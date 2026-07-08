ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

從跨境事件　看中共威權治理模式的警訊

我們想讓你知道…暴力不能取代辯論，恐嚇不能壓制真相。任何政權若以威權手段回應不同聲音，只會加深外界對其治理方式的疑慮。真正有自信的政府，應接受批評、回應質疑，而不是讓不同意見者生活在恐懼之中。

▲。（圖／記者林敬旻攝）

▲印太戰略智庫執行長矢板明夫6日在台中演講後遭襲濺血，引發社會對跨境施壓與國家安全的討論。（資料照／記者林敬旻攝）

●張亞柔／自由業

印太戰略智庫執行長矢板明夫6日在台中演講後遭襲濺血，引發社會對跨境施壓與國家安全的討論。目前案件仍在司法調查中，相關事實應由法院依法認定。然而，無論最終調查結果如何，任何人企圖以暴力威脅、恐嚇或干預他人的言論自由，都值得社會高度警惕。

真正有自信的政府回應質疑　而不是讓不同意見者生活在恐懼

中國共產黨因打壓異議人士、限制新聞自由、壓縮公民社會空間而受到國際關注，許多國際人權組織指出，中共政府對政治異見人士、維權律師、獨立媒體及少數族群的管控，已引發廣泛的人權爭議，這些批評並非針對中國人民，而是針對執政體制及其施政方式。

民主社會的核心價值，在於人民可以自由發表意見，即使立場不同，也應透過公開辯論、理性討論來解決分歧，而不是依靠暴力或恐嚇。若任何政治力量試圖將威權治理模式延伸到境外，以威脅、騷擾或攻擊方式壓制批評者，不僅侵害個人安全，更挑戰民主法治與言論自由。

司法機關應依據證據查明真相。如果案件證實涉及有組織的跨境施壓、境外指使或其他違法行為，就應依法究辦，追究所有相關責任人的法律責任。同時，也應避免未經證實便對個人或群體作出定論，確保司法程序的公平與公正。

面對威權挑戰，民主社會更應堅守法治原則。保障言論自由、維護人身安全、尊重司法獨立，是任何自由社會不可妥協的底線。唯有讓法律發揮作用，以公開透明的程序追求真相，才能真正維護民主制度與社會信任。

暴力不能取代辯論，恐嚇不能壓制真相。任何政權若以威權手段回應不同聲音，只會加深外界對其治理方式的疑慮。真正有自信的政府，應接受批評、回應質疑，而不是讓不同意見者生活在恐懼之中。

▼中國共產黨因打壓異議人士、限制新聞自由、壓縮公民社會空間而受到國際關注，許多國際人權組織指出，中共政府對政治異見人士、維權律師、獨立媒體及少數族群的管控，已引發廣泛的人權爭議。（圖／翻攝新華社）

▲▼。（圖／翻攝新華社）

想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►「中俄聯巡」與稀土反制　中國對日本的孤島化戰略

►AI算力中心熱潮　東協四國與台灣搶先機

►《虛擬資產服務法》三讀　台灣邁向數位金融新紀元

投稿
申訴
關鍵字: 張亞柔 雲論 矢板明夫 中國 跨境 台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
從跨境事件　看中共威權治理模式的警訊
2026世界盃足球賽帶動激情經濟！　十大熱門商機排..
搖籃到墳墓的守護　你不可不知的「生命法學」
日本與中國鬥得兇　台灣不要躁進盲動！
中國核潛艇射向太平洋！　向美國發出訊號「也瞄準台灣..

推薦閱讀

搖籃到墳墓的守護　你不可不知的「生命法學」

中國核潛艇射向太平洋！　向美國發出訊號「也瞄準台灣..

日本與中國鬥得兇　台灣不要躁進盲動！

從跨境事件　看中共威權治理模式的警訊

從事後避孕藥到人工生殖　重新思索藥物與科技下的女性..

終結零成本濫訴　廢除校事會議刻不容緩

1300噸致癌油的食安考驗　中聯油脂風暴揭開的系統..

2026世界盃足球賽帶動激情經濟！　十大熱門商機排..

《民族團結進步促進法》 以法之名　行廢法之實

「中俄聯巡」與稀土反制　中國對日本的孤島化戰略

相關文章

矢板明夫稱台灣說不出日總督是教育缺憾　作家：不知跟遇襲有無關係

矢板明夫稱台灣說不出日總督是教育缺憾　作家：不知跟遇襲有無關係

境施暴」。對此，作家顏擇雅今（8日）則提到，矢板明夫6/28發文「今天台灣很少人能說出十九位日本總督的姓名，是台灣歷史教育最大的缺憾」，自己..

3小時前

2026世界盃足球賽帶動激情經濟！　十大熱門商機排行一次看

2026世界盃足球賽帶動激情經濟！　十大熱門商機排行一次看

搖籃到墳墓的守護　你不可不知的「生命法學」

搖籃到墳墓的守護　你不可不知的「生命法學」

矢板明夫遇襲案　陸委會：中共「民族團結促進法」後首件跨境鎮壓

矢板明夫遇襲案　陸委會：中共「民族團結促進法」後首件跨境鎮壓

快訊／中國男廖港發「受僱攻擊」矢板明夫裁定收押

快訊／中國男廖港發「受僱攻擊」矢板明夫裁定收押

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

搖籃到墳墓的守護　你不可不知的..

搖籃到墳墓的守護　你不可不知的..

中國核潛艇射向太平洋！　向美國..

日本與中國鬥得兇　台灣不要躁進..

從跨境事件　看中共威權治理模式..

從事後避孕藥到人工生殖　重新思..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面