和平統一只是國民黨的職責？

▲形勢下中國國民黨須回歸並進一步發展孫中山國家統一思想，堅持「和平奮鬥」，積極構建兩岸和平發展的制度化通道，承擔起重塑台灣社會「中國認同」的一歷史責任。（圖／資料照）

●黃丙喜／ 國家公益發展協進會榮譽會長

形勢下中國國民黨須回歸並進一步發展孫中山國家統一思想，堅持「和平奮鬥」，積極構建兩岸和平發展的制度化通道，承擔起重塑台灣社會「中國認同」的一歷史責任。

廣州中山大學台灣研究所所長朱衛斌29日在第六屆海峽兩岸中山論壇上說的話，犯了單邊訴說的通病。如果把上述的「中國國民黨」，改為「中國共產黨」，「台灣」改為「大陸」，道理是否一樣？中國大陸的學界不妨深思。

台灣民心為何至今認同「維持現況」佔大多數？不能全怪國民黨，共產黨當然也要檢討。積極建構兩岸和平發展的制度化通道是四月鄭習會的主要議題，其中「不獨即不武」則堪稱最重要的共識。

「傳承中山先生精神，共創兩岸同胞福祉」確實是國共兩黨必須共同肩負的民族責任。朱衛斌問《中國國民黨還記得中山先生有關國家統一的教誨嗎？》，他說：國家統一思想是中山先生留給後人寶貴的精神財富。100多年後的今天，中山先生手創的中國國民黨在多個層面與孫中山國家統一思想漸行漸遠，而且是系統性的，全方位的背離。

「朱衛斌對國民黨的指責是非常嚴厲的。」朱駿說的不過份，當天出席此一分論增的台灣學者也許客氣，沒有提出異議。中國國民黨卻不能保持沉默，因為，若想真正繼承中山先生的遺志，在新形勢下進一步發展其國家統一思想，國民黨和共產黨都必須在理念和行動上進行深刻的反思與調整。

從台方的視角來一一回問朱衛斌的觀點

首先，朱衛斌說，孫中山國家統一思想的核心和基石是「中國是一個統一的國家」。國民黨應徹底摒棄在「一個中國」問題上的模糊、曖昧乃至倒退的論述，以清晰的政治立場取信於兩岸人民。

沒有錯，早在1912年，中山先生就強調「各政黨不應計較彼此間的分歧，應共同致力於全國各方面的團結」。國民黨與共產黨當前是在「九二共識」基礎上，推動與大陸的交流，但為何陸方會有在島內或外部勢力干擾下迷失方向的誤解呢？海基會前董事長吳豐山問「中華民國到底存不存在」絕對是關鍵要素，陸方沉默尚能讓台灣民心有模糊的期待，但在参與國際社會上凡事打壓則只會讓彼此距離欲近而不可得。

其次，積極構建兩岸和平發展的制度化通道，如上所述，是鄭習會成果之一。朱衛斌表示，國民黨應繼承2005年「胡連會」所開啟的兩岸和解勢頭，將「和平奮鬥」的精神轉化為具體的政策實踐。而推動兩岸之間的對話交流，不僅是經濟層面的合作，更應包括政治、文化等多層次的對話。第18屆「海峽論壇」上月剛在厦門舉行，和平即是政治議題，民間文化交流也有觸及。而在第6屆《海峡兩岸中山論壇》上的11個分組也有及政治和文化議題，不能無視事實。

今天台灣的問題呢？朱衛斌說，根本上來說還是國共內戰遺留的歷史問題。台灣前副總統呂秀蓮就兩岸問題，在「九二共識」之外，呼籲中國大陸也要正視「九六共識」，即是那年台灣進行了總統直選，所以，事實上，兩岸問題不再只是國共内戰遺留的歷史問題。要兩岸關係的長治久安奠定制度基礎，共產黨也應正視「一個中國，事實表述」的現狀，勇於突破自我。

朱衛斌認為，要發展孫中山的國家統一思想，國民黨就必須重新在島內扛起「中國」的旗幟，國民黨至今仍主張「九二共識」，口口聲聲中華民族，豈無以民族大義為重，或屈從於一時的選舉利益？！

最後，朱衛斌說，對於今天的國民黨，在島內社會，特別是青年一代中，重建對中國歷史、中華文化和中華民族的認同，是一項關鍵而緊迫的任務。好，對共產黨何嘗不是如此？

至於，國民黨應當致力於向台灣同胞闡明國家統一對個人發展、家庭幸福和民族復興的重大意義，釐清「台獨」分裂勢力帶來的災難性後果，這些，國民黨難道沒做？行大於言，共産黨同時拿出具體行動才能使國民黨的作為更能贏得民心。

國民黨在馬英九主政時代提的「不統、不獨、不武」，在鄭習會後可說只剩下「如何統」了。國家民族大事，本來就應務實前瞻，不以人廢言。國民黨在李登輝主政時曾提「國家統一綱領」，不少大陸學者認為可行。兩岸學者共同發揮知識分子救國救民的良知，一起努力吧！

▼國民黨在馬英九主政時代提的「不統、不獨、不武」，在鄭習會後可說只剩下「如何統」了。國家民族大事，本來就應務實前瞻，不以人廢言。（圖／翻攝新華社）

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