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佀廣洋事件　勢必成為藍營選票破口

我們想讓你知道…萬美玲面對兒子爭議時展現的種種護航，正好示範了校園管教失能的樣子：這一年來教育爆料反彈聲浪不斷，這些藍綠政治人物說一套做一套的身教，恐怕才是最該讓整個社會一起嘆氣的地方

▲。（圖／翻攝臉書／佀廣洋）

▲萬美玲自己頂著「教育立委」招牌多年，這樁家事一旦被放大，很快就會連結到她自己的學歷爭議，這些老帳全部會被重新翻出來，勢必一路延燒到2028年立委選戰，成為桃園藍營票源破口。（圖／翻攝臉書／佀廣洋）

 ●杜聖聰／銘傳大學廣播電視學系主任

先講一件大家心裡有數、卻不太敢講開的事：台灣的教育問題，早就不是誰家小孩不學好這麼簡單。內政部最新統計，今年上半年新生兒只有4萬6,344人，比去年同期少了9,031人，減幅16.3%，總人口連續30個月負成長。

婦產科醫學會秘書長黃建霈說得很直接，全年新生兒數要守住9萬人已經很勉強，一旦跌破9萬，最壞情況甚至可能探到8萬。高房價、低薪，加上少子化，這三顆火藥早就埋在台灣社會底下，等人點燃。

校事會議正在逼死老師

再往裡面加一把火。過去一年，全台陸續傳出多起教師墜樓身亡，代理教師工會公開要求政府建立心理危機覺察機制。教師團體今年多次上街，要求教育部廢除「校事會議」，理由很直接：

這套原本要監督校園、保護學生的制度，實際運作起來卻讓家長濫訴幾乎沒有成本，老師光是應付申訴程序就耗盡心力，管教學生動輒得咎。

表面上是保護學生的機制，背地裡卻在一點一滴掏空老師的管教權，逼得第一線老師寧可不管、也不敢管。這才是整個教育體系真正該被攤開來檢討的病灶。

破口一開　改革就關門

問題就卡在這裡。這麼重要的議題，本來有機會被好好攤開來討論，卻被萬美玲兒子佀廣洋的參選爭議整個蓋過去。

佀廣洋登記參選桃園市議員後，被多名同學、老師接連指控求學期間長期霸凌同儕、涉入校園簽賭，甚至傳出萬美玲多次介入校務，最後在7月13日宣布放棄國民黨提名。

萬美玲自己頂著「教育立委」招牌多年，也曾在質詢台上追查校園簽賭案，這樁家事一旦被放大，很快就會連結到她自己的學歷爭議，包括美國學位真偽、暨南大學統戰學校背景，這些老帳全部會被重新翻出來，勢必一路延燒到2028年立委選戰，成為桃園藍營票源破口。

溺愛不是教育　是示範

結果，一個原本可以認真討論校園管教、家長濫訴、教師處境的機會，變成藍綠互相攻防的籃球賽。藍營忙著護航切割，綠營忙著追打表態，媒體忙著追花邊，真正該被檢討的制度問題 ，反而被口水湮沒。

萬美玲面對兒子爭議時展現的種種護航，正好示範了校園管教失能的樣子：這一年來教育爆料反彈聲浪不斷，這些藍綠政治人物說一套做一套的身教，恐怕才是最該讓整個社會一起嘆氣的地方

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