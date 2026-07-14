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台灣成為「亞洲科技籌資中心」的機會與挑戰

我們想讓你知道…台灣擁有傲視全球的半導體與AI聚落，未來更須透過股債雙軸及法規鬆綁，將產業硬實力轉化為資本吸引力，才有機會從「科技製造中心」邁向「科技籌資中心」。

▲。（圖／總統府提供）

▲賴清德總統於7月7日出席台灣創投暨私募投資年會時指出，朝打造具有台灣特色的「亞洲那斯達克」邁進，推動台灣由「科技製造中心」升級為「科技籌資中心」。（示意圖／總統府提供）

●李沃牆／淡江大學財金系教授

賴清德總統於7月7日出席台灣創投暨私募投資年會時指出，面對全球產業鏈重組、人工智慧(AI)浪潮加速及地緣政治局勢變化，台灣不能僅止於鞏固既有科技產業優勢，更應將半導體、AI及新興科技所累積的雄厚實力，進一步轉化為資本市場的吸引力與國際競爭力，朝打造具有台灣特色的「亞洲那斯達克」邁進，推動台灣由「科技製造中心」升級為「科技籌資中心」。

此一政策願景，凸顯台灣經濟發展正站在新的轉型關鍵點。過去數十年，台灣憑藉卓越的製造效率、完整的供應鏈及深厚工程技術，在全球科技產業占有重要地位。

然而，在技術、人才與資本跨境競逐日益激烈的時代，僅有製造實力已不足以確保長期競爭優勢，如何提升資本配置效率、支持創新企業成長，並深化與國際資金及市場的連結，將成為下一階段發展的關鍵。

但台灣是否已具備躍升亞洲科技籌資中心的條件?面對亞洲主要資本市場的激烈競爭，又有哪些制度、市場與國際化挑戰亟待突破?值得進一步探討。

科技籌資中心內涵　非指股市規模龐大　

所謂「科技籌資中心」，並非單純指股票市場規模龐大，也不是增加科技公司上市家數而已，而是建立一套以科技創新企業為核心的資本生態系。從技術萌芽、新創成立、商業模式驗證，到企業擴張、併購及國際化，各階段均能找到相對應的資金來源，包括天使投資、創業投資、私募股權、股票上市及債券融資等。

真正成熟的科技籌資中心，還必須匯集創業者、投資人、金融機構、承銷商、會計師、律師及研究分析人才，使資金不只是追逐短期行情，而能辨識技術價值、承擔創新風險並陪伴企業長期成長。

因此，台灣要成為「亞洲那斯達克」，核心應是建立科技定價能力與資本配置能力，讓具潛力的企業即使尚未大量獲利，也能依技術、成長性及未來市場取得發展資金。

具備完整科技聚落　奠定籌資中心基礎

不可否認，台灣是全球重要的科技製造重鎮，更是全球AI軍火庫。半導體產業從晶圓製造、IC設計、封裝測試，到設備、材料與零組件，形成高度完整的產業鏈。AI浪潮興起後，伺服器、散熱、電源、網通及先進製程等領域，也使台灣成為全球科技供應鏈的重要節點。

這種產業聚落具有其他金融中心不易複製的條件及優勢，因為資本市場若要為科技企業定價，必須理解技術、市場與供應鏈。台灣擁有大量科技企業、工程人才與產業專家，投資人對半導體及電子產業亦具有長期累積的認識。

今（2026）年5月台股總市值突破5兆美元，躍登全球第四名；再者，證交所預估申請上市企業中約四成來自AI產業鏈，反映科技產業與資本市場已有高度連動，這正是台灣由科技製造中心升級為科技籌資中心的重要礎石。

▼真正成熟的科技籌資中心，還必須匯集創業者、投資人、金融機構、承銷商、會計師、律師及研究分析人才，使資金不只是追逐短期行情，而能辨識技術價值、承擔創新風險並陪伴企業長期成長。（圖／路透社）

▲日本芯片製造商瑞薩電子（Renesas Electronics, ルネサスエレクトロニクス）的微控制器，計畫將生產線外包至台灣半導體製造公司。（圖／路透社）

創新籌資平台啟動　開通股債資金活水

據悉，為將產業優勢轉化為籌資中心，金管會已推動「亞洲創新籌資平台」，由台灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心共同整合資本市場資源。平台聚焦國家政策重點與前瞻產業，涵蓋AI、半導體、智慧製造、生技醫療及國防航太等領域，並採取「板塊合擊」策略，串聯創櫃、興櫃、創新板、上櫃及上市市場。

其目的在於改變過去各市場板塊各自運作的情況，依企業規模與成長階段提供不同籌資路徑。微型及早期企業可先接受育成與市場輔導，成長型企業進入興櫃或創新板，營運成熟後再轉向上櫃或上市，使資本市場形成由小到大、由早期到成熟的完整企業成長階梯。

亞洲創新籌資平台另一項特色，是不將籌資侷限於股票市場，而以股票與債券市場為雙主軸，推動多面向制度精進。

一、在股票市場方面，持續優化創新板上市與交易制度、開放當沖交易、放寬部分外國企業上市櫃規範，並提高企業轉板彈性。

二、債券市場則開放境外發行之外幣債券在台雙掛牌，以及放寬外國公司來台發行債券的資格。

尤其創新板採取以市值與企業發展潛力為重要核心的制度設計，並非一律以既有獲利作為上市前提，目前依企業類型設有市值、營收或營運資金等不同條件，較能回應生技及新興科技企業「前期投入高、獲利時間晚」的特性。

制度持續成熟，台灣便有機會留住原本可能赴海外掛牌的創新企業，也能爭取亞洲科技公司來台籌資，開通股債資金活水。

亞洲創新籌資平台預期可帶來三大效益。

其一，提升企業多元化籌資綜效，透過股票與債券雙市場及不同板塊的銜接，企業不必過度依賴銀行融資，可依發展階段安排資金來源，提升融資韌性與市場能見度。

其二，促進產業創新及轉型，當AI、半導體、生技與智慧製造企業在資本市場形成聚落，可促進產業鏈合作、技術整合及企業併購，使資金更有效率地流向具成長潛力的領域。

其三，壯大資本市場規模，增加優質投資標的，帶動承銷、研究、會計及法律等中介服務升級，同時滿足投資人多元資產配置需求。2025年證交所IPO申請達45家，創2008年以來新高，創新板申請家數亦明顯增加，顯示創新企業與資本市場的連結正在增強。

挑戰一　國際資本需要長期信任

持平而論，台灣要成為亞洲科技籌資中心，仍面臨多重挑戰。

首先，若要吸引國際資本長期布局，不能只靠半導體與AI題材。國際資金真正重視的是市場規模、流動性、制度透明度、公司治理、資訊揭露及資金進出的可預測性。

台灣具備民主法治、自由市場、創業精神及可信賴供應鏈等優勢，又位居全球AI與半導體產業核心，具有發展科技資本市場的獨特品牌。但下一階段仍須強化國際投資人關係、產業研究及科技企業估值能力，並吸引更多全球創投、私募基金與長期機構投資人參與。政府也應持續提高外國企業來台掛牌便利性，讓企業從設立、籌資到上市均有清楚且穩定的制度路徑。

創投與私募股權尤其重要，前者承擔早期技術與商業模式風險，後者協助企業擴張、治理與國際化。唯有布建此類長期資本，國際資金才能從短期交易者蛻變為長期戰略夥伴。

挑戰二　制度人才競爭仍艱鉅

其次，亞洲金融市場競爭激烈，新加坡、香港及日本均積極爭取國際企業與資產管理資金，台灣不能只比較上市門檻，更須比較法規效率、國際人才、語言環境與金融商品完整度。

第三，台灣資本市場雖活躍，但市場關注與資金仍容易集中大型科技權值股，中小型創新企業可能面臨研究覆蓋不足、流動性有限及估值不易等問題。

第四，新創企業本身的公司治理、財務透明度及國際經營能力仍須提升；制度鬆綁若缺乏相應的風險管理，也可能增加投資人保護壓力。

第五，兩岸地緣政治、能源供應、人才短缺與產業過度集中，皆可能影響國際資本對台灣的長期風險評估。

綜合而言，台灣擁有傲視全球的半導體與AI聚落，未來更須透過股債雙軸及法規鬆綁，將產業硬實力轉化為資本吸引力，才有機會從「科技製造中心」邁向「科技籌資中心」。

▼台灣擁有傲視全球的半導體與AI聚落，未來更須透過股債雙軸及法規鬆綁，將產業硬實力轉化為資本吸引力，才有機會從「科技製造中心」邁向「科技籌資中心」。（圖／路透）

▲▼。（圖／路透）

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本文作者

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