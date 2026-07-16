國民黨「反鄭力量」逐漸浮上檯面　鄭麗文該避免留下難堪背影

▲鄭麗文講不清楚未來的藍圖和路徑，國民黨人只能提早預防、避免風險，國民黨大咖的動作和黨代表的提案，都是同樣思維下的預防性措施。（圖／記者徐文彬攝）

●單厚之／資深媒體人

國民黨本月將舉行全代會，為年底縣市長候選人造勢，但已有黨代表提案主張「建立總統候選人產生後選戰一元指揮」，也有黨代表提案要求黨主席任期與總統任期一致，這些提案擺明了都是針對黨主席鄭麗文而來，國民黨內防鄭、反鄭的力量已經逐漸浮上檯面。

鄭麗文越早把2028立場講清楚 就越有機會降低黨內摩擦和對立

鄭麗文就任黨主席以來，不信任度與信任度一直都有不小的落差，雖然在鄭習會後整體信任度曾一度拉到31.5％，但不信任仍有54.7％；在鄭麗文訪美之後，信任度又降回鄭習會之前的水準，鄭麗文6月的信任度則為26.7％，不信任為56.0％，不信任超過信任的兩倍。

即便是泛藍支持者，信任鄭麗文的比例也只有67.0％，是一個相對低的水準，而泛藍對鄭麗文的不信任則為26.4％，每4個泛藍支持者就有一個不信任鄭麗文；中間選民對鄭麗文的信任度更低，6月只有20.5％，不信任則為43.6％。

鄭麗文在泛藍與中間選民的信任度都低，加上其親中的路線受到黨內質疑，黨內大咖和候選人多持敬而遠之的態度。七七事變週年當天，黃復興舉辦成立70週年紀念活動，國民黨副主席季麟連原本邀了立法院長韓國瑜，韓國瑜卻臨時缺席，改以錄影「現聲」，台北市長蔣萬安也因為在場外與支持者合影耽誤，與鄭麗文完美錯過，直到鄭麗文離場之後才進場。

近日，黨內又傳出有黨代表連署提案，要「建立總統候選人產生後選戰一元指揮」，在總統候選人產生之後，黨主席就需退居二線，以免形成雙重決策中心，建立「一個司令、一套班底、一個戰略、一個聲音」的制度文化。

還有黨代表提案，希望建立黨主席任期與總統任期一致，若總統勝選就由總統兼任黨主席，若總統敗選，黨主席就應立即啟動改選程序，並於新任總統就職前完成交接。

這兩個提案明顯都是衝著鄭麗文而來，勝選也要辭、敗選也要辭，而且越早辭越好。雖然這樣的提案最終未必能夠通過，但如此強的針對性在以往極為罕見。國民黨之前的黨主席吳敦義和朱立倫在擔任黨主席的信任度和黨內支持度同樣不高，也都被認為有參選總統想法，但也不曾出現過這樣直白、針對的提案。

鄭麗文的低支持度和泛藍的低信任度，不僅讓她難以領導國民黨，甚至逐漸被黨內視為洪水猛獸，更是國民黨重返執政的最大變數。上任不過短短幾個月，鄭麗文似乎就從當初那個強勢過半當選、眾望所歸的黨主席，變成了眾矢之的，到底是為什麼？

鄭麗文就任以來，一直避談自己是否有參選2028年的想法，這就導致藍軍無法理解鄭麗文真正的目標，也無法放心的跟隨。國民黨每個人都說要贏2026和2028，但鄭麗文究竟是要國民黨贏2028還是要自己贏2028？這兩者可是天差地別。

若是鄭麗文確定不選2028，今年底選舉的一切榮耀和戰果，都歸於未來的總統候選人；但若鄭麗文對2028年有想法，今年底的戰果，就會成為鄭麗文的墊腳石，也必將成為未來國民黨內廝殺的彈藥。既然鄭麗文講不清楚未來的藍圖和路徑，國民黨人只能提早預防、避免風險，國民黨大咖的動作和黨代表的提案，都是同樣思維下的預防性措施。

國民黨2016、2020、2024三次總統大選，都是總統候選人與黨主席不同人，但以往的朱立倫和吳敦義雖然內部也有質疑，卻從來沒有出現過如此大的惡意。因為吳敦義和朱立倫都是經過長期的歷練，最終才達到那樣的高度，即便知道兩人對選總統有想法，但觀察兩人過去的行事作風，多數人至少還相信應該會有一定的底限。

而鄭麗文的經歷不足，也不曾擔任過首長，藍軍支持者無從由過去鄭麗文的表現推斷她真實的想法和底限，從她擔任黨主席以來各種事蹟，也沒人敢保證鄭麗文若真的想選2028會做出什麼事情，如果競爭失敗又會在選戰中產生什麼影響。於是只好料敵從寬、料敵機先，在什麼都沒有發生之前，就一個又一個的枷鎖往黨主席身上套。

不管鄭麗文對選總統究竟有沒有想法，以她的聲量和藍營支持度來看，想要成為藍營總統候選人的機率已經越來越低了。國民黨反鄭力量已經開始浮上檯面，鄭麗文越早把立場表達清楚，就還有機會降低黨內摩擦和對立，避免留下一個難堪的背影。一個整天高喊兩岸和平、兩岸溝通的黨主席，卻連黨內的和平和溝通都做不好，豈不是一種諷刺？

▼國民黨反鄭力量已經開始浮上檯面，鄭麗文越早把立場表達清楚，就還有機會降低黨內摩擦和對立，避免留下一個難堪的背影。（圖／記者黃國霖攝）

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