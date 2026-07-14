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麥迪遜廣場花園的祕密監控資料庫

我們想讓你知道…當生物特徵辨識、社群輿情監控與消費紀錄逐漸滲透日常生活的每個角落，社會需要的不只是個案究責，而是建立更明確的規範，界定企業能蒐集什麼、不能蒐集什麼，才能避免下一份祕密名單，繼續在陰影裡悄悄壯大。

▲。（圖／達志影像／美聯社）

▲《WIRED》雜誌挖出一份更驚人的內幕，這座號稱「全世界最著名球館」的場館，多年來持續建置一套龐大的貴賓監控資料庫，收錄近四萬筆名人與訪客資料。（圖／達志影像／美聯社）

●張瑞雄／台北商業大學前校長、叡揚資訊顧問

名歌手泰勒絲與崔維斯・凱爾西在紐約麥迪遜廣場花園舉行祕密婚禮，賓客得先繳交手機、簽署保密協議，還要接受掃描以防止偷拍，排場之講究，堪稱滴水不漏。

婚禮話題還沒退燒，《WIRED》雜誌卻挖出一份更驚人的內幕，這座號稱「全世界最著名球館」的場館，多年來持續建置一套龐大的貴賓監控資料庫，收錄近四萬筆名人與訪客資料，甚至替其中93人貼上「LGBTQIA」（Lesbian、Gay、Bisexual、Transgender、Queer、Intersex、Asexual）標籤，並依「風險等級」把常客分門別類。

這起事件之所以曝光，是因為駭客集團ShinyHunters入侵球館母公司系統，把大批機密文件公諸於世，場館方隨後發表聲明否認報導內容，並揚言提告。一場號稱滴水不漏的婚禮，諷刺地讓外界看見這棟建築內部滴水不漏的另一面。

揭露的不只是名流圈的祕密　而是一種正在擴散的商業邏輯

這份被稱為「人才資料庫」的清單，記錄從政商名流到球隊死忠球迷的一切動態，標記從「留意」到「高風險」不等的等級。

值得玩味的是，被列為「高風險」或「禁止入場」的對象，往往不是真正對安全構成威脅的人，而是曾經公開批評球館老闆詹姆斯・杜蘭的藝人，例如饒舌歌手佩特洛克曾呼籲抵制杜蘭，就被標註「不得招待」。反倒是力挺老闆的死忠球迷，多半安然無恙地列在「低風險」名單裡。

這種以忠誠度換取通行證的邏輯，說穿了就是拿老闆的標準當作篩選的工具，把商業贈禮包裝成安全管理，實際上卻在無聲無息間懲罰異議者，久而久之，連公眾人物也得學會謹言慎行，才能保住一張門票。

更令人不安的是，這套系統竟連名人的性傾向與性別認同都一併記錄。菲比布里吉斯、瑞奇馬丁等93位公眾人物被貼上「LGBTQIA」標籤，場館方從未說明蒐集這項資料的目的何在。

對一般消費者而言，去看場球賽本不該附帶交出自己的身分認同，更何況這類資訊一旦外洩，足以讓當事人陷入被出櫃、被羞辱甚至被歧視的風險。過去也曾有跨性別球迷遭到場館鉅細靡遺的行蹤監控，最終被禁止入場，如今這份名單再次印證，場館對特定族群的關注早已超出安全管理的合理範圍，逐漸演變成一種帶有偏見色彩的側寫行為，而這種側寫一旦落入他人手中，傷害的往往不是名人，而是社會對少數族群的信任基礎。

這已不是麥迪遜廣場第一次爆出資料外洩，過去十年間，從刷卡機惡意程式到雲端系統遭入侵，事故一件接一件，顯示問題並非單一疏失，而是企業長期輕忽資料治理的縮影。

這次外洩的第二個資料庫更包含近千萬筆電子郵件與電話號碼，連紐約市警局局長潔西卡・提許的個人住址都被記錄在案，顯示監控觸角早已伸向執法高層，而非僅止於球場安全。

當一家企業蒐集的資料遠遠超出經營所需，卻又無法妥善守護，最終付出代價的往往是完全不知情的一般民眾，而不是那些下令蒐集資料的決策者。

值得留意的是，這套機制鎖定的對象並非只有名人，一般球迷若在社群媒體抱怨排隊入場太久、抱怨服務態度不佳，同樣可能被納入某種形式的觀察名單。

換句話說，這起事件揭露的不只是名流圈的祕密，而是一種正在擴散的商業邏輯，凡是掌握場館、通路或平台的企業，都可能藉「安全」之名，把顧客的言論、身分甚至性向，悄悄轉換成可供管理階層調閱的資產。

這起事件真正該讓人警惕的，不是某位巨星選錯了辦婚禮的地點，而是私人企業打著安全之名，長年累積一套不受外部監督的監控機制，卻毫無問責機制可言。

場館方否認報導並揚言興訟，說明企業寧可訴諸法律手段捍衛形象，也不願正視資料蒐集是否合理、是否合法的核心問題。

當生物特徵辨識、社群輿情監控與消費紀錄逐漸滲透日常生活的每個角落，社會需要的不只是個案究責，而是建立更明確的規範，界定企業能蒐集什麼、不能蒐集什麼，才能避免下一份祕密名單，繼續在陰影裡悄悄壯大。

▼這起事件揭露的不只是名流圈的祕密，而是一種正在擴散的商業邏輯，凡是掌握場館、通路或平台的企業，都可能藉「安全」之名，把顧客的言論、身分甚至性向，悄悄轉換成可供管理階層調閱的資產。（圖／VCG）

▲▼。（圖／VCG）

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