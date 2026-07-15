避免民主獨裁　須靠國會直接制衡

▲由於執政的「賴卓體制」不顧政治現實，只求行政權力的極大化，不願與在野黨事前協商國家政策與人事同意，持續累積朝野黨派的彼此不信任，進一步加劇朝野對立。（圖／資料照）

●紀和均／國立中興大學國家政策與公共事務研究所副教授

2024年1月13日的總統大選與立法院改選後，相對多數的總統與三黨不過半的立法院，形成了無絕對優勢的執政黨，以及脆弱結盟的在野合作等權力結構。這樣的結構本就需要朝野費心合作，然而，更由於執政的「賴卓體制」不顧政治現實，只求行政權力的極大化，不願與在野黨事前協商國家政策與人事同意，持續累積朝野黨派的彼此不信任，進一步加劇朝野對立。

然美麗島電子報6月國政民調顯示賴清德總統具有44.0％滿意及47.6％不滿意，卓榮泰院長則是40.7％滿意與39.7％不滿意，凸顯出民眾對於「賴卓體制」的滿意度存在反差。

同時，三大黨的好感度，分別是民進黨是40.8％有好感、45.6％反感；國民黨29.9％有好感、51.1％反感及民眾黨23.7％有好感、55.8％反感。民進黨好感度明顯領先兩大在野黨，足見在野合作成果亦未獲得多數民眾的好感。

從憲政主義分析行政權與立法權的互動，最令人難以接受的是「賴卓體制」多次不顧憲法規定，恣意妄為，例如行政院不按照已通過的法律編列總預算案，違反依法行政的憲法義務；行政院向立法院提出8次覆議案均失敗，卻拒絕按照憲法增修條文第3條第2項第2款接受立法院決議，而不執行；又或是行政院扭曲憲法第37條的行政院長法令副署權，自行違憲創設行政院長不副署權。

立法權必須制衡總統與行政院長分享的行政權

深入剖析後，可研判此些違憲現象表面上是行政院自行為之，實質上可能是總統指示行政院，而立法院卻不能直接加究總統的憲政責任。所以，須強調總統與立法院彼此的直接制衡機制的認定。

我國於1997年第四次修憲後，國內多數學者認定我國中央政府為「半總統制」（semi-presidential regime），總統與行政院長共享行政權就須納入權力分立的框架下思考，創設或援引其他憲政機關給予制衡，尤其是從立法權來的制衡。

按照中華民國憲法現行規定，本文認為從立法權來的制衡共有四種方式：國情報告、罷免案、彈劾案及制定法律。以下分別說明之。

一、國情報告：憲法增修條文第4條第3項：「立法院於每年集會時，得聽取總統國情報告。」這賦予立法院決議邀請總統到院發表國情報告的權力，申言之，立法院是權限發動機關，總統則是憲法義務機關，不得拒絕。

然而，憲法法庭113年憲判字第9號判決卻曲解修憲者的本意，將原本是義務性報告，轉變成自願性報告，給予總統拒絕報告的權力。

二、罷免案：憲法增修條文第2條第9項：「總統、副總統之罷免案，須經全體立法委員四分之一之提議，全體立法委員三分之二之同意後提出，並經中華民國自由地區選舉人總額過半數之投票，有效票過半數同意罷免時，即為通過。」

雖然總統罷免案的提出難以達成全體立法委員2／3同意門檻，但在同意案決議前，一連串的聽證會，可將總統施政的政治責任，透過詢答的媒體轉播，呈現於全體國民之前。

三、彈劾案：憲法增修條文第4條第7項：「立法院對於總統、副總統之彈劾案，須經全體立法委員二分之一以上之提議，全體立法委員三分之二以上之決議，聲請司法院大法官審理。」

如前述關於罷免案的分析，難以達成全體立法委員2／3同意門檻，即使通過提案門檻，受制於當前憲法法庭過於偏向行政權，無法最終成立，但亦能利用決議前的聽證會，經過媒體的報導讓選民認識總統施政的法律責任。

四、制定法律：立法院有權就國家重大政策制定法律，即使總統決策具高度政治性，並不代表立法院不能就決策的程序進行規定，強制經過公聽會或聽證會，利用正當行政程序去阻止總統恣意決策。簡言之，或應制定總統、副總統職權行使法。

沒有適當權力制衡的民主，已離獨裁不遠！

（以上言論不代表啟思民本基金會及聯載單位立場。）

▼彈劾難以達成全體立法委員2／3同意門檻，即使通過提案門檻，受制於當前憲法法庭過於偏向行政權，無法最終成立，但亦能利用決議前的聽證會，經過媒體的報導讓選民認識總統施政的法律責任。（圖／記者林敬旻攝）

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