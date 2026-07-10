盧秀燕與蔣萬安的夢幻選戰

▲在年底九合一選舉過程中誰能表現突出並且在全國輔選上真正發揮最大的政治效果或輸贏成敗，誰就很可能水到渠成，眾望所歸，目前看起來，還是盧秀燕與蔣萬安的政治機會最高吧。（圖／記者游瓊華攝）

●陳淞山／專欄作家

台灣的選戰千奇百怪，無奇不有，兩任台中市長即將屆滿的盧秀燕，到處趴趴走，全台大輔選，外界都相當清楚她是奔著準備參選總統的執政之路而去的政治操作，原本在去年三、四月間，她是有相當積極的意願參選國民黨黨主席的，未料後來臨陣退縮沒有登記參選，最後則由鄭麗文突然殺出重圍選上國民黨主席。

當然，也因此造成後來國民黨內親中與親美路線的重大歧見，成為國民黨內在對美軍購問題上的政治爭議與內訌隱憂，至今在盧秀燕與鄭麗文，甚至韓國瑜院長相繼訪美後在「接待規格」方面的政治較勁，還被外界普遍認為這是他們爭取明年國民黨提名總統參選人的政治前哨戰。

盧秀燕儼然就是「總統級」政治攻擊手 走親美路線與鄭麗文互別苗頭

正因為如此，為了彌補外界認為盧秀燕放棄參選黨主席，不敢「承擔」國民黨準備政黨輪替，打敗民進黨而取得中央執政責任的「口實」，盧秀燕在今年六月開始擺脫「盧媽媽」的政治形象，到各地的國民黨縣長候選人縣市積極拜訪並參加各種各樣的「類站台」輔選活動，試圖扮演「老母雞」的角色來推銷候選人，也不時出擊砲打民進黨的中央執政缺失與弊病，最近在致癌油食安風暴問題上不僅對台中市的涉案業者依法採取重罰鐵腕，也對中央蓋牌、延後公布或規定致癌物比例在20％以下就不用下架的行為都表示無法認同也不會配合，採取「1滴都不行」的最高標準！

盧秀燕儼然就是「總統級」的政治攻擊手，讓行政院長卓榮泰的政治失能與總統賴清德的食安第一、該下架就下架、該究責就究責的政治宣示「形同廢話」，只能硬生生的被比下去，畢竟，至今都還沒有看到有人下台負責！

緊接著在彰化縣舉辦的「2026中部地區企業座談會」中，中部5縣市首長齊聚一堂，盧秀燕還特別強調，中部有全台最完整的工業產業鏈，適合發展無人載具產業為台灣第二座護國神山，中部5縣市長都是造山者，因為無人載具必須用到的許多關鍵零組件、螺絲、機械構件及工具機等，全都是在中部，無人載具也會用到的航太、晶片、材料等領域，這些產業也都在中部，也因此美國在台協會日前也與台中市政府共同舉辦論壇，要在台灣打造無人載具產業，台灣的下一座護國神山就在中部。

盧秀燕不僅把中部5縣市的產業經濟未來願景與這些國民黨籍縣市長連結在一起，甚至幫一起出席的國民黨台中市長候選人、立法院副院長江啟臣趁機拉抬聲勢，同時也刻意連結與無人機研發、製造與採購最有關係與影響力的美國拉在一起，證明她就是走親美路線的國民黨政治領袖，與往親中路線靠攏的鄭麗文黨主席互別苗頭。

▼盧秀燕儼然就是「總統級」的政治攻擊手，讓行政院長卓榮泰的政治失能與總統賴清德的食安第一、該下架就下架、該究責就究責的政治宣示「形同廢話」，只能硬生生的被比下去，畢竟，至今都還沒有看到有人下台負責。（圖／記者游瓊華攝）

蔣萬安準備參選總統意圖明顯 否則不會動輒把目標對準賴清德

對照來看，想要連任台北市長的蔣萬安現在也頻頻出招，除了在賴清德總統提名監委當口第一個跳出來喊不要通過監委的人事同意審查並率先主張廢監察院外，對於致癌油超標風暴全台蔓延之際，表示台北在第一時間已啟動通路稽查與預防性下架，並更將砲口對準中央，痛批衞福部食藥署早在6月底便接獲通報，但總統賴清德與行政院長卓榮泰卻神隱1週後才出面向全民說明，是「有愧於民眾對政府的信任」 。

對於即將來襲的強颱巴威，蔣萬安也趕赴台北市災害應變中心主持颱風整備會議，並罕見地要求各區公所提出需求且撂重話，「沒有提出，我認為你們做好萬全準備喔！就不要給我發生屆時有任何需要緊急調度的情事。」等於把前些日子下暴雨造成內湖突然淹大水的政治教訓，台北市政府公務員螺絲沒有鬆緊的情況，提出嚴重警告，這次千萬不能再出任何差錯。

難怪有些台北議市員會批評他是在提前找替罪羊來準備犧牲，畢竟，連任市長的選舉還是有變數有隱憂，蔣萬安自己必須「硬起來」，避免外界一直認為他就是軟趴趴的溫室花朵，好好市長，好好老公與好好爸爸而已，被外界看作有事幕僚來扛，遇到不會處理的問題就只能依賴「讀稿機」或搶答的幕僚，不然就是顧左右而言他，一副不敢擔責的模樣！

當然，蔣萬安的全台輔選態勢還沒有開始，目前也僅能出像新北席長候選人李四川等人的相關活動點綴一下，大部分還是聚焦砲打賴清德政府與民進黨的執政缺失問題，對比盧秀燕的「組織戰」與「空戰」政治操作，蔣萬安目前的火力主要還是在於「空戰」部分，把對手沈伯洋的政治攻擊留給的幕僚殷瑋去蔣回擊因應，尤其是對於台北市的城市治理問題，也幾乎不把沈伯洋提出的主張當作一回事，幾乎就是「冷處理」的政治操作。

難怪外界都會認為蔣萬安的準備參選總統意圖已經相當地明顯，否則不會動輒把目標或攻擊對準賴清德總統與民進黨政府，只是這種看起來似乎「不爭而爭」或「爭而不爭」的可能態勢，並不能夠過度操作，否則就會可能影響台北長的連任。

總之，目前國民黨內最熱門的可能總統參選人，大概就是盧秀燕、蔣萬安、韓國瑜與鄭麗文「新四大天王」，誰最後真的會爭取提名及誰最後能夠出線？雖然沒有答案，但在年底九合一選舉過程中誰能表現突出並且在全國輔選上真正發揮最大的政治效果或輸贏成敗，誰就很可能水到渠成，眾望所歸，目前看起來，還是盧秀燕與蔣萬安的政治機會最高吧！

▼外界都會認為蔣萬安的準備參選總統意圖已經相當地明顯，否則不會動輒把目標或攻擊對準賴清德總統與民進黨政府，只是這種看起來似乎「不爭而爭」或「爭而不爭」的可能態勢，並不能夠過度操作，否則就會可能影響台北長的連任。（圖／記者林敬旻攝）

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