致癌油食安風暴的政治責任　誰也別想逃過這場「政治人禍」的制裁

▲是否要到行政院長下台負責的全面性內閣改組層次，是賴清德總統要去衡量政府威信與公信力已經嚴重傷害到何種地步，該不該如此處理來挽救人民對政府的不滿與憤怒情緒政治危機。（圖／記者湯興漢攝）

●陳淞山／專欄作家

中聯油脂大豆沙拉油驗出一級致癌物超標的食安風暴延燒至今，行政院長卓榮泰終於在遭到台北地檢署列為被告後發表三點聲明，重批中聯油脂遲延通報、隱匿事實，並為政府未能第一時間掌握完整資訊致歉，強調將追究行政責任。

其實，這已不只是行政責任的問題了，是該有主管部門的政務官以及因應決策處理不當造成全民受害匪淺的行政院該承擔政治責任的問題，至於是否要到行政院長下台負責的全面性內閣改組層次，則是賴清德總統要去衡量政府威信與公信力已經嚴重傷害到何種地步，該不該如此處理來挽救人民對政府的不滿與憤怒情緒政治危機。

中央與地方各自敷衍卸責的政治操作 怎能要人民接受呢？

卓榮泰院長說已要求檢調單位速查速辦、嚴查嚴辦，儘速釐清真相，給社會一個明確交代，也不能讓類似事件重演。然而，司法上的法律責任問題，原本就曠日廢時，現在人民真正要看的是政府在這次食安風暴的處理與決策上是否無能、失能，該擔負什麼樣的政治責任與行政責任？並不是「以拖待變」或考量有無影響年底選戰成敗來決定誰該擔起責任下台的問題，否則全民怒火的民意反撲力量就非賴清德政府所能阻擋的了！

畢竟，在藍綠白陣營惡性鬥爭與對決的政治顧忌下，賴清德總統與卓榮泰院長一開始就以「政爭風暴」來對抗盧秀燕與蔣萬安兩位直轄市市長的質疑與攻擊，動輒以廠商也是受害者並拒絕公布下游名單的「蓋牌」處理，甚至還自訂「毒油含量低於20％仍可繼續販售」的標準來包庇。

而毒油問題到底如何產生、總共有多少批、多少噸流入市面等問題至今也還未釐清事實真相，就只想急著處理「重新上架」的問題，難怪會被蔣萬安與盧秀燕市長火力反擊批判，蓋牌、包庇與無能的政府形象深深烙印在人民心裡！

殊不知，致癌油食安風暴問題，原本就是超越藍綠的人民生命健康與安全問題，不能用政治鬥爭的心態來加以因應，延遲一週後才來正視面對處理早已落人口實，再加上在第一時間並沒有向全民道歉並儘速找出「污染源」的事實真相，就想「自我發明」毒油含量多少可以繼續販售的止損方法，難怪只能被蔣、盧兩位市長叮得滿頭包，而卓院長團隊還要反擊回應並質疑台中市「為什麼要搶快？」公布毒油流向，難怪會被外界砲轟是本末倒置的政治傲慢！

行政院如此荒腔走板的政治回應與處置失當，難道是正確處理此次食安風暴危機該有的政治作為嗎？難道除了主管機關衛福部部長與食藥署署長該下台負責外，行政院長卓榮泰還能躲在「政爭風暴」與「選戰考量」的政治保護傘下，繼續甩鍋卸責嗎？

誠然，會發生致癌毒油的食安風暴，原本就是中央與地方政府各有監管、查驗與處置不力的行政與政治責任該加以承擔，全民雖至今也吞下了不少數量的毒油，身心傷害都已造成，但後續該如何處理才是大家最所關切的事。

除了下架或預防性下架相關的油品外，找到正確的污染源並對相關業者的延遲通報與隱匿處理的時間與事實真相內容，更應儘速處理並公布給大眾知道，該如何依法懲處究責就正式處理，但對全民傷害已經造成的結果，政府也該有讓全民健康檢查與賠償補償的適當方案規劃與作為，在法令上如何修法，在執法上該如何杜絕後患，甚至對相關聯的食安問題如何採取更嚴格有效的防堵措施，種種後續的處置補救作為，才是挽回民心與政府公信力的關鍵所在。

否則每天只看到中央與地方政府首長及其團隊在互相對罵，在做政治撕咬，在做各自敷衍卸責的政治操作，怎能要人民接受、信服或支持力挺呢？更不要說還有九合一選舉與總統、立委選舉算總帳的結果呢？

總之，政治始終來自於人性！致癌毒油的食安風暴危機，中央與地方政府都該一起擔起責任，不是那個中央或地方首長罵得兇就沒事，也絕非用藍綠對抗政治思維與心態就可解決問題，賴總統召開國安會議來因應處理了嗎？卓院長與盧秀燕、蔣萬安市長的對罵並相互卸責，人民就真的看得下去嗎？快20天了，污染源究竟是什麼？真正的禍首，尤其是這幾家相關的業者廠商的老闆有正式出面向全民道歉並說明事實真相嗎？這些相關業者們上下游「裁判兼球員」的禍害究竟是誰的錯？有沒有要全面承擔賠償或補償的責任？難道已經吃進肚子裡頭的不知有多少的毒油禍害，就只能拿發票去退貨而沒有其他的業者與政府責任該面對處理嗎？

當全民怒火已經延燒至今，賴總統與卓院長真的只會講「空話」而被指著鼻子罵無能、失能之際，盧秀燕與蔣萬安市長就真的沒事而只想著「要走上街頭」進行政治鬥爭嗎？人民的眼睛總是雪亮的，誰也別想逃過這場「政治人禍」的無情制裁吧！

▼毒油問題到底如何產生、總共有多少批、多少噸流入市面等問題至今也還未釐清事實真相，就只想急著處理「重新上架」的問題，難怪會被蔣萬安與盧秀燕市長火力反擊批判，蓋牌、包庇與無能的政府形象深深烙印在人民心裡。（圖／記者湯興漢攝）



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