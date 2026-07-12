千年道統與無中生有　韓國與維德角的國族主義

▲足球是一項大型團體運動，其背後所代表的國族象徵，又遠高於其他個人運動項目，四年一次的周期，又讓世界盃成為全世界最具難度，又最具代表性的「國力展現」。（圖／達志影像／美聯社）

●石明謹／退休員警、專業球評

雖然經常有人說「政治歸政治、運動歸運動」，然而現實正好跟這句口號完全相反，在運動場域之中，原本就難以避免各種政治表態，各種大型國際賽事，更是國際外交角力的舞台。

世界盃足球賽又有其獨特性，首先這是全世界最盛大的運動賽事，觀賽人數超過三十億人，幾乎佔了地球人口總數的一半，在世界盃上的一舉一動，都牽引著著世界的目光。

其次，足球是一項大型團體運動，其背後所代表的國族象徵，又遠高於其他個人運動項目，四年一次的周期，又讓世界盃成為全世界最具難度，又最具代表性的「國力展現」。

台灣距離世界盃之路還很遙遠，但或許可以從世界棒球經典賽，或是12強棒球賽的氛圍中，感受到類似的情境，只是跟棒球相比，足球的國際影響力及參與人數，又遠非棒球運動所能及，對於以足球表彰國家存在感這件事，肯定又更加強烈。

韓國的恥辱性出局

韓國身為亞洲足球強權，國內對於其表現一直有著相當高的期待，尤其是日、韓兩國在歷史上，有諸多糾葛，日本近三十年在足球領域進步神速，幾乎已經達到「脫亞入歐」的目標，對於韓國人來說，不管是政治、經濟、文化、運動的領域中，這樣的落後都是難以接受的。

韓國身處的小組，有墨西哥、南非、捷克等對手，被認為是本屆世界盃實力最接近，但也是最缺乏傳統強隊的組別，韓國普遍被認為可以在小組賽脫穎而出，甚至有極大可能性成為小組第一，沒想到看似輕鬆的賽程，卻從一開始就充滿了不祥之兆。

2024年韓國兵敗亞洲盃，主帥克林斯曼黯然下台，中間歷經長達數個月沒有主帥的混亂期，洪明甫在黑箱作業的爭議下倉卒接手，也遭到不少人的質疑，在世界盃正式開幕前，又發生韓國媒體私下議論孫興愍的事件，導致全隊拒絕參加媒體聯訪的事件，可以說是諸事不順。

首場比賽韓國在先落後的情況下，逆轉擊敗捷克，搶先拿下三分，在世界盃擴充為48隊的新賽制之下，被認為晉級機會高達92%，殊不知這正是惡夢的開始，敗給地主墨西哥或許在意料之中，但是最後一場小組賽，面對南非只要拿下和局就能晉級的情況下，竟然敗給小組中排名最差的南非。

這場比賽韓國隊在整個戰術佈置與比賽態度上，都受到嚴厲的批評，首先是這場比賽拿到一分就能完成任務，賽前準備因此過於大意，沒有意料到小組墊底的南非，會有如此積極的進攻慾望。

其次是在落後的情況下，教練團的換人太過保守與遲緩，場上球員也看不出有全力一搏的拼勁，似乎認為在手握三分的情況下，就算是成為分組第三名，也有機會靠著其他小組球隊表現不佳，藉此贏得晉級機會，結果在最後四天成為韓國隊的凌遲處刑，每天都要盼著其他球隊讓出晉級位置。

最後的結果是韓國無法擠入最佳小組第三遭到淘汰，對比本次賽事雖然在32強被淘汰，但是表現廣受好評的日本隊，韓國的表現簡直是奇恥大辱，甚至連總統李在明也公開點名國家隊表現不佳，這種國家領導人直接批判運動團體的情況也被認為極為罕見與不妥，可見在韓國人心目中，這次的賽果已經到了動搖國本的程度。

▼對於韓國人來說，不管是政治、經濟、文化、運動的領域中，這樣的落後日本都是難以接受的。（圖／達志影像／美聯社）

真正的雖敗猶榮

另一個對照組是維德角，雖然在本屆世界盃之前，世界上沒有多少人聽過這個西非的小島國，他們的世界排名也不算出色，過去並沒有亮眼的成績，這次是藉著世界盃擴軍，才得以前往美加墨的盛會。

但是他們第一場比賽就讓人驚豔，面對前世界冠軍，同時也是本屆第一大熱門的西班牙，全場將士用命，以堅強的防守與拼搶意志，鎖死了西班牙強大的邊路進攻，迎來了一場史詩般的和局。

接下來維德角又繼續逼平了世界排名都在維德角之上的烏拉圭與沙烏地阿拉伯，最後收下了三分積分，與韓國不同的是，雖然同樣是取得三分積分，維德角卻是在小組排名第二，穩穩的拿到晉級資格，而且同組有兩支前世界冠軍，跟韓國賽前被認為是輕鬆打的小組陣容，可說是天差地遠。

32強淘汰賽，維德角差點又上演奇蹟，將現任衛冕者阿根廷逼進延長賽，最後甚至差一點有獲勝機會，維德角四場比賽的對手，共計有六次的世界盃冠軍，沙烏地阿拉伯也有三次亞洲盃冠軍，而維德角全部都在九十分鐘的正賽時間中逼平對手。

維德角當然在實力上遠遠不如這次面對的所有對手，但是場上的拼勁與賽前準備，都得到了眾多專家的肯定，當然這種比賽內容，就算只是看熱鬧的球迷，也能感受到他們的努力，不得不說，同樣是「失敗」，維德角贏得了掌聲與尊重。

▼維德角當然在實力上遠遠不如這次面對的所有對手，但是場上的拼勁與賽前準備，都得到了眾多專家的肯定，當然這種比賽內容，就算只是看熱鬧的球迷，也能感受到他們的努力。（圖／達志影像／美聯社）

完全不同的國族想像

韓國擁有數千年的歷史，在十九世紀飽受列強侵略，日本的殖民統治後，產生一種由內而外、高度集體化、強調血緣與韌性的防衛性國族主義，凡事必談大韓至上，這也讓韓國對於運動賽事的勝負，有著異常的執著。

維德角則是一個無中生有的國度，原本是一個無人居住的荒島，在大航海時代聚集來自各方的不同勢力，有來自葡萄牙、西班牙、法國的航海家，也有逃離奴隸生活的非洲族裔，更不乏各路商人、水兵甚至海賊，最後在這裡融合成一個全新的民族。

全世界散居的維德角人約有120萬，比島內的50萬人口還多，這也形成另一種特殊景觀，維德角由10個火山島組成，但這些龐大的外地人口，也被當地人稱為「第十一個島」，這些都是過去習慣被灌輸固有國族思想的台灣人，所難以想像的。

維德角雖然也曾經是帝國主義殖民地的一員，但是獨立之後，產生了一種全新的國族想像，對於能夠參加世界盃這樣的賽事，充滿了挑戰的慾望與喜悅，不論成敗，都是一種向全世界的宣告。

這兩者有著完全不同的儀式感，韓國展現的是單一民族的再生與崛起，而維德角則是代表了跨越種族的融合與克里奧認同，他們在足球場上成就了完全不同的想像。

世界盃不單純是一場運動賽事，背後往往代表著另一個重要的議題，那就是「我們是誰？」，所以我們經常討論歸化球員、移民後裔、多重國籍等問題，一個國家選材的策略有時也反應了他們的國族方針，場上的表現經常也代表著團結、融合等意涵。

包括了比賽時的態度，跟賽後所受到的評價，往往也反映了不同文化，「大韓民族」這個古老而巨大的頭銜，當然也帶給韓國人龐大的心理壓力，「孤島精神」則是維德角吸引世人目光的核心。

世界盃就是如此的神聖與有趣，在勝負之外，我們總是可以看到迥異的文化風格，藉由世界盃觀察這些現象，或許也會讓我們有機會反思，所謂的國家、民族，或是融合、團結等名詞，其實並沒有統一的樣貌，可以有不同的詮釋，而真正應該屬於我們的民族特性，究竟應該是什麼模樣。

▼比賽時的態度，跟賽後所受到的評價，往往也反映了不同文化，「大韓民族」這個古老而巨大的頭銜，當然也帶給韓國人龐大的心理壓力，「孤島精神」則是維德角吸引世人目光的核心。（圖／達志影像／美聯社）

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