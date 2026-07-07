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1300噸致癌油的食安考驗　中聯油脂風暴揭開的系統性管理盲區

我們想讓你知道…從食品科學與供應鏈管理的專業視角深入剖析，這場風暴實質上無情地揭開了國內大型食品廠「自主檢驗」的結構性盲點，以及主管機關在危機處理上「法規與庶民體感」的巨大赤字。

▲。（圖／新北市府）

▲這場風暴實質上無情地揭開了國內大型食品廠「自主檢驗」的結構性盲點。（圖／新北市府提供）

●魏季宏／中華國際公共事務參與協會理事長、台灣國際文教公益協會理事長

2026年盛夏，台灣食用油市場再度拉響食安警報。掌握全台約三分之一食用油市場的上游大廠中聯油脂，其生產的大豆沙拉油被驗出含有國際癌症研究機構（IARC）列為一級致癌物的「苯駢芘（BaP）」，濃度高達 8.1 μg/kg，遠超我國法規限量標準（2.0μg/kg）達四倍之多。

這批高達 1300 公噸的問題油品，已流向福懋、福壽、泰山等中游大廠，更進一步蔓延至全台 257 家下游業者，連知名食品品牌、星級飯店、甚至百餘所中小學的營養午餐都無一倖免。

表面上，這是一起單一產品檢驗不合格的突發事件；但從食品科學與供應鏈管理的專業視角深入剖析，這場風暴實質上無情地揭開了國內大型食品廠「自主檢驗」的結構性盲點，以及主管機關在危機處理上「法規與庶民體感」的巨大赤字。

「自驗合格」卻遭下游翻車　戳破「紙上食安」的技術盲點

本案最令輿論譁然的癥結點在於：中聯油脂宣稱將政府規定的每半年檢驗「加嚴至每季檢驗」，且4月份的出廠自主檢驗報告顯示合格，卻在下游南僑油脂的內部自主品管中被驗出異常翻車。同樣一批油，為何會出現「時陰時陽」的荒謬結果？

從食品加工技術來看，這指向了兩個不容忽視的系統性盲區：

1. 巨量儲槽的「非均質性」抽樣死角

1300 公噸是一個極其龐大的物理量。在大型工業儲槽或連續式製程中，油脂可能因為製程前中後期的溫度波動，或原料批次的物理性質差異，導致汙染物質（如苯駢芘）在油體中分布不均。如果企業在進行自主檢驗時，採取的是傳統固定點、靜態的抽樣模式，極容易形成「管中窺豹」的技術死角，驗出「紙上合格」的偽安全假象。

2. 原料轉換與關鍵管制點（CCP）的敏感度失靈

據專家與業界資訊指出，此次風暴的根源，極可能與原料黃豆從原本常用的「美國豆」更換為「巴西豆」有關。進口大豆為應付長途海運，裝船前常需進行高溫烘烤或乾燥處理，而苯駢芘（BaP）正是有機物在高溫燃燒或直火乾燥下極易自然生成的副產物。

在現代食品安全管理系統（如 HACCP）中，「更換原料產地」理應被視為核心的關鍵管制點（CCP）。大廠若僅依賴法規每季一次的例行性抽驗，而未在原料產地轉換的第一時間，針對高溫衍生毒物進行高頻率、地毯式的專案高風險性篩檢，無異於在供應鏈源頭開了一個管理天窗。

通報時差與「20%加工品免下架」　法規與民意的信任赤字

除了製程與原料控管失靈外，供應鏈上下游之間的「通報時差」，更成了污染持續擴散的實質推手。

從4月下游業者內部驗出異常，到中聯油脂於6月底向衛生局通報，中間歷經了長達兩個月的科學釐清與內部確認。雖然企業在法規上或許能以「須進行留樣複驗、確認根本原因」作為程序自辯，但在商業品管與公共安全的拔河中，這兩個月的「灰色地帶」，已讓絕大多數的問題油品在市場上被完全消耗，導致最終主管機關統計時，回收率低到令人扼腕。這暴露出目前《食安法》對於「供應鏈內部異常通報」的強制性與即時性，仍有巨大的修法空間。

更讓社會大眾難以接受的，是食藥署在風暴初期所採取的「分層管理」政策——加工食品若使用問題油比例未達 20% 者，無須預防性下架，僅需「揭露資訊」。

食品科學上或許有「暴露劑量與慢性風險」的學理計算，甚至正如部分專家所言，苯駢芘可在人體內代謝排出。然而，食品安全是一門混雜了公眾心理與社會信任的科學，絕非冷冰冰的統計公式。

對於消費者而言，苯駢芘是一級致癌物，其攝取具有累積性，庶民的真實體感是「一滴都不能接受」，豈能用「未滿20%」的精準微積分來安撫民心？這種切香腸式的政策宣示，不僅未能停損社會恐慌，反而讓依法配合自主揭露的無辜下游品牌，平白遭受池魚之殃。

重塑食安防線　給政府與產業的全面轉型建議

中聯油脂風暴不該只是一場獵巫式的輿論狂歡，而應成為台灣食用油產業與食安政策轉型的催化劑。為補牢這張破網，提出以下三點具體建議：

1. 產業界：推動「隨機多點抽驗」與「獨立第三方複驗」

大宗物資與油脂製造大廠必須揚棄「合規即安全」的消極思維。針對連續性製程，應全面導入動態、隨機、多點的抽樣機制，打破儲槽非均質性的盲點；同時，針對關鍵風險指標，應建立「獨立第三方實驗室」的平行複驗機制，用外部客觀的檢驗力量，打破內部品管的盲區與利益拉扯。

2. 主管機關：修正預防性下架機制，建立即時「食安數位地圖」

針對無安全劑量閾值的一級致癌物或蓄意違規之毒物，食藥署應修正現行過時的比例原則，只要源頭確認違規，下游產品不論稀釋比例多低，在釐清安全無虞前，一律應採取預防性全面下架，以捍衛政策的公信力。此外，中央應強制要求大宗油脂業者將出貨物流全面數位化，建立即時追溯系統，一有異狀可在數秒內精準鎖定並發布警示，而非依賴地方衛生局耗時數日的公文往返。

3. 法制面：優化「自主通報」免責與「吹哨者」獎勵機制

在此次事件中，下游廠商依內部品管發現異常並促成後續通報，其積極作為應予以肯定。政府應進一步優化法制，對於供應鏈中率先發現問題、主動依法積極通報的「良心企業」，給予明確的行政免責與商譽保護，激勵產業鏈內部形成「互相牽制、集體除毒」的健康生態。

結語

距離台灣當年的油品風暴已過去十餘年，中聯油脂事件再次敲響了警鐘：食安的防線從來不在於法規文字印得有多完美，而是在於企業對風險的敬畏程度，以及政府捍衛國民健康的決心。

期盼此次跨部會與檢調的實地勘查，能真正找出高溫製程與原料含水率的科技真相，並藉此機會徹底整頓國內製油業的管理盲區。唯有以鐵腕補上漏洞、以透明重塑信任，台灣人民的餐桌才能真正迎來海晏河清的一天。

▼距離台灣當年的油品風暴已過去十餘年，中聯油脂事件再次敲響了食安警鐘。（圖／新北市府提供）

 ▲新北50校曾用中聯問題油，市府宣布已全數封存下架。（圖／新北市府）

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