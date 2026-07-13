從巴丹群島到南海仲裁十周年　北京真正要挑戰的是國際秩序

▲7月11日，中共黨媒《人民日報》旗下的《環球時報》以八版全版版面刊登〈國內學者建議聲索巴丹群島主權〉專題報導，完整介紹中國學者主張菲律賓巴丹群島「自古屬於中國」的論述。（圖／路透）

●王宏仁／成大政治系教授、國策研究院執行長



7月11日，中共黨媒《人民日報》旗下的《環球時報》以八版全版版面刊登《國內學者建議聲索巴丹群島主權》專題報導，完整介紹中國學者主張菲律賓巴丹群島「自古屬於中國」的論述。

如果只是一般媒體評論，或許不足為奇。但是，《環球時報》動用如此罕見的篇幅，加上文章發布的時間正好落在南海仲裁案十周年前夕，北京外交部又再次公開重申「不接受、不承認、不執行」仲裁結果，這就不是單純的歷史討論，而是一場精心設計的國際法律戰。

讀者可以看到，《環球時報》並不是只引用中國自己的研究，而是刻意援引1895年紐西蘭《北奧塔哥時報》與美國《紐約時報》曾刊登的一則俄國聖彼得堡電訊，聲稱清政府當時計畫將巴丹群島與巴布延群島一併割讓日本，因此「證明」當時國際社會已承認中國擁有巴丹群島主權。

這正是此次操作最值得警惕之處

北京真正希望營造的效果，並不是要證明自己的研究有多完整，而是利用十九世紀西方報紙的歷史資料，製造一種「連西方權威媒體當年都這樣認為」的印象。對一般讀者而言，只要看到《紐約時報》與紐西蘭報紙的名稱，很容易誤以為這些都是經過歷史驗證的國際共識。

然而，新聞報導本身並不是國際法上的主權證據，更不能因為一則轉載自俄國電訊的新聞，就推導出國際社會正式承認某一國家的領土主張。

這種操作手法，其實是一種典型的「權威借用」策略。中國並沒有提出新的國際法證據，而是藉由引用西方媒體名稱，刻意提高自身論述的可信度，再透過媒體系統、官方背景學者、法律意見書及網路社群同步放大，使一項原本缺乏國際法基礎的主張，逐步包裝成一套看似嚴謹的法理敘事。

從國際法角度來看 中國的論證存在三個根本問題

第一，它混淆了文化史與主權法。達悟族與巴丹群島伊凡坦人的共同祖源，證明的是南島民族的遷徙歷史，而不是任何現代國家的領土主權。若文化相近即可主張主權，那麼整個南島世界都將陷入荒謬的領土推論。

第二，它混淆新聞資料與國際法證據。十九世紀報紙刊載的外交消息，即使屬實，也只是當時媒體對事件的報導，而非條約、官方承認或司法裁判，更不足以證明主權已獲國際法確認。

第三，它混淆歷史事件與現代國際秩序。北京刻意跳過西班牙殖民、美西條約、美國治理及菲律賓獨立等完整法律演變，只挑選對自己有利的歷史片段重新排列組合，最終得出預設好的政治結論。這不是國際法研究，而是政治論述先設定好，再來尋找歷史材料加以配合。

若從比較的角度觀察，北京此次論述與其近年對台灣的法律戰高度一致。近年無論《反分裂國家法》、《關於依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》、《民族團結進步法》，乃至於各類涉台白皮書，都呈現相同的操作模式：先透過國內法建立政治立場，再由官方學者提供法律包裝，最後藉由媒體與外交體系向國際輸出，逐步塑造新的「法理現實」。

巴丹群島只是最新的案例 不會是最後一個案例

如果今天可以利用台灣與巴丹群島的歷史連結推導中國主權，那麼明天也可能利用其他歷史、文化或民族因素，重新定義第一島鏈乃至整個印太地區的領土秩序。

因此，台灣政府此次重申所有南海爭端應依《聯合國海洋法公約》及國際法和平解決，反對任何單方面改變現狀與灰色地帶脅迫，不僅是在回應南海問題，更是在捍衛二戰後國際法秩序的基本原則。

真正的國際法，即便有不同解釋，也不能容許任何國家先設定政治結論，再回頭拼湊歷史。更不能接受像中國這樣只在符合自身利益時才引用國際法、不符合時便全盤否定的雙重標準。

從否定南海仲裁，到重新定義巴丹群島，北京真正試圖改變的，並不是幾座島嶼的歸屬，而是整個印太地區共同遵循的國際規則。如果國際社會無法及時辨識這種「以歷史包裝法律、以法律服務擴張」的新型法律戰，那麼今天被重寫的是巴丹群島，明天被改寫的，就是整個戰後國際秩序。

▼從否定南海仲裁，到重新定義巴丹群島，北京真正試圖改變的，並不是幾座島嶼的歸屬，而是整個印太地區共同遵循的國際規則。（圖／翻攝 央視、新華社）

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