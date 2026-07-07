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中國核潛艇射向太平洋！　向美國發出訊號「也瞄準台灣的信心」

我們想讓你知道…解放軍飛彈射向太平洋，台灣不能只看射程，不是又只想著如何對中方表達不滿來換取支持，更應該看看台灣內部裂痕有多深。

▲中共海軍7月6日進行潛射戰略飛彈試射畫面。（圖／翻攝「人民海軍」公眾號）

▲中共海軍7月6日進行潛射戰略飛彈試射畫面。（圖／翻攝「人民海軍」公眾號）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

中國軍方週一宣布，解放軍海軍從核動力潛艦試射一枚遠程彈道飛彈，飛彈攜帶模擬彈頭，射向太平洋指定海域。北京方面強調，這是年度軍事訓練計畫的一部分，符合國際法，也不針對任何特定國家或目標。不過，對周邊國家而言，這樣的說法顯然很難讓人安心。

澳洲、日本、紐西蘭等國迅速表達關切。澳洲外交部長黃英賢表示，中國事前雖然曾通知澳洲，但這類測試仍會破壞區域穩定。日本則對中國軍事活動升高表達嚴重關切。紐西蘭也注意到，飛彈試射進入南太平洋相關區域，對區域安全與無核秩序帶來壓力。

目前外界尚未完全確認中國此次試射的飛彈型號。不過，軍事分析人士研判，可能是巨浪-2或更新型的巨浪-3潛射彈道飛彈。這類飛彈具備攜帶核彈頭能力，射程足以覆蓋印太乃至更遠距離。

若這次測試確實是從核潛艇發射，並飛向太平洋，就不只是一次技術測試，而是中國海基核嚇阻能力的公開展示。這也是為什麼這次試射引起高度關注。中國過去多數遠程飛彈測試偏向在內陸或可控區域進行，避免過度刺激周邊國家。

2024年9月，中國曾從海南向太平洋試射洲際彈道飛彈，當時已被視為數十年來罕見的公開展示。這次若再加上「核潛艇」與「潛射彈道飛彈」兩個元素，意義就更不一樣：北京正在告訴外界，中國不只擁有陸基核力量，也在穩步強化海基核反擊能力。

中國傳遞3個政治訊號　希望把複雜兩岸問題簡化成軍事差距

這次中國核潛艇試射遠程彈道飛彈，表面上是軍事測試，真正傳遞的是政治訊號。

第一個訊號是對內。解放軍近年歷經火箭軍與軍方高層整肅，北京可以藉此向內部證明，戰略核力量沒有因人事清洗而失去運作能力。

核潛艇試射成功，對中共高層來說，是重建軍隊信心、展示軍事現代化成果，也是在告訴國內：解放軍仍在前進，國家安全仍掌握在黨手裡。

第二個訊號是對美國及美國的印太盟國。中國不是要告訴美國「我已經比你強」，而是要告訴美國「你若介入印太衝突，成本會越來越高」。

潛射彈道飛彈的意義，不是拿來打台灣，而是用來嚇阻想介入台海或南海衝突的外部力量。美國仍有軍事優勢，但北京要讓華府知道，這種優勢成本只會更高，而且絕對不會是沒有風險。

第三個訊號則是對台灣。嚴格說，台灣不是這種飛彈的主要軍事目標。兩岸距離太近，中國若要對台灣施壓，有太多更直接、更便宜、更有效的軍事工具，不需要動用核潛艇發射遠程彈道飛彈。

但是，這類試射會對台灣產生心理效果。它會讓部分台灣民眾覺得：解放軍愈來愈強，美國就未必敢來，台灣再怎麼準備也沒用。如果美方沒有強硬表態，則北京希望的效果就會更清楚呈現，也就是飛彈不是只射向太平洋，也是射向台灣社會的信心。

在台灣內部政治高度對立的情況下，中國每一次大型軍事展示，都會被不同陣營拿來強化自己的論述。一方會說，中國太強，美國不可靠，台灣不要挑釁，乾脆降低對抗；另一方會說，中國威脅更大，台灣必須加速軍備，準備單獨抵抗。

兩種說法看似相反，但其實都一樣是進入北京希望台灣陷入的框架：把複雜的兩岸問題簡化成軍事差距問題。

但台灣面對兩岸局勢，不能也無法單獨從軍事競爭角度來思考。

兩岸之間如果要說台灣競爭力，台灣的優勢不會是軍事，而是科技，是產業鏈，是人才，是民主社會的彈性，是自由環境下如果願意就可能保有的中華文化。

北京當然希望台灣只討論飛彈、軍艦、戰機，因為一旦只比軍事規模，台灣一定容易焦慮。但如果台灣能把問題放大到政治韌性、社會團結、產業安全、國際信任與民主治理，台灣就不是完全沒有優點的一方。

▼北京當然希望台灣只討論飛彈、軍艦、戰機，因為一旦只比軍事規模，台灣一定容易焦慮。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼。（圖／達志影像／美聯社）

問題是　台灣自己有沒有能力守住這些優勢？

能不能保有台灣具有競爭力的條件，才是台灣需要擔心的地方。解放軍飛彈試射當然值得警惕，但比飛彈更可怕的，是台灣內部已經習慣把彼此當敵人。

批判不同意見是民主自由制度賦予的權利，但批判之後若沒有理性討論，只剩下羞辱、貼標籤與動員仇恨，這樣的自由恐怕對台灣不會有幫助。

台灣最大的脆弱，不是飛彈，而是社會裂痕越來越深，政治人物卻還在用裂痕換選票。

如果政治只剩下贏過對方，卻沒有能力讓國家往前，這樣的勝利其實很空。贏了選舉，卻讓社會更分裂；拿了權力，卻無法凝聚國家共識；每天喊保台，卻讓人民越來越不相信彼此，這不是安全戰略，這只是政治消耗。

北京的軍事演習最成功的地方，未必是讓美軍退卻，而是讓台灣人懷疑自己。只要台灣內部開始相信「反正沒有人會幫我們」、「反正再努力也沒用」、「反正對方陣營才是台灣最大問題」，那兩岸之間的心理戰，就已經達到效果。

因此，這次核潛艇試射真正給台灣的提醒不是「中國又有新武器」，而是「台灣還有沒有共同意志」。軍事準備當然重要，但台灣更需要政治人物理解，團結不是口號，而是國家安全的基礎。沒有團結的社會，再多軍購都會被懷疑；沒有信任的民主，再多盟友承諾都會被削弱；沒有共識的台灣，再強的產業優勢也可能被內耗拖垮

解放軍飛彈射向太平洋，台灣不能只看射程，不是又只想著如何對中方表達不滿來換取支持，更應該看看台灣內部裂痕有多深。

▼解放軍飛彈射向太平洋，台灣不能只看射程，不是又只想著如何對中方表達不滿來換取支持，更應該看看台灣內部裂痕有多深。（圖／達志影像／美聯社）

 

▲▼。（圖／達志影像／美聯社）

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