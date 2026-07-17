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聯合防禦操演的戰略意涵　國軍因應高強度戰爭型態的能力轉型

我們想讓你知道…聯合防禦操演反映的不只是演訓制度調整，更是國軍因應現代戰爭型態轉變，朝向提升作戰韌性、強化聯合作戰及建立分散式指揮能力的重要改革方向。

▲。（圖／軍聞社）

▲實戰經驗顯示，現代戰場高度透明，自2022年烏俄戰爭爆發以來，衛星、無人機、電子偵蒐及精準打擊能力，使大型固定指揮所更容易成為攻擊目標。（圖／軍聞社）

●張亞柔／自由業

面對印太區域安全環境快速變化，以及現代戰爭型態由傳統兵力競爭轉向資訊化、聯合作戰與高精度打擊模式，國軍近年持續調整演訓架構，7月13日至17日實施「聯合防禦操演」，此操演將敵情發展過程細分為不同作戰階段，形成由備戰、臨戰到全面防衛作戰的完整驗證鏈，是年度重要演訓的新項目，顯示國軍聯合作戰思維已朝向更符合現代戰場需求的方向發展。

從國際軍事發展　觀察聯合防禦操演的戰略意涵

聯合防禦操演今年首次實施，是國軍年度演訓制度的重要調整，若將其置於近年國際軍事發展脈絡觀察，強調「去中心化指揮」、「聯合作戰」及「指揮管制（C2）」等重點，反映出現代戰場作戰思維的演進。

任務式指揮（Mission Command）的啟示

美軍近年持續強調「任務式指揮（Mission Command）」理念，其核心精神是由高階指揮官明確說明作戰目的、任務與預期成果，將執行方式授權給下級部隊依戰場態勢自主調整。在此模式下，部隊即使面臨通信受阻、電子干擾或敵火力打擊，仍能依據指揮官意圖持續遂行任務。

此次聯合防禦操演所驗證的「去中心化指揮」與「分散式指揮機制」，不等於美軍任務式指揮，但兩者皆重視提升各級部隊自主應變能力、降低對單一指揮節點的依賴，及在高強度作戰環境下維持作戰節奏，理念具有相通之處。

多領域作戰（MDO）的發展趨勢

未來戰場不侷限於陸、海、空三個傳統領域，而是延伸至太空、網路及電磁頻譜，並要求各作戰領域能同步整合、快速共享資訊與協同行動。

在此作戰模式下，指揮管制（C2）不再只是傳遞命令，而是建立跨軍種、跨領域的共同作戰圖像，使各級部隊能依據即時情資迅速完成決策與打擊。

此次聯合防禦操演所強調的擊殺鏈、聯合作戰及分散式指揮，與多領域作戰強調的資訊融合、跨域協同及快速決策理念具有相通性，可作為未來提升多領域聯合作戰能力的重要基礎。未來若能持續整合情監偵、通信網路、火力打擊及各軍種作戰能力，將更符合現代聯合作戰對快速決策與跨領域協同的要求。

烏俄戰爭的實戰啟示

實戰經驗顯示，現代戰場高度透明，自2022年烏俄戰爭爆發以來，衛星、無人機、電子偵蒐及精準打擊能力，使大型固定指揮所更容易成為攻擊目標。

若指揮體系過度集中，一旦通信節點、指揮中心或關鍵基礎設施遭破壞，整體作戰效率將受到明顯影響。相對而言，具備分散部署、彈性指揮及自主決策能力的部隊，通常展現出較高的作戰韌性。

此外，烏俄戰爭亦凸顯無人機、即時情資共享及快速火力協同的重要性，部隊必須在極短時間內完成「發現目標、判斷目標、指揮決策、火力打擊及戰果評估」等完整擊殺鏈流程，才能有效掌握戰場節奏。

台海防衛作戰環境下的去中心化指揮意義

若從台海防衛作戰環境觀察，聯合防禦操演所強調的去中心化指揮、聯合作戰及指揮管制（C2）能力，具有更深層的戰略意義。台灣周邊作戰環境與烏克蘭陸上戰場存在明顯差異，具備海空隔離、戰略縱深有限、重要節點集中等特性，因此對指揮體系的韌性與部隊自主應變能力提出更高要求。

在高強度衝突情境下，指揮中心、通信節點、雷達設施、機場及港口等關鍵節點，可能成為敵方優先癱瘓目標。

因此，建立具備韌性的分散式指揮體系，使各級部隊能在通信受限、資訊不完整甚至部分指揮節點失效的環境下，依據既定作戰計畫與指揮官意圖持續執行任務，是現代防衛作戰的重要方向。

此外，台海防衛作戰高度依賴跨軍種協同。面對複合性威脅，陸、海、空軍及相關支援單位必須形成共同作戰圖像，透過情監偵系統、通信網路及火力單位快速整合資訊，縮短「發現、判斷、決策、打擊、評估」的時間循環，提升整體防衛效率。

聯合防禦操演透過驗證三軍兵力整合、指揮管制（C2）、擊殺鏈流程及交戰規則運作，正是檢驗上述能力的重要途徑。其核心並非單純展示兵力，而是在模擬高壓作戰環境下，確認國軍能否維持指揮連續性、確保部隊協同，以及在複雜戰場中持續遂行防衛任務。

從此角度而言，聯合防禦操演反映的不只是演訓制度調整，更是國軍因應現代戰爭型態轉變，朝向提升作戰韌性、強化聯合作戰及建立分散式指揮能力的重要改革方向。

結語

從國際軍事發展趨勢觀察，聯合防禦操演的重要性不僅在於新增一項年度演訓，更代表國軍逐步朝向更具韌性、更重視聯合作戰及分散式指揮的演訓模式發展。

未來若能持續精進聯合作戰指揮、跨軍種資訊整合、戰場情資共享及自主決策能力，將有助於提升整體防衛作戰效能，並使年度演訓更加貼近現代高強度作戰的實際需求。

▼聯合防禦操演反映的不只是演訓制度調整，更是國軍因應現代戰爭型態轉變，朝向提升作戰韌性、強化聯合作戰及建立分散式指揮能力的重要改革方向。（圖／記者陳洋翻攝）

▲▼。（圖／記者陳洋翻攝）

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關鍵字: 張亞柔 雲論 國防部 聯合防禦操演 國軍 現代戰爭

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