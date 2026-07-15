ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

避免民主獨裁　須靠國會直接制衡

我們想讓你知道…沒有適當權力制衡的民主，已離獨裁不遠！

▲。（圖／資料照）

▲由於執政的「賴卓體制」不顧政治現實，只求行政權力的極大化，不願與在野黨事前協商國家政策與人事同意，持續累積朝野黨派的彼此不信任，進一步加劇朝野對立。（圖／資料照）

●紀和均／國立中興大學國家政策與公共事務研究所副教授

2024年1月13日的總統大選與立法院改選後，相對多數的總統與三黨不過半的立法院，形成了無絕對優勢的執政黨，以及脆弱結盟的在野合作等權力結構。這樣的結構本就需要朝野費心合作，然而，更由於執政的「賴卓體制」不顧政治現實，只求行政權力的極大化，不願與在野黨事前協商國家政策與人事同意，持續累積朝野黨派的彼此不信任，進一步加劇朝野對立。

然美麗島電子報6月國政民調顯示賴清德總統具有44.0％滿意及47.6％不滿意，卓榮泰院長則是40.7％滿意與39.7％不滿意，凸顯出民眾對於「賴卓體制」的滿意度存在反差。

同時，三大黨的好感度，分別是民進黨是40.8％有好感、45.6％反感；國民黨29.9％有好感、51.1％反感及民眾黨23.7％有好感、55.8％反感。民進黨好感度明顯領先兩大在野黨，足見在野合作成果亦未獲得多數民眾的好感。

從憲政主義分析行政權與立法權的互動，最令人難以接受的是「賴卓體制」多次不顧憲法規定，恣意妄為，例如行政院不按照已通過的法律編列總預算案，違反依法行政的憲法義務；行政院向立法院提出8次覆議案均失敗，卻拒絕按照憲法增修條文第3條第2項第2款接受立法院決議，而不執行；又或是行政院扭曲憲法第37條的行政院長法令副署權，自行違憲創設行政院長不副署權。

立法權必須制衡總統與行政院長分享的行政權

深入剖析後，可研判此些違憲現象表面上是行政院自行為之，實質上可能是總統指示行政院，而立法院卻不能直接加究總統的憲政責任。所以，須強調總統與立法院彼此的直接制衡機制的認定。

我國於1997年第四次修憲後，國內多數學者認定我國中央政府為「半總統制」（semi-presidential regime），總統與行政院長共享行政權就須納入權力分立的框架下思考，創設或援引其他憲政機關給予制衡，尤其是從立法權來的制衡。

按照中華民國憲法現行規定，本文認為從立法權來的制衡共有四種方式：國情報告、罷免案、彈劾案及制定法律。以下分別說明之。

一、國情報告：憲法增修條文第4條第3項：「立法院於每年集會時，得聽取總統國情報告。」這賦予立法院決議邀請總統到院發表國情報告的權力，申言之，立法院是權限發動機關，總統則是憲法義務機關，不得拒絕。

然而，憲法法庭113年憲判字第9號判決卻曲解修憲者的本意，將原本是義務性報告，轉變成自願性報告，給予總統拒絕報告的權力。

二、罷免案：憲法增修條文第2條第9項：「總統、副總統之罷免案，須經全體立法委員四分之一之提議，全體立法委員三分之二之同意後提出，並經中華民國自由地區選舉人總額過半數之投票，有效票過半數同意罷免時，即為通過。」

雖然總統罷免案的提出難以達成全體立法委員2／3同意門檻，但在同意案決議前，一連串的聽證會，可將總統施政的政治責任，透過詢答的媒體轉播，呈現於全體國民之前。

三、彈劾案：憲法增修條文第4條第7項：「立法院對於總統、副總統之彈劾案，須經全體立法委員二分之一以上之提議，全體立法委員三分之二以上之決議，聲請司法院大法官審理。」

如前述關於罷免案的分析，難以達成全體立法委員2／3同意門檻，即使通過提案門檻，受制於當前憲法法庭過於偏向行政權，無法最終成立，但亦能利用決議前的聽證會，經過媒體的報導讓選民認識總統施政的法律責任。

四、制定法律：立法院有權就國家重大政策制定法律，即使總統決策具高度政治性，並不代表立法院不能就決策的程序進行規定，強制經過公聽會或聽證會，利用正當行政程序去阻止總統恣意決策。簡言之，或應制定總統、副總統職權行使法。

沒有適當權力制衡的民主，已離獨裁不遠！

（以上言論不代表啟思民本基金會及聯載單位立場。）

▼彈劾難以達成全體立法委員2／3同意門檻，即使通過提案門檻，受制於當前憲法法庭過於偏向行政權，無法最終成立，但亦能利用決議前的聽證會，經過媒體的報導讓選民認識總統施政的法律責任。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院彈劾總統賴清德審查會，傅崐萁與黃國昌準備賴皇人形立牌。（圖／記者林敬旻攝）

想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多

●本文獲授權，轉載自「啟思平台」以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

本文作者

啟思平台

看更多 ››

最近的報導

►破壞者川普與創造者　歷史的分工

►麥迪遜廣場花園的祕密監控資料庫

►制度先於人　國民黨全代會的改革契機

投稿

啟思平台最新文章

more

避免民主獨裁　須靠國會直接制衡

MQ-9B無人機抵臺後的感知體系建構更重要

每人多善心　避免少子化

百年變局下的川習會

美中競合無法脫鉤　川習會對台影響「短期難見、長期堪..

關鍵字: 紀和均 雲論 啟思平台 不副署 立法院 民進黨 卓榮泰 賴清德 國民黨

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
避免民主獨裁　須靠國會直接制衡
破壞者川普與創造者　歷史的分工
麥迪遜廣場花園的祕密監控資料庫
制度先於人　國民黨全代會的改革契機
台灣成為「亞洲科技籌資中心」的機會與挑戰

推薦閱讀

台灣之外　連巴丹群島都是中國的領土

破壞者川普與創造者　歷史的分工

麥迪遜廣場花園的祕密監控資料庫

國將衰先賤其師　一場教室內的文明政變正在進行

避免民主獨裁　須靠國會直接制衡

信任的代價　當「借名登記」變成一場精心設計的房產騙..

制度先於人　國民黨全代會的改革契機

王蘭芬／台灣英特爾女總經理　吳惠瑜的傳奇人生

千年道統與無中生有　韓國與維德角的國族主義

蜂群戰術下　台灣自主無人載具的戰略反思

相關文章

食藥署駁放寬蘋果農藥6倍　黃暐瀚批：哪裡理解有錯？根本搞錯重點

食藥署駁放寬蘋果農藥6倍　黃暐瀚批：哪裡理解有錯？根本搞錯重點

針對「食藥署放寬蘋果農藥芬普尼殘留標準6倍」傳聞，衛福部食藥署13日嚴正駁斥強調，標準依科學評估訂定，並非受美國壓力而放寬，本次修正蘋果殘留..

5小時前

藍營、名嘴稱綠營北市恐換將　沈伯洋親回：只能說想像力豐富

藍營、名嘴稱綠營北市恐換將　沈伯洋親回：只能說想像力豐富

「阿美族媳婦」返台東參與年祭　蘇巧慧：讓文化傳承不因距離中斷

「阿美族媳婦」返台東參與年祭　蘇巧慧：讓文化傳承不因距離中斷

洪堯昆與賴清德同台「一週後致癌油案交保」　邱毅：賴不知瓜田李下？

洪堯昆與賴清德同台「一週後致癌油案交保」　邱毅：賴不知瓜田李下？

藍議員嘆蔣萬安「複製貼上」遭圍剿　沈伯洋緩頰：她反映市民真實感受

藍議員嘆蔣萬安「複製貼上」遭圍剿　沈伯洋緩頰：她反映市民真實感受

讀者迴響

熱門文章

台灣之外　連巴丹群島都是中國的..

台灣之外　連巴丹群島都是中國的..

破壞者川普與創造者　歷史的分工

麥迪遜廣場花園的祕密監控資料庫

國將衰先賤其師　一場教室內的文..

避免民主獨裁　須靠國會直接制衡

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面