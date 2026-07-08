從跨境事件　看中共威權治理模式的警訊

▲印太戰略智庫執行長矢板明夫6日在台中演講後遭襲濺血，引發社會對跨境施壓與國家安全的討論。（資料照／記者林敬旻攝）

●張亞柔／自由業

印太戰略智庫執行長矢板明夫6日在台中演講後遭襲濺血，引發社會對跨境施壓與國家安全的討論。目前案件仍在司法調查中，相關事實應由法院依法認定。然而，無論最終調查結果如何，任何人企圖以暴力威脅、恐嚇或干預他人的言論自由，都值得社會高度警惕。

真正有自信的政府回應質疑 而不是讓不同意見者生活在恐懼

中國共產黨因打壓異議人士、限制新聞自由、壓縮公民社會空間而受到國際關注，許多國際人權組織指出，中共政府對政治異見人士、維權律師、獨立媒體及少數族群的管控，已引發廣泛的人權爭議，這些批評並非針對中國人民，而是針對執政體制及其施政方式。

民主社會的核心價值，在於人民可以自由發表意見，即使立場不同，也應透過公開辯論、理性討論來解決分歧，而不是依靠暴力或恐嚇。若任何政治力量試圖將威權治理模式延伸到境外，以威脅、騷擾或攻擊方式壓制批評者，不僅侵害個人安全，更挑戰民主法治與言論自由。

司法機關應依據證據查明真相。如果案件證實涉及有組織的跨境施壓、境外指使或其他違法行為，就應依法究辦，追究所有相關責任人的法律責任。同時，也應避免未經證實便對個人或群體作出定論，確保司法程序的公平與公正。

面對威權挑戰，民主社會更應堅守法治原則。保障言論自由、維護人身安全、尊重司法獨立，是任何自由社會不可妥協的底線。唯有讓法律發揮作用，以公開透明的程序追求真相，才能真正維護民主制度與社會信任。

暴力不能取代辯論，恐嚇不能壓制真相。任何政權若以威權手段回應不同聲音，只會加深外界對其治理方式的疑慮。真正有自信的政府，應接受批評、回應質疑，而不是讓不同意見者生活在恐懼之中。

▼中國共產黨因打壓異議人士、限制新聞自由、壓縮公民社會空間而受到國際關注，許多國際人權組織指出，中共政府對政治異見人士、維權律師、獨立媒體及少數族群的管控，已引發廣泛的人權爭議。（圖／翻攝新華社）

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