中國「核武自信」如何阻止美軍介入台海

▲中國近年擴充核武的步伐加快，根據美國國防部《中國軍力報告》的推估，其在二○三○年將可能擁有超過一千枚可投入實戰的核彈頭，但即使如此，其與美俄之間仍有極大差距。（示意圖／CFP）

●荊元宙／淡江大學外交與國際關係學系兼任教授

談到大國軍力的競爭，最常見的就是比較美國、俄羅斯與中國的核彈頭數量。根據斯德哥爾摩國際和平研究所估計，截至二○二六年初，中國約有六百二十枚核彈頭，而美國與俄羅斯的核彈頭總庫存則分別約為五千零四十二枚與五千四百二十枚。

中國近年擴充核武的步伐加快，根據美國國防部《中國軍力報告》的推估，其在二○三○年將可能擁有超過一千枚可投入實戰的核彈頭，但即使如此，其與美俄之間仍有極大差距。

現實而言，既然中國在核武數量上短期內難以追平美俄，因此其在核威懾戰略上，即宣示堅持「最低限度核威懾」，藉以搏取放棄從事核武軍備競賽的美名。

當北京自信擁有無法摧毀的報復能力 這些核武已能夠改變美日介入台海的界線

如同冷戰時期著名的「相互保證毀滅」，其重點並不在其字面上所看到的毀滅兩字，而是在於要讓對手相信，一旦發動攻擊，本身亦無法逃避報復。

因此，對北京而言，其在核彈頭數量上關心的重點，並不是擁有核彈頭的數量，而是在遭受第一波打擊之後，仍能夠存活並成功執行反擊命令的核彈頭的數量。只要能夠存活的數量足夠，美國在數量上的優勢，立刻會被大幅抵銷。

因此，北京核力量的發展邏輯為「降低風險優於強化攻擊」，其具體操作方式為：首先，將發射能力多元化。陸基洲際飛彈、戰略核潛艦與空基核武器組成的「三位一體」，價值不只在於增加投射載台，更在於分散風險，使美國無法透過一次先制攻擊消滅其全部核報復能力。

中國目前其海基與空基力量仍不如美國成熟，但北京近年已在甘肅玉門—瓜州、新疆哈密及內蒙古鄂爾多斯一帶，建成三個大型洲際飛彈發射井區，合計至少三百座新的發射井，並持續增加公路機動洲際飛彈、預警衛星及核指揮設施，其目的即在於降低風險，此對增加北京的核自信有著極大助益。

其次，則是增加數量。其目標並非無止盡的增加，而是以擁有可信核報復能力的數量為界限。然而究竟多少枚核彈頭才能讓北京具有可信核報復能力？這似乎沒有固定答案，它取決於首次打擊後的存活率、飛彈發射可靠度、突破美國飛彈防禦的成功率，以及北京認定多少枚成功命中，才能造成美國不可承受的損失。

中國現有約六百枚，或許已足以形成基本的報復確保；而美國國防部對中國於二○三○年可能超過一千枚的預測，應是根據其所擁有情資，得出這是中國自評擁有可靠的第二擊報復能力的臨界值。

這可以解釋北京近年對外釋放核訊號內容的變化。過去中國核力量有限，因此必須採取有如「空城計」的欺敵的作法，此時核武數量越模糊越有利，其目的在於掩蓋數量不足問題，同時也增加美國搜尋及摧毀核能力的難度。

但由近來的情勢發展，我們觀察到北京的作法開始改變，最明顯之處就是持續公開展示能力：二○二四年九月向太平洋試射陸基洲際彈道飛彈，二○二五年九三閱兵集中展示多項新型核武系統，二○二六年七月又由核動力潛艦向太平洋公海發射攜帶模擬彈頭的長程飛彈。

北京從核模糊逐步走向核清晰，凸顯出其核策略為：當實力有限時，採模糊掩護不足，然而當核能力已更為成熟自信時，則改為採取戰力展示的清晰作法。此一愈發自信的訊號想要傳遞的對象當然是美國及日本，目標是影響美日介入台海問題的決策。

我們相信北京以核武攻擊台灣的可能性不高，因此北京核自信對台海最直接的影響是，核力量開始成為常規反介入戰略的上層保障。解放軍以反艦飛彈、潛艦、戰機、遠程火力及網路太空能力，提高美軍進入台海周邊的成本；而核自信則能夠進一步影響美國是否介入、如何介入，以及介入到什麼程度。

面對北京可靠的核報復能力，美國極可能因此放棄直接投入兵力，改以軍售、情報、後勤、衛星通訊及經濟制裁支援台灣；即使選擇參戰，也將限制海空作戰規模，避免攻擊中國本土、戰略指揮系統及核常兼備的火箭軍單位；當核升級風險提高時，及早尋求停火或談判，而不願持續擴大戰爭。

換言之，北京未必有把握其核力量能夠阻止美日介入，但卻可能使美日由直接介入轉為間接支援，由全面作戰轉為有限行動，並限制其戰爭目標、攻擊範圍與持續時間。

綜言之，當北京自信已擁有美國無法摧毀也無法攔截的報復能力，這些核武即使只是隱藏在地下、海中，根本不出現在戰場上，但已能夠改變美日介入台海的方式與界線。重要的是，北京的自信正在逐漸強化中。

▼北京從核模糊逐步走向核清晰，凸顯出其核策略為：當實力有限時，採模糊掩護不足，然而當核能力已更為成熟自信時，則改為採取戰力展示的清晰作法。（圖／路透社）

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