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哈蘭德帶挪威闖進8強！　天賦不是被「看出來」而是「留下來」

▲哈蘭德（Erling Haaland）雙喜臨門率挪威以2比1淘汰巴西，隊史首闖8強。圖／達志影像／美聯社）

▲哈蘭德（Erling Haaland）雙喜臨門率挪威以2比1淘汰巴西，隊史首闖8強。圖／達志影像／美聯社）

●作者／小林文字燒

時隔28年再度參加世界盃，挪威作為此屆黑馬，與足球王國巴西交手爭取8強。最後由Haaland梅開二度，帶領挪威以2：1送走巴西。

上半場挪威方針非常粗暴，好幾次大腳把球往前送，利用體型優勢，讓Haaland能夠在前面製造攻勢。最後成功頂破球門。中距離抽射，也充滿了頂級前鋒所需要的力量。

挪威擁有被稱為怪物的Haaland，以及在英超豪門阿森納擔任隊長的Martin Ødegaard。一個北歐小國，為什麼能接連孕育出世界頂級的天才球員呢？

負責挪威青訓的Haakon，播放了一段影片。只看到一個偏瘦的金髮少年，不斷在球前嘗試用左腳射門。球不斷偏到左右兩側、幾乎沒有射正過半次。

「這是16歲Haaland，當時就差不多這種水準。」那段影片，是挪威U16代表隊集訓期間拍攝的，只看到Haaland一個人。那其他球員在哪？他們大多已經搭巴士回飯店了，只有他一個人留下來繼續練習。

Haaland之所以成為世界級前鋒，因為他是失敗最多次的人。在14歲全國集訓的時候，這批教練團曾經在入選25人中，圈出未來會成為最好球員的人選。可是沒有任何一個人看到，Haaland最後會成為頂尖球員。

所以，我們從他身上學到了一件事。在挪威，有一個兒童運動權利。孩子在12歲以前沒有選拔制度、沒有計分板、沒有排名表，所有人必須在相同條件下享受運動。

沒錯，確實也有人認為若提早篩選出有天份的球員，國家隊就會變得更強，例如阿根廷和法國，他們都是這類制度的代表。

不過挪威擔心的是，如果太早加入這個制度，足球會不會將孩子們推開、不再是全民運動？目前在這個北歐小國，12歲男孩有34000人左右，其中就有12000人正在踢足球。三分之一，對一個想發展足球的國家來說是個好成績。挪威只有500萬人口，一旦數字繼續下降，對於足球發展來說會是相當危險的。

所以對他們來說，重點從來不是猜中誰是天才，而是盡可能留下所有想要踢球的人。

Haaland具備了天賦和學習意願。當時，他們之所以沒辦法看出來，那是因為正處於青春期，技術尚未成熟；身體也在快速發展，所以無法得到最好的控制。

Haakon說：「如果要稱他為怪物，那他一定是充滿『智慧的怪物』。」

▼Haaland之所以成為世界級前鋒，因為他是失敗最多次的人。（圖／達志影像／美聯社）

▲挪威哈蘭德第79分鐘頭槌破網幫助球隊破蛋取得1比0領先。（圖／達志影像／美聯社）

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