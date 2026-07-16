台灣執政黨的無能　食安危機、外交挫敗及對美談判跪讓

▲食安危機不僅是消費者健康問題，更反映出台灣內政治理的全面失序，官僚推諉、責任不清、制度不全，構成了「一團亂」的治理景象。（圖／記者湯興漢攝）

●歐威爾／自由撰稿人

台灣最近再度爆發食用油風暴，中聯油脂的大豆沙拉油檢出一級致癌物苯駢芘（BaP）超標，約1,300公噸問題油流入市面，波及泰山、福壽、福懋等大廠，受影響產品超過400項，涉及餐廳、超商、學校團膳甚至軍方供應。事件引發全民食安恐慌與政治風暴。

在食用油事件尚未平息之際，農藥殘留標準的放寬再度引爆爭議。一次性調整多達 174項，涉及 38種農藥，涵蓋蘋果、柑橘、葡萄等主要農作物。以蘋果為例，芬普寧殘留標準由 0.5ppm 提高至 3.0ppm，放寬幅度達 6倍；柑橘類由 0.5ppm 提高至 2.0ppm，放寬幅度達 4倍。這些數字不是微調，而是大幅度的鬆綁。

內政無能 食安危機、農藥殘留大幅放寬

農藥殘留標準的放寬，政府宣稱這是「例行性滾動檢討」，依據國際規範與風險評估，但修正文件卻多次出現「符合美國使用方法」字眼，難免令人懷疑背後的政治壓力。

根據國際癌症研究機構（IARC）資料，其中部分農藥在動物實驗中顯示腫瘤或器官毒性。當民眾要求的是透明、科學與安全，政府給出的卻是模糊、倉促與迎合。

而根據衛福部統計，台灣每年食用油市場規模約新台幣1200億元，涉及民眾每日三餐，影響層面極廣。然而在此次事件中，政府的反應卻顯得遲緩。當檢驗報告顯示部分油品含有超標污染物時，主管機關並未立即全面下架，而是召開專家會議，拖延數週才公布結果。這段時間內，市場上仍有數千噸油品流通，民眾只能在不確定中繼續消費。

更令人憂心的是，政府的資訊透明度不足。消費者要求公布完整油品批號與流向，卻僅得到片段資訊。根據消基會調查，超過 72% 的民眾表示不信任政府的食安資訊，這是對政治誠信的嚴重打擊。

食品安全本是最日常的公共治理課題，卻因政治算計而被延宕。食安危機不僅是消費者健康問題，更反映出台灣內政治理的全面失序，官僚推諉、責任不清、制度不全，構成了「一團亂」的治理景象。而且當政府選擇遮掩而非揭露，選擇拖延而非即時應對，政治的正當性便在民眾的餐桌上逐步瓦解。這不只是衛生問題，而是民主信任的崩塌。

外交走不出去 邦交國流失

台灣在過去十年間痛失 11 個邦交國，從 2016 年的聖多美普林西比到 2024 年的宏都拉斯，邦交國數量從 22 個驟降至僅剩 11 個。這不只是數字的減少，更是國際空間的萎縮。外交部每年編列逾 600 億元外交預算，卻換來邦交國一再流失，顯示政策方向錯誤。

更令人不齒的是，台灣在 2025 年高調宣稱「唯一的非洲盟友」史瓦帝尼是民主夥伴，卻在國際人權組織的報告中被揭露該國是全球最嚴重的獨裁政權之一，國王姆斯瓦蒂三世掌控所有資源，壓制反對聲音。台灣外交竟淪為「跪舔獨裁」，這不僅失去道德高度，更讓國際社會質疑台灣的民主價值。

根據國際透明組織的數據，史瓦帝尼在 2024 年的腐敗指數排名全球第 130 位，遠低於台灣的第 28 位，這樣的落差卻被台灣政府刻意忽視。

外交的本質是拓展國際空間，但台灣卻在過去十年裡退縮到僅剩「象徵性支持」。更諷刺的是，台灣在國際組織的參與度也逐年下降，2025 年僅能參加 12 個國際會議，遠低於 2015 年的 28 個。這樣的外交路線顯然走不出去，台灣的國際能見度正快速萎縮。

▼台灣在 2025 年高調宣稱「唯一的非洲盟友」史瓦帝尼是民主夥伴，卻在國際人權組織的報告中被揭露該國是全球最嚴重的獨裁政權之一，國王姆斯瓦蒂三世掌控所有資源，壓制反對聲音。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

美國的要脅與不對等協議

美國近年對台灣的要求愈加苛刻。國防部統計顯示，截至2025年底，台灣對美軍購案總額已達 7166億元，其中已支付 3731億元，尚未支付 3435億元，交貨期程甚至延宕至2031年。

最近立法院三讀通過的軍購特別預算條例，總預算為7800億元，採分批編列，但第一批已經獲得、並擁有發價書為3000億元，包含已公開之5項對美軍購，如海馬士火箭等。第二批目前尚未取得發價書的預算4800億元，針對美方未來同意出售的新一批防空飛彈等裝備。但這些龐大支出，對台灣財政形成沉重壓力。

2025 年底簽署的投資 MOU，台灣承諾投入高達 5,000 億美元，卻換來模糊的市場承諾。更嚴重的是，在台美貿易協定（ART）下，台美簽署台美對等貿易協定（ART），台灣將自2025年至2029年，對美採購444億美元的液化天然氣及原油，252億美元的電力設備、電網設備、材料、發電機、儲存設施、船用設備、製鋼設備和其他設備採購，152億美元的民用航空器及發動機採購，共848億美元。

川普並未因此感激，反而以羞辱性語言一直強調台灣偸了美國晶片。這顯示出台灣的對美策略完全錯誤：過度依賴美國，卻未能換取安全及合作保障。

▼川普並未因此感激，反而以羞辱性語言一直強調台灣偸了美國晶片。這顯示出台灣的對美策略完全錯誤：過度依賴美國，卻未能換取安全及合作保障。（圖／路透）

結論與建議

綜觀上述，台灣的內政失能、外交退縮、對美的談判失敗構成了全面性的危機。所有這些問題的背後，都是「抗中保台」的僵化路線。為了維持政治敘事，政府不惜付出經濟、食安、外交的代價。拒絕大陸的惠台政策，卻全面迎合美國的要求；川普的語言與ART的條款，讓台灣看清自己在美中角力中的真實位置。

美國的支持並非無條件，而是隨時可能因利益交換而改變。若台灣仍抱持「美國必然支持」的幻想，將陷入被動，在談判桌上不斷退讓。這種路線讓台灣陷入高物價、低薪資、食安危機與外交孤立的多重困境。台灣若要走出困境，必須正視現實，停止自欺。

唯有正視現實，台灣才能在風雨飄搖的局勢中找到立足點。幾個建議：

第一，內政方面，應建立完整的食安追溯制度，提升檢驗能量，避免再度爆發黑心油事件。政府必須投入更多資源，至少將檢驗能量提升三倍，建立全國性的食安數據庫，並強化地方政府的執法能力。若能做到，民眾信任度有望回升至五成以上，這是重建治理信心的基礎。

第二，外交方面，應擺脫「邦交數字迷思」，轉向務實的多邊合作。台灣不應再耗費巨額資源維持象徵性的邦交，而應將外交預算的一半以上投入國際組織參與與多邊合作。若能在 WTO、APEC、CPTPP 等平台上爭取更多實質參與，台灣的國際能見度將遠高於維持幾個小國邦交的效果。

第三，經貿談判必須堅持對等原則，拒絕不合理的軍購與投資要求。台灣應建立跨部會談判小組，並引入第三方專業機構評估協議影響，避免因政治壓力而簽署不對等協議。若能做到，台灣每年可減少千億元的經濟損失，並提升談判籌碼。

第四，兩岸政策應回歸和平交流，停止抗中保台的單一思維。台灣應重啟兩岸經貿與文化交流，並建立制度化的危機管控機制。若能降低軍事對抗，台灣每年可節省至少幾千億元軍費，這些資源可轉投入教育、醫療與基礎建設，提升民眾生活品質。

▼台灣的內政失能、外交退縮、對美的談判失敗構成了全面性的危機。所有這些問題的背後，都是「抗中保台」的僵化路線。（圖／路透社）



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