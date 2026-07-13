關稅談判之外　台美關係的四個轉變

▲台美合作已不再只是市場力量自然形成的結果，而是愈來愈受到國家戰略與產業政策主導。未來雙方合作考量的不只是成本與效率，更包括科技競爭、供應鏈韌性及經濟安全。（圖／紐澤西港務局提供）

●劉大年／中華經濟研究院區域發展研究中心主任

台美關稅談判持續受到關注，但真正值得注意的，並非只是關稅本身。表面上談的是關稅、市場開放與貿易平衡，實際上涉及的卻是供應鏈布局、投資合作及經濟安全。今年2月美國聯邦最高法院雖然裁定對等關稅失效，但川普政府仍運用232、122及301等工具推動相關政策。換言之，美國改變的是政策工具，而非政策目標；真正改變的是台美關係的內涵。

過去台美關係建立在市場分工之上，未來則將更多建立在共同戰略利益之上。關稅談判只是表象，背後反映的是台美關係四個具有長期影響的結構性轉變。

第一個轉變 由市場驅動走向戰略驅動

過去台美經貿合作主要由市場機制驅動，企業由成本、效率及市場需求角度布局全球。然而，隨著美中競爭升溫、疫情影響及人工智慧快速發展，經濟與安全日益交織，關鍵科技已成為國家戰略的重要一環。

美國因此透過關稅、補貼、出口管制及投資政策，引導企業調整供應鏈布局，希望將更多關鍵製造能力留在美國或友盟國家。企業決策也逐漸由市場邏輯走向戰略考量。

這代表台美合作已不再只是市場力量自然形成的結果，而是愈來愈受到國家戰略與產業政策主導。未來雙方合作考量的不只是成本與效率，更包括科技競爭、供應鏈韌性及經濟安全。

第二個轉變 由自由貿易走向經濟安全

過去台美經貿合作以降低關稅、市場開放及投資保障為重點，希望透過自由貿易提升效率、創造雙贏；如今，半導體、人工智慧、關鍵礦物、出口管制及供應鏈韌性，已逐漸成為合作的核心議題。

換言之，現在關注的不只是如何降低貿易障礙，更是如何降低供應鏈風險。美國持續推動可信賴供應鏈、友岸外包及降低對特定國家的依賴，也反映經濟政策與國家安全政策的界線愈來愈模糊，經濟安全已成為台美合作的新主軸。

對台灣而言，未來參與國際經濟合作，不僅要具備產業競爭力，更必須符合供應鏈韌性及經濟安全的新要求。

第三個轉變 由商品貿易走向產業布局

過去台美經貿合作主要依靠商品出口，未來真正影響雙方關係的，將是高科技產業如何布局。

近年台灣企業持續擴大對美投資，從半導體製造、先進封裝到AI伺服器供應鏈，都加速布局美國。美國關心的已不只是商品進口，而是希望在本土建立更完整的高科技產業體系。因此，未來衡量台美經貿關係，不能只看雙邊貿易額，更應觀察投資方向、產能配置及供應鏈重組。

值得注意的是，即使台灣半導體企業已大幅增加赴美投資，川普仍多次重提台灣「偷走美國晶片產業」的說法。這種論述忽略台灣半導體產業成功是數十年努力的成果，將美國產業的變遷歸因於台灣，對台灣並不公平。

然而，這種說法也顯示，美國追求的並非個別投資案，而是重建完整的半導體生態系。換言之，台美談判的重點已不只是商品貿易，而是未來高科技產業鏈將落腳何處。

這也使台灣高科技產業是否面臨空洞化風險，成為不能迴避的課題。如果先進製程、先進封裝、設備材料及上下游供應鏈持續向美國集中，並帶動研發人才與關鍵技術外移，可能因而削弱台灣產業聚落的完整性與長期競爭力。

當然，海外投資不等於產業空洞化。關鍵在於核心技術、研發能量、高階人才及高附加價值產能是否仍留在台灣。因此，未來應以「全球布局、根留台灣」為方向，讓海外投資成為台灣競爭力的延伸，而不是取代既有產業優勢。

第四個轉變 由互補合作走向競合關係

長期以來，台美產業建立在高度互補的基礎上。台灣擁有世界領先的製造能力，美國則掌握技術研發、品牌及終端市場，雙方共同打造全球供應鏈。

然而，美國積極推動製造業回流後，台美關係正由過去的互補合作，逐漸走向合作與競爭並存的新模式。一方面，美國仍高度依賴台灣在半導體等高科技產業的製造能力；另一方面，也積極提升本土製造能量，希望降低對海外供應鏈的依賴。

因此，未來雙方合作將更加緊密，但在投資布局、先進製程及供應鏈配置等領域，也將面臨更多競爭。如何在深化合作的同時維持合理分工，將是下一階段台美關係的重要課題。

台灣需要新的合作思維

此次關稅談判提醒台灣，未來不能再以傳統貿易思維看待台美關係。過去降低關稅、擴大出口及增加貿易額，是衡量雙方合作的重要指標；未來更應重視供應鏈布局、科技合作、雙向投資及制度協調。在全球科技競爭加劇及美中競爭長期化下，台灣的重要性持續提升，也意味著美方對台灣的期待與要求將同步增加。

因此，台灣除了深化台美合作，更應持續強化本土研發、人才培育及產業聚落，提升自身在全球供應鏈中的關鍵地位。台灣不能只是提供產能，更應積極爭取技術合作、共同研發及制度合作，建立更具互惠性的夥伴關係。

下一階段的台美關係 合作更要守住核心優勢

台美關係已進入新的發展階段。未來雙方合作將更多建立在經濟安全、供應鏈韌性及共同戰略利益之上。

對台灣而言，深化台美合作固然重要，但更重要的是守住自身的核心競爭力。赴美投資應是延伸台灣競爭力，而不是轉移台灣競爭力；全球布局，更不能以削弱本土產業聚落為代價。

台灣未來最大挑戰，不是如何赴美投資，而是如何在全球布局的同時，始終把競爭力留在台灣。

深化合作，不代表削弱自己；全球布局，更要守住核心競爭力。

▼台灣未來最大挑戰，不是如何赴美投資，而是如何在全球布局的同時，始終把競爭力留在台灣。（圖／總統府提供）

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