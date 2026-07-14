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制度先於人　國民黨全代會的改革契機

我們想讓你知道…對黨代表而言，這次全代會考驗的，是能不能誠實面對一個已經被同一位論者連續提醒四次、卻始終未被制度化解決的問題。

▲。（圖／記者林敬旻攝）

▲對黨代表而言，這次全代會考驗的，是能不能誠實面對一個已經被同一位論者連續提醒四次、卻始終未被制度化解決的問題。（圖／記者林敬旻攝）

●何啟聖／資深媒體人

中國國民黨2026年的縣市長提名作業，由於過程中的黑箱作業、密室交易，以致於紛擾不斷。現今媒體已開始關注國民黨內「幾個太陽」的相爭，中國國民黨如何沒有反省檢討、預見未來的能力，利用七月二十五日召開的全代會，直面問題，力圖解決，只能是繼續把大位讓予施政成績不佳的賴清德，讓不只是國民黨員的民眾，徒呼負負。

橫跨兩次總統大選　張亞中的「一元指揮」與「敗選問責」主張

孫文學校總校長張亞中，在六月底，對於七月全代會提出兩項期望，有黨代表將此轉化為提案，希望根除弊端，重現執政契機。

張亞中的主張，不是今時今日才提出來的，而是早在六年前就做出完全一樣的提議。

一項主張如果只提過一次，或許是靈光乍現；但如果同一個人在四個不同時間點、面對三次不同的總統大選，反覆提出同樣的警告，那就不再是個人意見，而是對一個結構性病灶的持續示警。

孫文學校總校長張亞中的「一元指揮」與「敗選問責」主張，最早可追溯至2021年他首度參選黨主席之時。當時2024大選人選未定，這項主張純粹是預防性的制度設計；2024年侯友宜參選過程中，他再次提出；去年黨主席選舉，他第三度以政見形式重申；如今透過6月28日的專欄文章，已是第四度苦口婆心。

四次時間點，橫跨兩次總統大選週期，主張的內容幾乎沒有改變——這恰恰說明了問題本身從未被解決，而不是張亞中執著於某個過時的議題。

這種「屢敗屢諫」的姿態，在政黨政治中其實極為罕見，也格外值得黨代表們認真看待。

一般而言，政治人物的主張會隨著選舉結果、權力消長而調整風向，但張亞中的提案內容從2021到2026幾乎一以貫之，這代表他關注的不是一時的權力分配，而是國民黨作為一個政黨在制度層面上的根本缺陷。

換句話說，這不是「誰適合當主席」或「誰該當候選人」的權力算計，而是「黨主席與總統候選人這兩個角色之間，究竟該如何分工」的組織設計問題。

值得注意的是，張亞中本人並非黨代表，沒有提案權，這次是由其辦公室主任基於授權，將他多年來一貫的主張，具體轉化為兩項可供全代會討論的正式提案文本。

這個轉換過程本身，其實也體現了提案精神的核心：制度不應該依附於特定的人，而應該獨立於個人之外運作。無論張亞中本人是否參選、是否在位，這套「選戰一元指揮」與「黨主席任期與憲政體制同步」的設計，都應該是任何一位黨主席、任何一位總統候選人都必須遵守的遊戲規則。

兩項提案分開來看，第一案處理的是「戰時」的權責問題——總統候選人一旦產生，全黨資源與指揮權應完整移交，黨主席退居協助角色，避免選戰期間出現兩套班底互相牽制；第二案處理的則是「戰後」的責任歸屬問題——勝選由總統銜接黨主席，敗選則立即啟動改選，讓黨主席任期與憲政週期同步，杜絕過去那種「續任與否全憑個人意願」的權責真空狀態。

兩案合一，其實共同指向同一個治理原則：權力與責任必須綁在一起，不能只享有權力而規避責任，也不能只承擔選戰壓力卻無法調度資源。

對黨代表而言，這次全代會考驗的，是能不能誠實面對一個已經被同一位論者連續提醒四次、卻始終未被制度化解決的問題。

連署與否，考驗的正是國民黨究竟願不願意在人選未定、風平浪靜之時，先把規則訂清楚——而不是又一次等到硝煙散盡、敗選已成定局，才在檢討聲中不了了之。​​​​​​​​​​​​​​​​

▼孫文學校總校長張亞中，在六月底，對於七月全代會提出兩項期望，有黨代表將此轉化為提案，希望根除弊端，重現執政契機。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼。（圖／記者周宸亘攝）

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關鍵字: 何啟聖 雲論 國民黨 張亞中 全代會 黨主席 總統 鄭麗文

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