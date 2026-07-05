從中外歷史　看台灣今日的政治困境

▲台灣今日最大的政治困境，不是藍綠之爭，也不是單一政黨的問題，而是民主制度逐漸陷入「否決政治」的困境。（圖／記者徐文彬攝）

●宋慶瑋／教育人員

台灣今日最大的政治困境，不是藍綠之爭，也不是單一政黨的問題，而是民主制度逐漸陷入「否決政治」的困境。行政權與立法權互相牽制，朝野政黨彼此否定，重大政策難以推動，社會共識日益破碎。2024年後形成的「朝小野大」局面，更讓覆議、杯葛、釋憲與罷免成為政治日常，憲政運作陷入長期僵局。從中外歷史看我們自己，應該如何面對？且由紛說。

如果政治人物把國家當成選舉戰場 人民有天會對民主失去信心



兩千多年前的羅馬共和國擁有完善的權力制衡制度，被後世奉為民主政治的典範，然而當政客開始利用群眾情緒打擊政敵，利用制度癱瘓政府，將國家利益讓位給派系利益時，共和國便開始走向崩潰。

當時的元老院與民眾大會彼此對立，政治人物為了爭權奪利，不惜製造社會對立，最終，共和國在無止境的鬥爭中耗盡元氣，迎來凱撒獨裁與帝國時代。

德國建立威瑪共和國，擁有當時世界最進步的民主制度，然而政黨彼此惡鬥，國會陷入癱瘓，政府頻繁更替，人民逐漸對民主失去信心。最後，人民將希望寄託在強人身上，希特勒因此崛起。

十九世紀的美國，南北雙方對奴隸制度的對立愈來愈激烈，國會充斥謾罵與杯葛，甚至發生議員在議場內遭毆打事件，政治議題從政策討論變成價值敵我之爭，妥協空間逐漸消失，最後爆發南北戰爭。

今日台灣何其相似？立法院早已成為政黨表演的舞台，行政機關則是不斷與立法機關互相攻防；人民繳稅養政府，政府卻把大量時間花在政治內耗。

當政治人物每天思考的是如何消滅對手，而不是解決問題，國家便開始衰敗。台灣幾乎所有重大議題，能源政策、教育改革、司法改革、居住正義、少子化、勞保危機，都充滿政治算計，執政黨害怕失票不敢改革，在野黨害怕執政黨加分而全面反對。

台灣面臨的危機除了統獨，還有藍綠意識形態，一群只在乎選票、不在乎歷史評價的政治菁英正在帶頭內耗。以教育為例，從教改、課綱爭議、校園事件處理到校事會議制度，基層教師與學校經常承擔龐大行政壓力，但主管機關卻鮮少檢討政策是否失當。出問題時，責任推給學校；引發爭議時，要求基層自行承擔；制度失靈時，增訂更多的程序，結果問題沒有解決，教育環境逐漸惡化。

台灣最需要的是責任政治，1.建立重大政策跨黨派共識機制，教育、能源、人口與國安政策至少能維持穩定性。

2.改革選舉制度與政治文化，讓政治人物為政見負責，而非只為聲量負責。

3.強化行政官僚專業獨立性，避免主管機關成為政治工具。

4.重建公民教育，培養理性監督而非盲目崇拜的公民。

5.媒體必須回歸第四權角色，而非淪為政黨側翼與流量機器。

如果政治人物繼續把國家當成選舉戰場，把人民當成動員工具，把對手當成敵人，最終，人民有一天會對民主失去信心，當人民開始對民主失望之日，往往就是歷史悲劇開始重演之時。

▼台灣面臨的危機除了統獨，還有藍綠意識形態，一群只在乎選票、不在乎歷史評價的政治菁英正在帶頭內耗。（圖／資料照）

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