影池橫臥於林肯紀念堂與華盛頓紀念碑之間，約在1922至1924年間完成。（圖／路透）

●江岷欽／世新大學管理學院院長

宋朝詩人陸游重訪沈園，悲愴的寫下「傷心橋下春波綠，曾是驚鴻照影來」的感慨：春水依舊，故人已遠。2026年華盛頓也有一池傷心的綠，只是埋葬的不是愛情，而是一項過早宣布勝利的工程神話。

林肯紀念堂的倒影池橫臥於林肯紀念堂與華盛頓紀念碑之間，約在1922至1924年間完成；長約2,028英尺，曾經見證1939年非裔女低音大師、葛萊美終身成就獎得主瑪麗安・安德森 (Marian Anderson) 的詠嘆，與1963年馬丁・路德・金恩博士「我有一個夢」的回聲。這裡不是總統的私人水景，而是美國讓人民拿現實與理想對照的地方。

百年老池 不是總統的泳池

報載，這座倒影池長期漏水、沉陷、滋生藻類；2010至2012年的結構重建約耗資3,500萬美元，處理地基、池底、循環與水源，重新開放後仍很快出現藻類。2017年因水生寄生蟲而排水，2019年因水管破裂、循環受損而泛綠。

這份百年病歷早已說明：這不是刷一層漆就能康復的病人，而是結構、水文與生態彼此糾纏的系統。政治人物卻偏愛美容醫學，因為更適合剪綵。

兩百萬美元的承諾 一千六百四十萬美元的帳單

川普最初把整修形容為一至兩週、約180萬美元即可完成。最後，接縫、防水與深藍塗層合約約1,470萬美元，奈米氣泡設備另約170萬美元，合計約1,640萬美元；兩項主要合約均以趕上建國250週年為由，繞過一般政府競標程序，委託自己熟識的包商。

當然，成本增加未必等於浪費；但荒謬的是，一個高舉「打擊浪費、詐欺與濫用」的政府，卻用房地產銷售中心的方式經營國家工程：先低報整修價格，再把帳單稱為雄心，把私人關係稱為效率，把缺乏競標稱為速度。

承包工程的塗層公司曾替川普高爾夫俱樂部施工；取得170萬美元合約的綠化水質服務公司 (Greenwater Services)，又部分由川普的好友兼捐款人持有。雖然這不能證明圖利，但卻足以要求更嚴格的比價、選商與利益衝突說明。畢竟，美國不是會員制俱樂部。

國旗藍只維持了五天

原先，川普把池底顏色命名為「美國國旗藍」，並宣稱工程可維持50年至100年。池子6月6日重新開放，6月11日前後藻類便已出現；6月中旬，藍色表層開始分離。政治語言裡，半世紀有時只比一個新聞週期稍長。

根據衛星分析顯示，6月13日前後的藻量高於至少自2021年以來其他六月影像；水樣辨識出鏈帶藻屬 (Desmodesmus) 綠藻。倒影池水淺、升溫快、日照強、水流緩慢，又有鳥糞、空氣沉降物與氮磷營養，部分設備還曾停機。對藻類而言，這裡是一座陽光免費、沒有退房日期的度假村。

雖然臭氧、過氧化氫與奈米氣泡可處理眼前藻體，卻不能廢除熱量、營養鹽與光合作用。科學，不會因總統震怒而修改因果關係；藻類不讀社群貼文，也不會因被宣布為罪犯便自行認罪。

一道刀痕 改造成一座卸責宮殿

對於倒影池整修工程的挫敗，川普指證歷歷的解釋，是人為蓄意的破壞，而且已經逮捕數名嫌疑犯。事實上，川普的破壞說並非全無事實核心。國家公園管理局官員在法院文件中表示，6月9日曾發現覆蓋泡棉密封材料的填縫膠疑遭利刀或刮鬍刀切割，並有約70個圍欄柱帽被投入池中。對於真正破壞公共財產者，應依法追究。

但接縫切割、藍色表層剝離與藻華現象（Algal Bloom），是三個不同問題。文件沒有說明誰切割、何時切割，也沒有證明局部刀痕造成大面積塗層分離，更沒有證據證明有人投入肥料製造藻華。

川普所稱的切口先是250英尺，再改成300英尺，最後變成350英尺；政府迄今未公開足以證實此尺度的照片、位置圖與鑑識報告。一道裂縫若每次出場都長大一些，通常不是材料具有生命，而是政治敘事正在灌水。

這種修辭從局部真實出發，搭建虛高的因果宮殿：刀痕可能是真的；讓刀痕承擔藻類、剝離、趕工與選材的一切責任，卻只是卸責的建築學。

破壞者不能任命為驗收委員

官方對執法數字的說法曾從5人、6人增加到7人被捕，另有7張聯邦傳票與18份警察報告，但個別罪名及其與6月9日切割事件的關係並未完整公開。被捕不是起訴，起訴不是定罪，更不是藻華的生物學證明。

施工期間已出現氣泡與孔洞疑慮；藻華、設備故障和初始剝離，也早於多起後續逮捕。有人後來觸碰鬆脫材料，可能擴大局部損害，卻不可能倒過來造成較早故障。手銬可以限制人的行動，不能命令時間倒流。

刑事調查應回答誰故意損壞財產；工程調查則必須回答材料是否適用、基面如何處理、膜厚與附著力是否達標、設備為何停機。破壞者可以被起訴，卻不能被任命為工程驗收委員。

卡夫卡筆下的官僚至少要求填表；華盛頓的新版本更有效率：政府先宣布成功，再把失敗列為犯罪現場，最後把二次施工稱作修復破壞。表格省下了，迷宮卻完工了。

「愚而好自用」的現代水景

《中庸》說：「愚而好自用，賤而好自專。生乎今之世，反古之道。如此者，災及其身者也。」「愚」不是智力不足，而是拒絕承認認知邊界；「自用」是把個人直覺當成公共理性；「自專」則是讓權力跨過專業、程序與制度授權。

川普關心倒影池並無不可；問題是，他把私人泳池與高爾夫俱樂部經驗升格為治理百年景觀的最高知識，又把材料科學、生態條件與公開採購視為繁文縟節。

宋襄公在泓水之戰等待楚軍渡河列陣，誤以為失去共同基礎的古禮仍能約束敵人；川普則彷彿站在池畔，等待藻類理解愛國主義。一個等待敵軍守禮，一個等待大自然的忠誠，都把主觀確信當成客觀條件。

「災及其身」不是天譴，而是權力排除專業、摧毀反饋後，由制度內部寄回的帳單。

當公共論壇變成政績防衛區

倒影池向來禁止涉水，卻很少成為由國民兵、警察、監視站、夜間照明與鐵網構成的高強度執法區。政府無法控制藻類，便加強控制觀看藻類的人；技術系統不能證明成功，安全系統便被召來守護敘事。

雨果會為制度失去靈魂而悲嘆；尼采會提醒，與怪物搏鬥者可能長出怪物的面孔；戴高樂大概只會冷冷補上一句：政客最擅長的工程，是在完工之前替自己搭好凱旋門。

6月28日，川普宣稱「犯罪製造的藻類」已經消失，倒影池全面恢復使用；同一天，環保人士與反川普民眾組成的「藻類隊」（Team Algae），以反諷的方式，帶著充氣青蛙與綠色彩球在池畔抗議。強人政治依賴莊嚴；笑聲卻像細針，足以讓過度膨脹的氣球漏氣。

7月4日煙火散去後，池水仍將再次排空修補。真正需要檢查的，不只是池底，而是川普那套把宣傳當驗收、把局部破壞當總體答案、把政治忠誠當材料性能的治理方式。

傷心橋下春波綠，曾是驚鴻照影來。華盛頓這一池綠水沒有埋葬愛情，卻埋葬了一個更現代的幻覺：權力可以命令鏡子，只照出極度自戀的身影。

▼倒影池向來禁止涉水，卻很少成為由國民兵、警察、監視站、夜間照明與鐵網構成的高強度執法區。政府無法控制藻類，便加強控制觀看藻類的人；技術系統不能證明成功，安全系統便被召來守護敘事。（圖／路透）

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