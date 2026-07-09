核武陰影下的台海衝突　未來第一聲警報不會是船團集結出港

▲依據導彈射程及功能合理推測，北京針對的對象應是美國或者日本，並非台灣。（圖／VCG）

●荊元宙／淡江大學外交與國際關係學系兼任教授

冷戰時期，美國與蘇聯皆擁有所謂「相互毀滅保證」的核打擊能力，也正因雙方都明白全面戰爭一旦爆發，核武被使用的風險可能失控，因此美蘇之間始終避免爆發直接軍事衝突。核武的特別之處就在於其殺傷能力大到反而無人敢將其用於戰場，其主要目的在於嚇阻對手不敢輕易跨越戰爭門檻。

依據導彈射程及功能推測 北京針對的對象應是美日並非台灣

這套邏輯至今雖並未消失，但在今日國際環境中，核武的角色卻已多樣化，俄烏戰爭提供了一個重要參照。俄羅斯總統普丁過去以來曾數次發出威脅使用戰術核武的訊號，然而即使目前所見，克里米亞甚至莫斯科皆已遭到攻擊，至今仍未動用核武，這說明擁核大國仍受到某種「核武紀律」約束。

眾所皆知，俄羅斯擁有數量龐大核武，但核武卻似乎無用武之地，並未對贏得戰爭發揮實質作用，這使得核武在現代戰爭中的功能開始受到質疑。

然而揆諸現實，北約至今仍避免直接派兵與俄軍交戰，西方軍援也長期受到升級風險約束。因此，核武在俄烏戰爭中的功能，並非直接幫助俄軍消滅烏軍有生戰力，而是間接迫使外部強權在介入方式、援助力道與攻擊範圍上自我設限，這一點對台海有著重要的參考意義。

北京近年加速發展三位一體核能力，應放在這個脈絡下理解。2024年，北京向太平洋試射陸基洲際彈道飛彈；2025年九三閱兵中展示空基驚雷-1、海基巨浪-3與陸基東風系列飛彈；2026年7月6日，解放軍海軍又由戰略核潛艦向太平洋公海海域發射攜帶訓練模擬彈頭的潛射戰略飛彈，引發日本、澳洲與紐西蘭高度關切，這些活動正在讓北京的核能力從紙面數據走向可視化。

依據導彈射程及功能合理推測，北京針對的對象應是美國或者日本，並非台灣。亦即北京正在強化對美日介入台海的反介入能力，目的在使他們相信，介入台海可能引發美中核大國對抗，從而提高美日對戰爭成本與風險的計算。

幾個理由 降低北京將核武用於攻擊台灣的意願

首先，台灣距離中國本土極近，核武所造成放射性落塵、環境汙染影響，極能反噬中國沿海地區，尤其是福建、廣東、浙江等經濟與軍事重鎮。

其次，北京對台政策主要建立在「統一」而非「毀滅」之上。以核武攻擊台灣，會使「民族復興」與「兩岸一家親」等政治論述徹底破產。

第三，核武攻台將使北京立即承受高昂的國際政治代價，並可能觸發美日及其他國家更強烈的介入。

最後，從軍事效益看，台灣面積有限、人口與軍事設施高度混合，北京若欲癱瘓台灣防衛能力，使用常規攻擊與灰色地帶手段，比核武更具可控性與政治彈性。因此，核武在台海情境中的主要功能，並非直接打擊台灣，而是作為對美日介入的高層次嚇阻工具。

換言之，北京核武的主要作用，其實是在上層壓制美日；真正用來對台灣施壓的，則是下層的灰色地帶工具。未來台海衝突中，傳統登陸作戰將是北京最後選擇，更可能結合海警、海上民兵、無人系統、網路攻擊、認知作戰與準封鎖行動，在低於全面戰爭門檻的狀態下，持續消耗台灣軍事、社會與政治承受力。

這正是北京對台海的總體軍事戰略--「核嚇阻支撐灰色地帶作戰」。北京透過核力量展示，提高美日介入門檻，為灰色地帶作戰撐起戰略遮罩。所以對台灣而言，北京核武的危險，不在於它可能使用核武攻擊台灣，而在於它將讓美日介入更加遲疑，並讓北京更有信心在核陰影下推進灰色地帶壓迫。

因此，未來台海危機的第一聲警報，不會是船團集結出港，轉而可能是戰略飛彈試射、核潛艦活動、火箭軍戰備展示，甚至空基核力量的高調演訓。

單一長程導彈試射不代表戰爭即將啟動，不必過於憂慮。但若核力量展示與大規模軍演、海警封控、無人機活動、網攻、認知戰、戰備動員同步出現，就代表北京正在為重大行動塑造反介入環境，台灣必須提高警覺。

因此台灣需要建立更完整的預警判讀框架，把戰略飛彈試射、火箭軍動態、核潛艦活動、空基核平台展示、海空軍演訓、海警行動、網路攻擊與輿論操作放在同一個平台中分析，才能獲得完整的預警情報。

▼未來台海危機的第一聲警報，不會是船團集結出港，轉而可能是戰略飛彈試射、核潛艦活動、火箭軍戰備展示，甚至空基核力量的高調演訓。（圖／路透社）

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