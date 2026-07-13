葛蘭姆離世！台灣要擔心的不只少位挺台參議員　而是少了一種共和黨

▲美國南卡羅來納州資深共和黨參議員林賽・葛蘭姆（Lindsey Graham）美國時間星期天(7/12)突然傳出去世，享年71歲。（圖／路透社）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

美國南卡羅來納州資深共和黨參議員林賽・葛蘭姆（Lindsey Graham）美國時間星期天(7/12)突然傳出去世，享年71歲。他的辦公室表示，葛蘭姆因「短暫而突發的疾病」離世，消息震動華府，也讓美國共和黨在外交政策與國會政治上突然失去一位極具代表性的人物。

葛蘭姆從1995年進入聯邦眾議院，2003年起擔任聯邦參議員，在國會服務超過三十年。他是共和黨內最知名的外交鷹派之一，長期主張美國必須在全球安全事務中維持強勢角色，對俄羅斯、中國、伊朗等國採取強硬立場，也堅定支持烏克蘭、以色列與台灣。就在去世前不久，他才剛從烏克蘭返美，與澤倫斯基會面，並持續推動針對俄羅斯的新一波制裁方案。

葛蘭姆與川普的關係，也是他政治生涯最耐人尋味的轉變之一。2016年共和黨總統初選時，他曾是川普最尖銳的批評者之一，甚至認為川普不適任總統；但川普入主白宮之後，兩人逐漸建立緊密關係，葛蘭姆後來成為川普在參議院最重要的盟友之一。

即使兩人在烏克蘭、俄羅斯、伊朗與美國海外介入等問題上並不總是一致，葛蘭姆仍是川普政治圈中少數既有獨立外交政策立場，又能直接影響川普的人物。

葛蘭姆的突然去世，也立刻影響美國參議院與南卡羅來納州的選舉布局。共和黨原本在參議院擁有53席，葛蘭姆去世後，共和黨暫時少一席；依照南卡羅來納州法律，共和黨籍州長亨利・麥克馬斯特可以任命一名臨時參議員，任職至下一次大選後的1月3日。由於葛蘭姆原本今年就要競選連任，共和黨還必須迅速重新選出候選人，參加11月的六年完整任期選舉。

不過，南卡羅來納州依然是一個共和黨占有明顯優勢的州，因此無論共和黨最後推出誰，仍會是11月大選的熱門候選人。但真正值得關注的，是川普將支持誰。

川普已公開表示，自己心中有一個「非常優秀的人選」，只是現在還不願公布。換句話說，葛蘭姆留下的不只是參議院空缺，也留下一場川普是否進一步重新塑造共和黨外交政策路線的政治競爭。

葛蘭姆的離去 讓川普與共和黨面臨更現實問題



對台灣來說，林賽・葛蘭姆的離去，確實是一個值得注意的損失；但對川普與共和黨來說，這也可能成為參議院政治的一個警訊。

葛蘭姆並不是為了短期政治需要，才突然說幾句友台話的美國議員。他與台灣互動超過二十年，曾多次訪台，也長期主張強化台灣防衛能力。真正值得台灣理解的，不只是他「友台」，而是他如何定義支持台灣和盟友。

葛蘭姆支持一個中國政策，也支持台灣的自由民主與自我防衛。他不主張推翻既有政策，更不表示台灣可以任意改變現狀；但他相信，美國應該協助台灣建立足夠的嚇阻能力，讓北京明白，一旦動武，就必須付出巨大代價。

這正是華府最典型、也最容易被台灣誤解的政治現實。

美國政治人物可以反共、反北京、支持台灣民主，也主張武裝台灣，卻不代表他們支持台灣在任何時間、以任何方式挑戰現狀。台灣經常把美國政治人物簡單分成「友台」與「不友台」，但華府真正考慮的是美國國家利益、區域穩定、軍事成本、盟友責任、選區利益與國防產業，而絕對不會只是對台灣的感情。

葛蘭姆也非常務實。他曾主張將部分對台安全援助由無償援助改為貸款，因為美國債務沉重，而台灣具備相當的經濟能力。這很現實，台灣聽了可能不高興，甚至會覺得美國很不夠意思。但國際政治本來就不是生日派對，沒有人因為喜歡你，就免費送禮物。

另外，更直白的說，葛蘭姆支持台灣，既有民主價值與印太戰略的考量，當然也有美國國內政治與產業利益的因素。他是南卡羅來納州的參議員，而南卡州本身就是美國重要的國防工業基地。他長期支持洛克希德・馬丁在當地的投資與軍事採購，因為這同時涉及國防安全、地方經濟與選區就業。

這並不代表他支持台灣只是為了幫助軍火商，更不能簡化成企業操控外交政策。成熟的理解應該是，美國國會支持台灣，可能同時來自民主價值、中國威脅、半導體供應鏈、軍事嚇阻與選區利益。這些因素從來不是互相排斥，而是可以同時存在。

國際政治最危險的天真，就是把別人的利益完全解讀成友情，然後感動得不得了。

不過，葛蘭姆的離去，不只是台灣少了一位支持者，也讓川普與共和黨面臨更現實的參議院問題。

共和黨原本在參議院掌握53席，雖然仍占多數，但真正進入表決時，多數並沒有表面上看起來那麼穩固。葛蘭姆去世造成席位暫時出缺，麥康奈爾又因健康問題長期住院，只要再有幾位共和黨參議員缺席、倒戈或反對川普，重要法案、人事任命與預算協商就可能受到影響。

當然，南卡羅來納州與肯塔基州都是共和黨優勢州，不能因為兩位資深參議員出現變故，就直接推論民主黨一定能奪走這兩席。南卡州也可先由共和黨籍州長任命臨時接替者。因此，葛蘭姆去世不會立即讓民主黨取得參議院控制權。

真正的風險，是共和黨的政治容錯空間正在縮小。

2026年中期選舉本來就是對川普第二任期的期中考。若總統支持度偏低、物價與生活成本問題持續，執政黨又出現候選人內鬥，共和黨即使守住南卡州，也可能在其他競爭州失去席位。

屆時，川普總統在後半任期內被提起彈劾的可能性將大幅提升，因為民主黨若奪回眾議院多數，提出彈劾案，啟動調查並且成功的可能性大增；若共和黨在參議院的優勢縮小，甚至失去參院多數，不只川普推動司法任命、內閣人事與重要立法都會更加困難，也會讓民主黨在眾議院啟動彈劾案的動力變得更強。即使彈劾案在參院過不了2/3的門檻，但只要彈劾案提出，可以想見美國政治在川普後半任期會有多混亂！

葛蘭姆與麥康奈爾的政治影響力下降 象徵共和黨世代與外交思想的轉變

葛蘭姆代表的是共和黨傳統國際派：相信美國安全與國際秩序不可分割，相信盟友不只是負擔，也是維持美國影響力的重要資產；相信今天不處理威脅，未來可能付出更高代價。

但目前共和黨內聲勢最大的MAGA新右派則不斷追問：為什麼美國要援助烏克蘭？為什麼要替歐洲與亞洲盟友承擔成本？為什麼美國國內的邊境、債務與經濟問題還沒處理，就要繼續介入海外？

因此，台灣真正需要觀察的，不只是誰接替葛蘭姆的席位，而是接替他的人是否願意承接他所代表的外交政策思想。

如果共和黨傳統國際派進一步失去影響力，未來的美國對台政策可能不一定變成「不支持台灣」，卻會更加交易化。台灣將被要求支付更多成本、承擔更多責任，也必須不斷證明自己的戰略價值。

這不是懷疑美國，而是看懂美國。

台灣需要的不是更多感動，而是更少幻想。我們可以感謝朋友，但也必須理解朋友為什麼幫助我們；可以重視承諾，也要知道承諾如何形成；可以歡迎支持，卻不能假裝支持沒有條件。

真正成熟的台美關係，不是每天緊盯Threads或X，計算又有哪一位美國政治人物或智庫學者說了什麼愛台灣的話，而是讓美國不同黨派、不同世代與不同外交路線的人，即使不是出於感情，也會因為利益而認為台灣值得支持。友情當然珍貴，但在國際政治中，能讓對方長期認為「失去台灣不划算」，通常更加可靠。

葛蘭姆的離去，讓台灣失去一位盟友；他與麥康奈爾相繼淡出政治核心，也讓共和黨的參議院多數、傳統保守派路線與國際主義思想同時面臨考驗。

川普現在還沒有失去參議院，但他的安全空間確實正在縮小。對台灣而言，除了表達感謝和哀悼之外，真正需要思考的問題是：當下一個葛蘭姆不再出現，當共和黨外交政策完全只有交易考量，台灣的談判策略想清楚了嗎？

▼ 美國共和黨參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）日前訪才剛問烏克蘭，與總統澤倫斯基會面。（圖／路透）

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