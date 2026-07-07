日本與中國鬥得兇　台灣不要躁進盲動！

▲中日戰略衝突嚴重化，台灣並非只是「被拖下水」，而是已經處於衝突的風暴核心與核心節點。（圖／路透）

●陳國祥／前《中國時報》總編輯、前《中時晚報》社長

中國和俄羅斯兩軍上週末派轟炸機共同飛越宮古海峽後，7月5日又在山東青島集結多艘軍艦潛艇，展開年度海上聯合演習，之後赴太平洋相關海域聯合巡航。日本方面稱，中國軍艦6月下旬以來頻繁橫跨日本周邊水域要道，目前至少有七艘軍艦部署在西太平洋。

在此之前，針對日本與菲律賓啟動台灣以東海域劃界談判，中國大陸將其海警在相關海域的活動升級為「常態化執法巡查」，宣告中國「堅決維護國家領土主權和海洋權益」。「常態化」意味著以連續執法行動宣示主權。其他方面的對峙行動持續展開，互不相讓，把兩國戰略對抗提升到新的高度。

日本安全戰略顯著的轉向

自二十一世紀第二個十年以來，東亞地緣政治格局經歷了深刻變革。隨著中國綜合國力的快速提升與區域影響力的持續擴大，日本作為美國在亞太地區最關鍵的軍事同盟夥伴，其國家安全戰略發生了自二戰結束以來最為顯著的轉向。日本與中國之間的戰略對抗態勢正在持續加劇，深刻影響著東亞乃至全球的安全格局。

日本對區域安全架構的主動塑造野心，最早可追溯至安倍晉三時期。安倍在2007年於東亞峰會上首次提出四方機制構想，進而提出「自由開放的印太」概念，此後美日印澳四方安全對話被重新激活並逐步機制化。

石破茂出任日本首相後，進一步推動區域安全構想的升級。他在當選自民黨總裁後，明確將建立「亞洲版北約」作為其外交政策的核心方向之一，聲稱要「與西方盟友共同遏制中國」。

這一構想遭到美國、印度和澳大利亞的明確拒絕，但其核心意圖彰顯於世，就是要通過機制創新爭奪區域規則制定權，重塑日本在亞洲的戰略影響力。

日本在區域安全架構上的另一重大突破，體現於其提出的「單一戰區」構想。2025年3月，日本防衛大臣中谷元在東京日美防衛首腦會談中首次提出此構想，獲得美國國防部長赫格塞斯的支持。

該構想的核心理念是將朝鮮半島、東海、台海、南海和周邊地區整合為單一戰區，日本將在此基礎上加強與美國、韓國、菲律賓、澳洲等國的夥伴關係，以因應中國的挑戰。

跨領域作戰力量的整合

這一構想的提出，標誌著日本試圖在美日安保體制的基礎上，將東海和南海的區域安全進行一體化整合。其本質是日本「統合作戰司令部」建設的延伸，旨在突破傳統陸海空自衛隊各自為政的局限，實現跨領域作戰力量的整合，主要意圖在於集體安全保障的強化。

如果說上述構想反映了日本戰略意圖的轉變，那麼2022年底出台的「安保三文件」則標誌著日本安保戰略在法理層面的根本性突破。這三份文件構成了當前日本防務政策的頂層設計，首次明確寫入「反擊能力」，即「對敵方導彈發射基地等目標進行有效反擊的能力」。

這一舉動從根本上突破了日本戰後長期奉行的「專守防衛」原則，意味著自衛隊將首次具備對他國領土目標實施直接打擊的能力。這不只是防禦策略的調整，更是軍事指導思想的根本轉變，本質上是對進攻性戰力的法理鋪墊。

為支撐戰略轉型，日本徹底打破了二戰後防衛開支不超過國內生產總值1%的不成文規定，還加速構建「防區外打擊能力」，對外緊急採購美製「戰斧」巡航導彈，同時將12式反艦導彈射程從目前的200公里大幅提升至1000公里以上。

日本加速與區域國家構建準同盟關係

在對外戰略互動方面，日本加速與區域國家構建準同盟關係。2024年7月，日本與菲律賓正式簽署《互惠准入協定》，這是繼澳洲、英國之後的第三份具有準聯盟性質的安保合作文件，也是日本與亞洲國家簽署的唯一一份此類協定。這標誌著日菲安保合作已具有準聯盟屬性。與此同時，日本與韓國、澳洲等國的戰略互動也顯著增強，逐步構建起覆蓋東海、台海、南海的區域安全網絡。

面對日本安保戰略的系統性轉型，中國採取了強勢應對。2024年3月，中國國家安全情報工作報告首次提出：美日企圖將台海、東海、南海「三海聯動」形成包圍圈，認為日本圖謀以軍事介入台海和南海。

報告揭示，美日菲三邊安全合作已成為美日機制化介入南海、推進「三海聯動」的新管道。日本配合美國「三海聯動」戰略，意在分散中國在東海的戰略投入，並換取美國在東海問題上的對日實質性支持。

針對這一態勢，中國提出了「近海治理」戰略，通過立法和官方聲明進一步清晰化海洋權益主張，通過海上軍事和維權行動堅定維護島礁主權的核心利益。在軍事層面，中國的應對尤為強硬。2024年4月，美菲日等國舉行「肩並肩」聯合軍事演習，演練設置了南海自由航行、多域戰特遣隊實施航道封鎖、兩棲作戰力量實施島礁奪占等科目，劍指中國。

作為回應，解放軍採取東西夾擊態勢。遼寧艦航母編隊赴西太平洋海域開展遠海訓練，在與那國島和西表島之間的國際水道航行。與此同時，中國076型兩棲攻擊艦首艦四川艦於2024年12月下水，創新應用電磁彈射和攔阻技術，可搭載固定翼飛機、直升機和兩棲裝備。中國還將管轄權擴及台灣東部海域，進一步強化對第一島鏈的戰略威懾。另外，在稀土出口日本的管制上，則力圖滴水不漏。

朝安保三文件「專守防衛」突破

日本已從「東亞單一戰區」構想朝安保三文件「專守防衛」突破，以二戰以來前所未有的速度和力度推進其安保戰略的進攻性轉型。這一轉型既源於日本對中國崛起的戰略焦慮，也反映了日本試圖突破戰後體制束縛、重塑區域安全秩序的長期野心。中國則以「三海聯動」的戰略判斷為基礎，通過「近海治理」和強勢軍事部署予以堅決回應。

中日兩大東亞強國之間的戰略對抗，正在從外交博弈走向軍事層面的實質性較量，其發展走向將深刻決定亞太地區未來數十年的安全格局。

台灣處於衝突的風暴核心與核心節點

中日戰略衝突嚴重化，台灣並非只是「被拖下水」，而是已經處於衝突的風暴核心與核心節點。

自 2025 年底日本首相高市早苗發表「台灣有事即日本存亡危機事態」後，中日外交與經濟對峙已陷入惡性循環。對台灣而言，中日衝突與台海局勢已經完全共振，主要體現在以下三個層面：

台灣已成為中日博弈的「政治與戰術牌」。中國以台海施壓日本：北京為了反制日本的強硬路線，往往將軍事壓力轉嫁至台灣。解放軍在台海周邊的常態化軍演、海警東部海域執法，本質上兼具「警告東京」的戰略功能。 中日直接爆發全面戰爭的機率雖低，但若在釣魚台（尖閣諸島）或東海發生局部擦槍走火，北京極可能順勢發動對台軍事行動。

日本西南諸島（如與那國島、石垣島）與台灣近在咫尺。中日一旦在東海爆發衝突，其封鎖線與禁航區必然涵蓋台灣北方與東方海域。美日安保的連帶效應：駐日美軍基地是美軍干預印太的核心。一旦中日爆發軍事衝突，美軍必然介入，台灣東部海域與空域將成為美、日、中三方爭奪制海權與制空權的主戰場，台灣在防空與海巡上絕無置身事外的空間。

台灣的關鍵戰略生路在於提升價值而非一頭腦熱，避免過度捲入中日兩國角力。須知，中日衝突的本質仍是中日兩國的權力博弈，台灣社會與政治人物應避免過度高調情緒投入。若日本未來因民意壓力調整政策，台灣若過於躁進，恐面臨戰略反噬或孤立。

台灣與日本的戰略關係雖然一衣帶水，但既已經處於衝突的風暴核心與核心節點，就必須慎之又慎，一方面不要幻想與日本建立戰略共同體關係，畢竟日本如何回應中國大陸的作為，仍將以自我利益為優先考量，台灣沒有必要因涉入中日衝突而增加安全風險；另一方面，必須避免沒有實質意義的「內宣」行動，比如行政院長卓榮泰前一陣子「自費」前往日本觀賞棒球賽，既無益於提升台日關係，反而可能因為保密約定與默契遵守等技術性問題而傷感情，於大局有害無益。

▼台灣與日本的戰略關係雖然一衣帶水，但既已經處於衝突的風暴核心與核心節點，就必須慎之又慎，一方面不要幻想與日本建立戰略共同體關係，畢竟日本如何回應中國大陸的作為，仍將以自我利益為優先考量，台灣沒有必要因涉入中日衝突而增加安全風險。（圖／總統府提供）

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